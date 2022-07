WSOP Main Event 2022: Camardella, Castelluccio, Re e Benso al Day2

WSOP Main Event 2022 – Partito l’evento principale delle World Series of Poker di Las Vegas. Pronti via e sono state già 900 le entries, nel Day1A, con 631 giocatori che si sono guadagnati il pass per il Day2, 4 sono italiani.

WSOP Main Event 2022, si parte con 900 entries e 4 azzurri promossi al Day2

Finalmente… l’attesissimo $10.000 Main Event No Limit Hold’em World Championship, delle World Series of Poker 2022 di Las Vegas, è partito!

In tutto sono stati 900 i player che si sono presentati nella poker room del Bally’s Casino per giocare il primo flight (saranno 4 in tutto), con 631 che sono riusciti ad arrivare a fine giornata.

Di questi, 4 sono italiani: Giovanni Camardella (71.400), Sergio Castelluccio (65.000), Gabriele Re (61.200) e Sergio Benso (al momento non è ancora stato comunicato il numero di chips).

WSOP Main Event 2022: Cedrric Trevino è il chipleader del Day1A

In testa al gruppone dei sopravvissuti troviamo invece Cedrric Trevino. L’americano di San Antonio, nel Texas, ha chiuso con uno stack da 317.800 chips che gli ha permesso di tenere a bada i connazionali Wenzhi Fei (300.000) e Suhaag Gandikota (269.700).

Ecco i Top Ten del Day1A:

1. Cedrric Trevino – 317.800

2. Wenzhi Fei – 300.000

3. Suhaag Gandikota – 269.700

4. Chanracy Khun – 267.800

5. Thomas Eychenne – 255.800

6. Andrew Moreno – 238.200

7. Yusef Yusufov – 230.000

8. Wendy Bowers – 219.400

9. Kenneth O’Donnell – 217.600

10. Jimmy D’Ambrosio – 213.500

Young Sik vince il WSOP Mini Main Event 2022

Intanto è andato sui libri il MINI Main Event No Limit Hold’em da 1.000 dollari di buy in (5.832 per quasi 5,2 milioni di dollari in prize pool).

Alla fine i 594.189 dollari del bottino ed il mitico braccialetto delle World Series of Poker sono andati ad uno scatenato Young Sik.

Lo statunitense, di chiare origini orientali, ha avuto la meglio in heads up sul rumeno Cosmin Joldis, secondo con un premio di consolazione da 367.233 dollari. Sul podio è salito pure l’indiano Kartik Ved, terzo per 275.593 dollari, mentre si è fermato un gradino sotto Phillip Lee, andato comunque in the money per ben 208.275 dollari.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale di tutto il Final Table:

1. Young Sik – $594.189

2. Cosmin Joldis – $367.233

3. Kartik Ved – $275.593

4. Phillip Lee – $208.275

5. Kei Nitta – $158.515

6. Theodore Lee – $121.504

7. Adam Velez – $93.803

8. Keith Littlewood – $72.941

9. Sergio Ochoa – $57.133

Per tutte le news e gli aggiornamenti sul Main Event restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui invece, per dare uno sguardo al Palinsesto Completo delle WSOP 2022.