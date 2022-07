WSOP Main Event 2022, Las Vegas – Sono 5 gli azzurri che si sono guadagnati il pass per il Day5 del torneo più importante delle World Series of Poker: Giovanni Petroni, Sergio Benso, Marco D’Amico, Gianluca Speranza e Max Pescatori.

WSOP Main Event, in 380 al Day5. Passano Petroni, Benso, D’Amico Speranza e Pescatori

L’Italia resiste nel Main Event No Limit Hold’em World Championship, da 10.000 dollari di buy in (8.663 le entries per un montepremi totale da oltre 80 milioni di dollari), delle World Series of Poker 2022 di Las Vegas.

Sono 5, infatti, gli azzurri che sono riusciti ad arrivare a fine Day4 ed a guadagnarsi così l’accesso al quint’ultimo giorno di torneo.

Il migliore dei nostri è stato il pugliese Giovanni Petroni, che ha accumulato uno stack da 1.975.000 chips che lo colloca, al momento, al 73esimo posto della classifica generale. Seguono poi Sergio Benso, staccato con 630.000, ed il grandissimo Max Pescatori che si comferma in pieno “focus” sull’obiettivo finale, il mitico braccialetto: “Day 5 conquistato! 380 i giocatori rimasti“.

Completano il gruppo Marco D’Amico, con 530.000, e Gianluca Speranza, il più short con 123.000 chips.

Niente da fare invece per gli altri 6 italiani impegnati nel Day4: Mario Colavita (457° per 31.900 dollari), Giuseppe Zarbo (543° per 25.500 dollari), Sergio Castelluccio (726° per 21.000 dollari), Enrico Mosca (1146° per 15.000 dollari), Roberto Musu (1156° per 15.000 dollari) e Leonardo Drago (1278° sempre per 15.000 dollari di premio).

In testa c’è Taylor von Kriegenbergh

Intanto in vetta al Main Event è volato lo straripante Taylor von Kriegenbergh. Il pro che risiede negli States, e che nel 2011 aveva vinto il Championship Event del Seminole Hard Rock Showdown di Hollywood, ha sbaragliato la concorrenza chiudendo con più di 5,3 milioni di chips.

Ha provato e reggere il passo l’altro americano Dan Colpoys, che si è però fermato a 4.835.000. Questi, nel dettaglio, i Top Ten di giornata:

1. Taylor von Kriegenbergh – 5.305.000

2. Dan Colpoys – 4.835.000

3. Johan Schumacher – 4.600.000

4. Aaron Mermelstein – 4.285.000

5. Victor Li – 4.200.000

6. Rafael Mota – 4.050.000

7. Carlos Leiva – 3.860.000

8. Shelby Wells – 3.840.000

9. Jorge Hou – 3.800.000

10. Dingxiang Ong – 3.630.000

Adesso occhi puntati sul Day5. Per tutte le news e gli aggiornamenti sul Main Event restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui invece, per dare uno sguardo al Palinsesto Completo delle WSOP 2022.