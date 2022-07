WSOP Main Event 2022, Las Vegas – Altri 10 gli azzurri che hanno staccato il pass per il Day3. Il migliore del Day2D è stato Dario Sammartino, che ha chiuso con 215.000 chips. Promossi, tra gli altri, il commentatore sportivo Riccardo Trevisani, Enrico Mosca ed il grandissimo Max Pescatori.

WSOP Main Event 2022: Sammartino ci riprova, ottimo Trevisani. Pescatori c’è!

E’ stato appena archiviato, con 1.733 left e 10 italiani promossi al Day3, il Day2D del Main Event No Limit Hold’em World Championship, da 10.000 dollari di buy in, delle World Series of Poker 2022 di Las Vegas.

Ottima prova per Dario Sammartino che si è posizionato in testa al gruppo azzurro con 215.000 chips. Il runner up del 2019, che tenterà nuovamente la scalata verso il braccialetto più importante delle WSOP, ha preceduto la piacevole sorpresa Riccardo Trevisani. Il giornalista sportivo di Mediaset ha accumulato uno stack davvero niente male da 162.000 chips, che al momento lo colloca al 1.320° posto della classifica generale composta dai quasi 3.000 superstiti del doppio Day2.

Restano in corsa anche il ‘Pirata Italiano’ Max Pescatori, con 70.500, e il buon Enrico Mosca, con 125.000.

Questi, nel dettaglio, posizione e count degli italiani a fine Day2D:

442. Dario Sammartino – 215.000

731. Riccardo Trevisani – 162.000

740. Marco D’Amico – 161.000

920. Andrea Galan – 131.500

972. Giovanni Petroni – 125.000

977. Enrico Mosca – 125.000

1149. Alessandro Mura – 101.500

1387. Max Pescatori – 70.500

1458. Luigi Torquato – 60.500

1571. Luca Venuto – 44.500

I più “bravi” del Day2D

La palma del migliore spetta però a Muhammad Abdel Rahim. Lo statunitense, di Derry, si è preso, infatti, la vetta del Day2D, grazie ad uno stack da 936.500 chips.

Alle sue spalle si sono fatti strada i suoi connazionali Marsel Backa, secondo con 738.000, e Torgersen Lindenwold, terzo con 731.500, mentre si è fermato a ridosso del podio di giornata la star del poker live a stelle e strisce Bryn Kenney, quinto con 665.000.

Ecco i Top Ten del Day2D:

1. Muhammad Abdel – 936.500

2. Marsel Backa – 738.000

3. Ryan Torgersen – 731.500

4. Mauricio Solano – 674.000

5. Bryn Kenney – 665.000

6. Jared Hyman – 661.500

7. Shota Nakanishi – 643.000

8. Michael Huynh – 640.500

9. Mathieu His – 616.000

10. Florian Guimond – 595.000

Adesso spazio al Day3. Per tutte le news e gli aggiornamenti sul Main Event restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui invece, per dare uno sguardo al Palinsesto Completo delle WSOP 2022.