WSOP Main Event 2022, Las Vegas – Non ci sono più italiani nel torneo principale delle World Series of Poker. Purtroppo Giovanni Petroni, Gianluca Speranza, Marco D’Amico, Sergio Benso e Max Pescatori, sono finiti out durante il Day5.

WSOP Main Event, crollo azzurro nel Day5

L’Italia saluta il Main Event No Limit Hold’em World Championship, da 10.000 dollari di buy in (8.663 le entries per un montepremi totale da oltre 80 milioni di dollari), delle World Series of Poker 2022 di Las Vegas.

Sono stati “bustati”, infatti, i 5 azzurri approdati al Day5. Il primo a dire addio ai sogni di gloria è stato Max Pescatori, uscito in 365esima posizione con un premio di consolazione da 36.000 dollari. A dare la notizia della sua eliminazione è lo stesso ‘Pirata Italiano’, che ha pubblicato qualche minuto dopo un post sui social:

“Sogno terminato. Grazie per tutti i messaggi di incoraggiamento che mi avete mandato durante questi 5 giorni.”

Poco dopo è toccato a Sergio Benso, 359esimo sempre per 36.000 dollari, e Marco D’Amico, 342esimo per 40.900 dollari. Qualche ora più avanti è finito invece out Gianluca Speranza, 268esimo per 46.800 dollari, mentre ha resistito fino al 25esimo livello di gioco Giovanni Petroni, il migliore dei nostri in questa edizione del Main: 143esimo per 62.500 dollari.

In 123 volano al Day6, comanda James Hobbs

Alla fine sono stati 123 i promossi al Day6 del Main Event delle WSOP 2022 di Las Vegas. Il più bravo è stato James Hobbs che ha chiuso con uno stack da più di 12,5 milioni i chips.

L’americano, di Kirkwood, è riuscito a tenere a “bada” i connazionali Efthymia Litsou, al momento secondo con 11.675.000, ed Aaron Mermelstein, terzo con 10.680.000.

Questi, nel dettaglio, i Top Ten del count:

1. James Hobbs – 12.505.000

2. Efthymia Litsou – 11.675.000

3. Aaron Mermelstein – 10.680.000

4. Alejandro Lococo – 10.020.000

5. Gerald Morrell – 9.775.000

6. Dingxiang Ong – 9.500.000

7. Jorge Hou – 9.500.000

8. Philippe Souki – 9.425.000

9. Robert Minor – 9.160.000

10. Imran Bhojani – 8.635.000

Per tutte le news e gli aggiornamenti sul Main Event restate sintonizzati con la nostra home.