WSOP 2022: Allis vince il $1.111 One More for One Drop

Pronostico rispettato nel No Limit Hold’em ‘One More for One Drop’ (Evento #71), da 1.111 dollari di buy in e da oltre 5,7 milioni di dollari in prize pool (5.702 entries), dove lo scatenatissimo Mike Allis si è confermato “hot”, grazie anche all’enorme vantaggio in chips accumulato nel Day4 che si era chiuso con soltanto 3 left.

Allis si è sbarazzato, in appena 3 livelli di gioco, dei connazionali Ryan Riess, runner up per 331.056 dollari, e Basel Chaura, terzo classificato per 250.157 dollari, e si è così aggiudicato, oltre al tanto desiderato gioiello delle World Series of Poker, il bottino da 535.610 dollari.

Questo, nel dettaglio, l’ordine d’arrivo di tutto il Final Table:

1. Mike Allis – $535.610

2. Ryan Riess – $331.056

3. Basel Chaura – $250.157

4. Mohammed Jaafar – $190.363

5. Leonardo De Souza – $145.892

6. Salah Nimer – $112.612

7. Andrew Robinson – $87.551

8. Rio Fujita – $68.562

9. Niklas Warlich – $54.085

10. Boris Akopov – $42.980

Primo braccialetto per Sebastien Aube, suo il $2.500 NL Hold’em

E qualche minuto fa è arrivato anche il primo braccialetto, delle World Series of Poker, per Sebastien Aube. Il canadese si è imposto nell’Evento #78, il No Limit Hold’em da 2.500 dollari di buy in e da poco più di 3 milioni di dollari in prize pool (1.364 entries).

Aube ha battuto in heads up il francese Julien Loire, che si è consolato con il secondo premio da 308.817 dollari. Sul podio è salito anche lo statunitense Brian Etheridge, terzo per 222.762 dollari, mentre ha chiuso con la medaglia di legno, e circa 160.000 dollari di premio, l’altro francese Axel Hallay.

