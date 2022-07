WSOP 2022: Mike Allis punta il One Drop, Poker Hall of Fame Bounty a Jinho Hong

WSOP 2022, Las Vegas – Sono rimasti in 3 a contendersi il braccialetto nel $1.111 One More for One Drop. Intanto un super Jinho ‘YellOw’ Hong ha vinto il $1.979 Poker Hall of Fame Bounty.

WSOP 2022: Allis in testa ai 3 left del $1.111 One Drop

Partiamo dal No Limit Hold’em ‘One More for One Drop’, da 1.111 dollari di buy in e da oltre 5,7 milioni di dollari in prize pool (5.702 entries), dove sono rimasti in gioco soltanto 3 player.

In testa al gruppetto troviamo l’inarrestabile Mike Allis, che ha chiuso il Day4 dominando il count con uno stack da ben 142.700.000 chips. L’americano, di Post Falls, ha praticamente tracciato un solco con gli altri 2, Ryan Riess e Basel Chaura, che si trovano staccatissimi, rispettivamente, con 46,7 e 38,6 milioni di chips.

Ricordiamo che al vincitore andrà, oltre al mitico braccialetto delle World Series of Poker, un bottino da 535.610 dollari.

Super ‘YellOw’ nel $1.979 Poker Hall of Fame Bounty

Ed a proposito di braccialetti, l’ha portato già a casa Jinho ‘YellOw’ Hong quello messo in palio Poker Hall of Fame Bounty No Limit Hold’em da 1.979 dollari i buy in e da quasi 1,5 milioni di dollari in prize pool (865 entries).

Il sudcoreano, che a gennaio si era preso il Championship del Wynn Summer Classic di Las Vegas, ha sbaragliato la concorrenza degli altri finalisti Punnat Punsri, Jakob Miegel, Daniel Weinman, Pavel Spirins, Yuri Dzivielevski, George Rotariu, Bas de Laat e Dov Markowich, e si è aggiudicato così i 276.067 dollari del primo premio.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale dell’ultimo tavolo:

1. Jinho Hong – $276.067

2. Punnat Punsri – $170.615

3. Jakob Miegel – $120.756

4. Daniel Weinman – $86.730

5. Pavel Spirins – $63.225

6. Yuri Dzivielevski – $46.791

7. George Rotariu – $35.164

8. Bas de Laat – $26.841

9. Dov Markowich – $20.814

Per tutte le news e gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui invece, per dare uno sguardo al Palinsesto Completo delle WSOP 2022.