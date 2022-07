WSOP Main Event 2022, in 10 per il braccialetto. Comandano Jorstad e Su

WSOP Main Event 2022, Las Vegas – Sono rimasti in 10 a contendersi il titolo di campione del mondo. Il Day7 ha, infatti, lasciato in corsa un player in più rispetto ai 9 finalisti che di solito approdano al penultimo giorno di torneo.

WSOP Main Event 2022: Day7 da urlo, alla fine passano in 10

Si partiva da 35 player per arrivare ai 9 finalisti del Main Event No Limit Hold’em World Championship, da 10.000 dollari di buy in (8.663 le entries per un montepremi totale da oltre 80 milioni di dollari), delle World Series of Poker 2022 di Las Vegas.

Ed invece, a causa di un lunghissimo e combattuttissimo Day7, sono 10 i giocatori rimasti in corsa per il mitico braccialetto ed i 10 milioni di dollari del bottino. Ne ritroveremo quindi uno in più, dopo il Day Off di oggi, al Day9 che nelle idee del management dovrebbe comunque portare ai 3 che si contenderanno poi il podio.

In testa ci sono Espen Jorstad e Matthew Su

Ma veniamo ai 10 player che si sono guadagnati l’accesso al Day9. In vetta al count troviamo, almeno per adesso, Espen Jorstad e Matthew Su che hanno chiuso, entrambi, con uno stack da 83,2 milioni di chips.

Il norvegese e l’americano di origini orientali sono riusciti a tenere dietro il croato Matija Dobric, che si è “fermato” a poco più di 68 milioni. Seguono, nell’ordine, il canadese Aaron Duczak con 56.000.000, l’inglese John Eames con 54.950.000, l’australiano Adrian Attenborough con 50.800.000, e gli statunitensi Michael Duek, con 49.775.000, e Jeffrey Farnes, ottavo con 35.350.000 chips.

Completano il gruppo dei “sopravvissuti” l’altro americano Asher Conniff con 24.400.000 ed il britannico Philippe Souki, decimo e ultimo con 13.500.000.

Questo, nel dettaglio, il seat redraw ed il chipount dell’ultimo tavolo:

1. Philippe Souki – 13.500.000 (11 BIG BLINDS)

2. Adrian Attenborough – 50.800.000 (42 BIG BLINDS)

3. Matija Dobric – 8.650.000 (57 BIG BLINDS)

4. Michael Duek – 49.775.000 (41 BIG BLINDS)

5. Matthew Su – 83.200.000 (69 BIG BLINDS)

6. John Eames – 54.950.000 (46 BIG BLINDS)

7. Jeffrey Farnes – 35.350.000 (29 BIG BLINDS)

8. Aaron Duczak – 56.000.000 (47 BIG BLINDS)

9. Espen Jorstad – 83.200.000 (69 BIG BLINDS)

10. Asher Conniff – 24.400.000 (20 BIG BLINDS

Ecco invece il Pay Out ufficiale per i 10 player rimasti in gioco:

1. $10.000.000

2. $6.000.000

3. $4.000.000

4. $3.000.000

5. $2.250.000

6. $1.750.000

7. $1.350.000

8. $1.075.000

9. $850.675

10. $675.000

Per tutte le news e gli aggiornamenti sul Main Event restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui invece, per dare uno sguardo al Palinsesto Completo delle WSOP 2022.