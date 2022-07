WSOP 2022: super Pescatori nel Razz Championship, Jorstad comanda nel Main Event

WSOP 2022 – Buone nuove da Las Vegas! Il nostro Max Pescatori ha chiuso infatti quinto, con 13 left, nel Day2 del $10.000 Razz Championship. Intanto nel Main Event sono rimasti in gioco appena 14 player.

WSOP 2022: Pescatori ci prova… è 5° nel Razz Championship

Il ‘Pirata Italiano’, Max Pescatori, vuole l’ennesimo braccialetto delle World Series of Poker. Il 51enne campionissimo milanese, che vive negli States, ha puntato il Razz Championship, da 10.000 dollari di buy in (125 le entries per 1.165.625 dollari in prize pool), dove al momento è 5° nel count con 13 giocatori ancora in gara.

Max ha chiuso il Day2 con uno stack, da 724.000 chips, che lo tiene in piena corsa per il mitico gioiello e per i quasi 330.000 dollari del bottino. Hanno fatto meglio solo il cinese Yueqi Zhu, quarto con 749.000, il francese Julien Martini, terzo con 873.000, ed i 2 statunitensi Brian Hastings e Brandon Shack-Harris, rispettivamente secondo e primo con 1.149.000 e 1.152.000 chips.

Ecco, nel dettaglio, tutti i 13 left:

1. Brandon Shack-Harris – 1.152.000

2. Brian Hastings – 1.149.000

3. Julien Martini – 873.000

4. Yueqi Zhu – 749.000

5. Max Pescatori – 724.000

6. Chance Kornuth – 707.000

7. Joao Vieira – 677.000

8. Ziya Rahim – 611.000

9. Koray Aldemir – 480.000

10. Felipe Ramos – 413.000

11. David Benyamine – 362.000

12. Laith Salem – 336.000

13. Hal Rotholz – 319.000

Espen Jorstad guida i 14 player del Main Event

Intanto nel Main Event, mentre si sta giocando il 36esimo livello di gioco del Day7, sono rimasti dentro in 14. In testa c’è il norvegese Espen Jorstad con più di 80 milioni di chips.

Seguono, nell’ordine, Matija Dobric con 74.800.000, Matthew Su con 54.600.000, Michael Duek con 51.000.000, Adrian Attenborough con 42.300.000, John Eames con 36.500.000, Asher Conniff con 34.100.000, Aaron Duczak con 29.000.000, Jeffrey Farnes con 28.200.000, David Diaz con 27.800.000, Tom Kunze con 26.000.000, Vadim Rozin con 19.200.000, Robert Welch con 9.600.000 e Philippe Souki, ultimo con 6.800.000 chips.

Per tutte le news e gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home.