WSOP 14 giugno 2023. Al Horseshoe and Paris Las Vegas continuano le World Series of Poker. Nella notte Shaun Deeb ha vinto l’evento 8-Game e il 6° braccialetto in carriera. Ben Lamb campione del mondo Omaha H/L. Mustapha Kanit e Migliore escono a premio dal freezeout. Lo spettacolare $100,000 High Roller arriva al final table.

Ben Lamb campione Omaha Hi/Lo, a Renji Mao il Deepstack

Iniziamo dal Championship che si è concluso con la vittoria eccellente di Ben Lamb che vince il 2° braccialetto in carriera, diventando campione del mondo all’Event #25: $10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship. Lamb ha sbaragliato la concorrenza di 212 entries e ha incassato la prima moneta da $492,795 dopo aver battuto James Chen all’head up finale. A completare il podio Luis Velador mentre in 4° posizione troviamo Erik Seidel a cui non riesce l’impresa di vincere il 10° braccialetto in carriera.

FINALE EVENTO #25 OMAHA H/L CHAMPIONSHIP

1 Ben Lamb United States $492,795

2 James Chen (US) United States $304,571

3 Luis Velador Mexico $211,715

4 Erik Seidel United States $150,445

5 Robert Yass United States $109,340

6 Brad Ruben United States $81,317

7 Johannes Becker Germany $61,919

Ieri ci eravamo lasciati anche con un infinito heads up all’Event #26: $800 No-Limit Hold’em Deepstack che è stato interrotto con ancora Renji Mao e Matthew Elsby a darsi battaglia per il braccialetto e per la prima moneta da $402,588. Alla fine la spunta il cinese che vince il suo primo braccialetto e in un colpo solo, col suo 10° ITM alle WSOP, supera i soldi vinti nei precedenti 9 piazzamenti.

FINALE EVENTO #26 DEEPSTACK

1 Renji Mao China $402,588

2 Matthew Elsby United States $248,833

3 Anthony Potis United States $186,250

4 JJ Liu Taiwan $140,442

5 Ta-Wei Tou Taiwan $106,693

6 Qiwen Chen China $81,666

7 Jesse Rosen South Africa $62,984

8 Vito Branciforte Italy $48,947

9 Michael Younan United States $38,332

Shaun Deeb vince l’8-Game, sesto braccialetto in carriera

E arriva il 6° braccialetto in carriera di un big del poker mondiale come Shaun Deeb che porta a casa anche i $198,854 dell’Event #27: $1,500 Eight Game Mix in cui ha sbaragliato la concorrenza di 788 avversari. L’ultimo ad arrendersi è il brasiliano Aloisio Dourado che chiude al 2° posto per $122,910.

FINALE EVENTO #27 8-GAME

1 Shaun Deeb United States $198,854

2 Aloisio Dourado Brazil $122,910

3 Kyle Loman United States $84,329

4 John Bunch United States $58,888

5 Daniel Strelitz United States $41,867

6 Craig Carrillo United States $30,315

WSOP 14 giugno 2023: Kanit e Migliore escono a premio dall’evento #28

Durante il day2 dell’Event #28: $1,500 No-Limit Hold’em Freezeout si fermano i sogni di gloria di due azzurri, Mustapha Kanit e Michele Migliore, che escono uno in fila all’altra, Musta in 53° posizione, Migliore subito dietro, ed entrambi incassano un premio da 8.323 dollari. In 17 giocatori si ritroveranno per il final day con Matthew Hunt chipleader dominante dall’alto dei suoi 9.3 milioni, col 2° nel chipcount, Benjamin Ector, staccatissimo a 5.6 milioni. Si gioca per una prima moneta da $406,403.

CHIPCOUNT EVENTO #28 NLH FREEZEOUT

1 Matthew Hunt United Kingdom 9,380,000

2 Benjamin Ector United States 5,690,000

3 Jean Lhuillier France 5,165,000

4 Dean Hutchison United Kingdom 4,000,000

5 Santiago Plante Canada 3,990,000

6 Rocco Iati United States 3,460,000

7 Dietrich Fast Germany 2,595,000

8 Peter Nigh United States 2,470,000

9 Samuel Roussy-Majeau Canada 2,190,000

10 Rene Lazaro United States 2,165,000

11 Robel Andemichael United States 2,025,000

12 Nick Palma United States 1,595,000

13 Adam Swan United States 1,585,000

14 Clyde Maliauka United States 1,540,000

15 Jonathan Kramer United States 1,440,000

16 Divyam Satyarthi United States 1,355,000

17 Jorge Ufano Spain 1,175,000

WSOP 14 giugno 2023: Event #29: $100,000 High Roller

Continua lo spettacolo del Event #29: $100,000 High Roller che lascia in gioco gli ultimi 6 players che si ritroveranno al final day per darsi battaglia, con in palio la ricca prima moneta da $2,576,729. L’ultimo eliminato di giornata è proprio lo specialista HR, Justin Bonomo, che col suo 7° posto incassa comunque $362,279.

Al comando del chipcount troviamo l’olandese Jans Arends, già campione WSOP in passato, seguito da Cary Katz e da Biao Ding che invece cercano il primo braccialetto in carriera. Già titolati anche gli ultimi big che chiudono il chipcount: Adrian Mateos, Jeremy Asmus e Chance Kornuth.

CHIPCOUNT EVENTO #29 100K HIGH ROLLER

Jans Arends 16,625,000

Cary Katz 12,775,000

Biao Ding 8,800,000

Adrian Mateos 7,175,000

Jeremy Ausmus 5,750,000

Chance Kornuth 4,600,000

WSOP 14 giugno 2023: Event #30: $1,500 Limit 2-7 Triple Draw

Completato il day2 del Event #30: $1,500 Limit 2-7 Triple Draw che ha visto 522 iscritti, superando nettamente i players che avevano partecipato lo scorso anno al torneo su questa variante (350). In 166 tornavano per un day2 che dopo 10 livelli di gioco lascia al tavolo 18 players left che combatteranno per braccialetto e prima moneta da $145,863. Tra loro non ci sarà l’azzurro Fabio Coppola che però arriva a premio al 44° posto per $3.252.

Comanda l’Inghilterra con un big come chipleader, Benny Glaser, ma attenzione all’esperto John Monette (entrambi vantano 4 braccialetti in carriera). L’Inghilterra potrà sperare anche con Patrick Leonard che riprende dal 5° posto, ma attenzione ad un altro veterano americano, Allen Kessler, giocatore di lungo corso che però è ancora a caccia del primo titolo WSOP (dopo svariati ITM).

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #30 2-7 TRIPLE DRAW

1 Benny Glaser United Kingdom 1,185,000

2 John Monnette United States 1,155,000

3 Ziyuan Wang China 1,105,000

4 Michael Rodrigues Pires Santos Portugal 1,100,000

5 Patrick Leonard United Kingdom 1,090,000

6 Alexander Freund Austria 1,035,000

7 Josh Damm United States 995,000

8 Allen Kessler United States 900,000

9 Christopher Chung United States 825,000

10 James Williams United States 760,000

WSOP 14 giugno 2023: Event #31: $600 Mixed No-Limit Hold’em/Pot-Limit Omaha Deepstack

E’ iniziato anche uno degli eventi mixed più giocati, l’Event #31: $600 Mixed No-Limit Hold’em/Pot-Limit Omaha Deepstack, altro torneo dal buy-in popolare, che ha richiamato 2,758 players per un Prize Pool di $1,406,580 e una prima moneta da $194,155. Al termine della prima giornata ci sono 122 players left con Troy Nowlin chipleader.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #31 NLH/PLO MIX DEEPSTACK

1 Troy Nowlin United States 2,200,000 73

2 Hassan Tahsildar United States 1,860,000 62

3 Ruslan Nazarenko Ukraine 1,860,000 62

4 Ramiro Garcia Mexico 1,790,000 60

5 Sridhar Sangannagari United States 1,645,000 55

6 Scott Dulaney United States 1,575,000 53

7 Peter Ng United States 1,555,000 52

8 Kasey Orr United States 1,550,000 52

9 Dave Banerjee United States 1,520,000 51

10 Jason Stockfish United States 1,450,000

WSOP 14 giugno 2023: Event #32: $3,000 No-Limit Hold’em (6-Handed)

All’Event #32: $3,000 No-Limit Hold’em (6-Handed) hanno partecipato 1.241 giocatori che hanno generato un prizepool da $3,313,470 e una prima moneta da $558,266. La prima giornata miete tante vittime, e solo in 57 strappano il pass per il day2 che riprenderà con Chris Hunichen chipleader. Al 5° posto attenzione al forte player ceco, Roman Hrabec.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #32 NLH 6-MAX

1 Chris Hunichen United States 2,405,000 80

2 Asher Conniff United States 2,170,000 72

3 Ken Fishman United States 1,805,000 60

4 Ian Matakis United States 1,560,000 52

5 Roman Hrabec Czech Republic 1,515,000 51

6 Peter Rabin United States 1,480,000 49

7 Mark Ioli United States 1,470,000 49

8 Noah Schwartz United States 1,450,000 48

9 Eshaan Bhalla United States 1,440,000 48

10 Julien Sitbon France 1,360,000

Roy Thung comanda il Championship di Razz

Chiudiamo con l’Event #33: $10,000 Razz Championship che ha raccolto 102 giocatori in corsa per questo braccialetto d’oro di specialità, un pò in calo (e in contro tendenza con i numeri di quest’anno) rispetto al 2022 quando i partecipanti a questo torneo furono 139. Al termine del day1 di questo evento (valido anche per il Fanta WSOP) ci sono 54 players left e al comando troviamo Roy Thung, davanti a Scott Bohlman.

In 6° posizione attenzione al 5 volte vincitore WSOP, Brian Yoon, ma in top-10 troviamo anche Daniel Zack e a seguire nel chipcount i grandi nomi ovviamente non mancano mai in un championship. Per esempio ci sono anche due Hall of Famer come Daniel Negreanu e Jennifer Harman (appaiati tra 39° e 40° posto), e poco sotto anche Mike Matusow, un altro che potrebbe rientrare nella Poker Hall of Fame in futuro. Non molla nemmeno il fenomeno svedese del boom del poker online, Viktor Blom.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #33 RAZZ CHAMPIONSHIP

1 Roy Thung United States 303,000

2 Scott Bohlman United States 271,000

3 David Funkhouser United States 257,000

4 Adam Owen United Kingdom 252,000

5 Bryce Yockey United States 244,500

6 Brian Yoon United States 241,500

7 Brad Ruben United States 214,000

8 Vasili Lazarou Greece 208,000

9 Daniel Zack United States 203,000

10 Noah Bronstein United States 197,000

Fanta WSOP: da domani inizia il 2-7 Lowball Triple Draw Championship

Il prossimo Championship event da pronosticare, valido per il Fanta WSOP 2023 by PIW, è l’Event #38: $10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship. Avete tempo fino al 15 giugno per pronosticare i vostri 5 migliori giocatori con un commento su Facebook o Telegram.

Come sempre vediamo alcuni cenni storici su questa tipologia di torneo abbastanza particolare, con le vittorie delle ultime edizioni. Il campione in carica del 2022 è un big come Brian Hastings che ebbe la meglio su un Field da 118 players. In quel torneo al 3° posto chiuse Daniel Zack, davanti a Shaun Deeb. Immacabile anche Yuval Bronshtein al 7° posto, una posizione avanti a Phil Hellmuth.

Nel 2021 l’esperto di varianti Brian Yoon (ne abbiamo parlato anche prima, si sta giocando il championship di Razz), si impose su 90 giocatori. Nel 2019 è toccato all’inglese Luke Schwartz vincere questo titolo, con un altra top-10 dello specialista Brian Hastings (10° posto anche per Benny Glaser).

Nel 2018 il campione di 2-7 Lowball Triple Draw è stato Nicholas Seiken mentre l’anno prima è toccato a Benjamin Yu che ha battuto il solito Shaun Deeb all’head up finale (3° posto anche per Nick Schulman e 6° Mike Matusow, entrambi si confermano specialisti di questa variante). Infine nel 2016 il veterano John Hennigan vinse il braccialetto d’oro di specialità.