WSOP 2023 anteprima $50,000 Poker Players Championship. Domenica inizia uno degli eventi più spettacolari ed attesi delle World Series of Poker, un torneo dal buy-in di 50K che negli ultimi 2 anni è stato monopolizzato da un certo Daniel Cates che ha vinto per 2 edizioni di fila. Un torneo che richiama i più grandi campioni al mondo, e in cui Dario Sammartino ci fece sognare con un 9° posto nel 2019.

Domenica 18 giugno inizia lo spettacolare Poker Players Championship

Il prossimo torneo valido per il Fanta WSOP 2023 by PIW è l’Event #43: $50,000 Poker Players Championship, un evento che nel 2010 ha preso il posto del mitico $50,000 H.O.R.S.E (passando da 5 a 8 varianti fino alle attuali 10 varianti delle edizioni moderne). Si tratta del torneo mixed dal buy-in più alto delle World Series of Poker.

Attesi i più grandi campioni al mondo e con un buy-in da 50K ci sono tanti bei soldini (e punti) in palio.











WSOP 2023 anteprima $50,000 Poker Players Championship: la storia del torneo

Vediamo la storia di questo spettacolare torneo con i risultati delle ultime edizioni di questo spettacolare evento che potrebbe stravolgere la classifica in un colpo solo, basti pensare che il campione in carica, Daniel Cates, ha incassato la prima moneta da $1,449,103, battendo un Field di 112 giocatori lo scorso anno, con Yuri Dzivielevski ultimo ad arrendersi, e runner up per una ragguardevole cifra di $895,614.

L’anno prima vinse sempre Daniel Cates che gli unici due braccialetti li ha vinti in questo torneo. Quell’edizione fu però meno partecipata (63 entries) e Jungleman si dovette accontentare di $954,020 dopo aver battuto Ryan Leng.

74 iscritti all’edizione del 2019 vinta da Phillip Hui per $1,099,311, su un immancabile Josh Arieh, con 5° posto di Shaun Deeb e con uno splendido 9° posto anche del nostro Dario Sammartino, che si battè con i migliori al mondo senza sfigurare a questo eventone da 50K, ed incassando un premio da $93,764.

Nel 2018 toccò a Michael Mizrachi l’onore di battere la concorrenza di 87 giocatori, portando a casa $1,239,126 dopo aver battuto due volponi come John Hennigan e Dan Smith. Anche Phil Ivey nel finale del grande ballo (9° posto) e altra top-10 per Shaun Deeb.

100 iscritti tondi tondi nell’edizione del 2017 dove a prevalere fu Elior Sion per $1,395,767 di premio, con Isaac Haxton che sfiorò il suo primo braccialetto (poi vinto in questa edizione WSOP) al 3° posto, e anche Daniel Negreanu 5°. Solito piazzamento in top-10 per Shaun Deeb.

Nel 2016 Brian Rast si confermò come uno dei migliori e più completi giocatori al mondo, vincendo una prima moneta da $1,296,097, dopo i $1,720,328 portati a casa nella vittoria dello stesso evento nel 2011 dove superò Phil Hellmuth all’head up finale.

Il primo vincitore di questo evento, e anche il primo bi-campione, è stato però Michael Mizrachi che vinse l’edizione d’esordio del 2010 e si confermò anche nel 2012, incassando rispettivamente $1,559,046 e $1,451,527, e poi come abbiamo visto completò la tripletta nel 2018. E’ lui il vero re di questo torneo. Riuscirà a ripetersi completando il poker di successi? Fateci sapere la vostra su Facebook e con i 5 giocatori che secondo voi potranno fare bene in questo evento.