WSOP 23 giugno 2023, la notizia della notte che arriva dal Horseshoe and Paris Las Vegas, dove continuano le World Series of Poker, è la vittoria del 6° braccialetto in carriera per Brian Rast, il 3° al Poker Players Championship. Qualche azzurro passa il taglio al trafficatissimo Seniors Championship e anche nel Tag Team.

WSOP 23 giugno 2023: Event #43: $50,000 Poker Players Championship

Iniziamo ovviamente dal Event #43: $50,000 Poker Players Championship che si è concluso con la vittoria di Brian Rast che porta a casa $1,324,747 di prima moneta e anche il 6° braccialetto in carriera, il 50% dei quali sono stati vinti proprio in questo torneo d’élite. Rast col 3-peat al Players Championship raggiunge così Michael Mizrachi nella storia dell’evento che ha preso il posto del mitico 50K HORSE, e da anche un gran segnale per la Poker Hall of Fame, visto che se ne sta discutendo proprio in questi giorni e il suo è tra i 10 nomi candidati e finalisti.

L’ultimo ad arrendersi è il business-man inglese Talal Shakerchi, che non sarà un pro ma in queste World Series of Poker ha già vinto un braccialetto e ha chiuso al 2° posto in questo torneo tostissimo. A completare il podio un altro inglese, Matthew Ashton.

FINALE EVENTO #43 PLAYERS CHAMPIONSHIP

1 Brian Rast United States $1,324,747

2 Talal Shakerchi United Kingdom $818,756

3 Matthew Ashton United Kingdom $573,679

4 James Obst Australia $411,824

5 Kristopher Tong United States $303,071

6 Phil Ivey United States $228,793

7 Ray Dehkharghani United States $177,294

WSOP 23 giugno 2023: Event #44: $3,000 No-Limit Hold’em

Si è concluso anche l’Event #44: $3,000 No-Limit Hold’em dove è arrivato un altro braccialetto cinese, già il 4° di questa edizione. A portarlo a casa è stato Yang Zhang che incassa anche una prima moneta da $717,879 dopo aver battuto l’americano Aram Oganyan nel testa a testa finale.

FINALE EVENTO #44 NLH

1st Yang Zhang China $717,879

2nd Aram Oganyan United States $443,680

3rd Alex Lynskey Australia $323,610

4th Jon Van Fleet United States $238,546

5th Frederic Normand Canada $177,732

6th Aleks Dimitrov Bulgaria $133,862

7th Shannon Shorr United States $101,928

8th John Marino United States $78,475

9th Levente Szabo Hungary $61,098

WSOP 23 giugno 2023: Event #47: $1,500 H.O.R.S.E.

Vittoria eccellente anche al Event #47: $1,500 H.O.R.S.E. col brasiliano Yuri Dzivielevski che sbaraglia la concorrenza di 836 entries e vince il torneo classico delle 5 varianti, portando a casa il terzo braccialetto in carriera e una prima moneta da $207,678.

FINALE EVENTO #47 HORSE

1 Yuri Dzivielevski Brazil $207,678

2 Randy Ohel United States $128,536

3 Nghia Le United States $91,221

4 Frankie O’Dell United States $65,782

5 Stephen Savoy United States $48,146

6 Thor William Morstoel Norway $35,772

7 Denis Nesterenko Russia $26,987

8 Serhii Popovych United States $20,677

WSOP 23 giugno 2023: Event #48: $1,000 Seniors Championship

Completato anche il day1B del Event #48: $1,000 Seniors Championship che chiude con un Field massiccio di 8,180 giocatori, battendo nettamente il record di 7.118 entries dello scorso anno. Il montepremi è di 7.280.200 dollari con una prima moneta da $765.731. Tra i giocatori italiani che hanno passato il taglio Fiodor Martino con 204.500 chips è il migliore, ma ci sono anche Giovanni Di Donato (91.000) e Paolo Fantini (68.000). Al comando del chipcount c’è Joseph Workman.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #48 SENIORS

1 Joseph Workman United States 510,000

2 Francisco Corrales United States 508,500

3 Amin Mostafavi United States 391,000

4 Osmin Dardon United States 386,000

5 Gary Herstein United States 357,000

6 Scott Dobbs United States 351,000

7 Clinton Hartshorn United States 342,500

8 Iliodoros Kamatakis Greece 338,000

9 David Palmer United States 333,000

10 Karen Sarkisyan Russia 325,000

WSOP 23 giugno 2023: Event #49: $1,500 Super Turbo Bounty

Si è concluso anche l’Event #49: $1,500 Super Turbo Bounty vinto da Pengfei Wang che incassa un premio da $270,700 e il primo braccialetto WSOP in carriera. Tre italiani a premio, il migliore è Gianluca Speranza al 217° posto per $1.881, poi ci sono Raffaele Sorrentino (286°) e Federico Butteroni (309°) con i premi minori da $1.505 a testa.

FINALE EVENTO #49 SUPER TURBO BOUNTY

1 Pengfei Wang United States $270,700

2 Will Linden United States $167,339

3 Chen An Lin Taiwan $123,198

4 Kenneth Maurer United States $91,558

5 Michael Burns United States $68,693

6 Tony Gargano United States $52,034

7 Alejandro Lococo Argentina $39,799

8 Danny Scott United States $30,760

9 Frank Lagodich United States $23,978

Dimitar Danchev comanda il Championship di Omaha

Continua la corsa per il campione del mondo di PLO all’Event #50: $10,000 Pot-Limit Omaha Championship che lascia sul campo 43 giocatori al termine della 2° giornata di gioco. In palio, oltre al prestigioso braccialetto di campione del mondo della variante più popolare (dopo il Texas Hold’em) c’è anche una prima moneta da $1,309,232. Ieri avevamo segnalato Dario Sammartino che aveva preso parte a questo torneo, ma purtroppo l’italiano è stato eliminato durante la prima giornata di gioco. Al comando del chipcount abbiamo il bulgaro Dimitar Danchev, davanti al pericoloso Sam Soverel.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #50 PLO CHAMPIONSHIP

1-Dimitar Danchev 3,705,000

2-Sam Soverel 2,034,000

3-William Kopp 1,890,000

4-Dylan Weisman 1,855,000

5-Elliott Kampen 1,800,085

6-Bogdan Capitan 1,760,000

7-Ioannis Angelou Konstas 1,700,000

8-Jay Harwood 1,580,000

9-Ap Garza 1,570,000

10-Arthur Morris 1,515,000

Curcio, Petroni e Mosca passano nel Tag Team

All’Event #51: $1,000 Tag Team hanno partecipato 1.82 giocatori, con $570,490 di montepremi e 193 ITM. La seconda giornata inizierà quindi vicina alla bolla visto che ci sono 252 Players left, e tra loro segnaliamo 3 azzurri: Luigi Curcio è messo molto bene al 22° posto con 189.000 chips, più indietro troviamo Giovanni Petroni al 75° posto 119K e c’è anche Enrico Mosca che riprenderà dalla 158° posizione con 70K secondo gli ultimi rilevamenti (ma saremo più precisi con gli aggiornamenti di domani). Al comando il chipleader è Mark Evangelista che dall’alto dei suoi 526K (225 big blind) stacca tutti, ad iniziare da Kenneth Gallo, 2° con 382K (153BB).

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #51 TAG TEAM

1 Mark Evangelista United States 562,000

2 Kenneth Gallo United States 382,000

3 Richard Ali United States 325,500

4 Amber Donatelli – Marcus Stein United States 325,000

5 Jeremy Palvini – Jean-Paul Pasqualini France 305,000

6 Peter Zolnai – Patrik Ciklamini United States 286,500

7 Jesse Sylvia – Ashley Sleeth United States 281,500

8 Ronald Phipps United States 273,000

9 Eduardo Nejaim – Marcello Serioz Brazil 266,000

10 Shahin Shayesteh United States 261,000

Marco Johnson in testa al Mixed Triple Draw

Chiudiamo con l’Event #52: $2,500 Mixed Triple Draw che ha richiamato 353 giocatori per un Prize pool da $783,200 e una prima moneta da $181,978. Al termine della giornata ci sono 143 Players left, ma la bolla è ancora lontana con 53 ITM. Il migliore è lo specialista, e già 2 volte vincitore WSOP, Marco Johnson, che stacca l’argentino Nacho Barbero che non ha bisogno di grandi presentazioni e a completare il podio in cima al chipcount momentaneo c’è un altro giocatore che ha già 1 braccialetto WSOP a casa, Maxx Coleman.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #52 TRIPLE DRAW

1 Marco Johnson United States 228,500

2 Nacho Barbero Argentina 216,500

3 Maxx Coleman United States 210,500

4 Bryan Micon Antigua and Berbuda 208,000

5 Joseph Wagganer United States 200,500

6 John Bunch United States 196,500

7 Drew Scott Canada 179,000

8 Sokchheka Pho United States 178,000

9 Senh Cong United States 176,000

10 Jake Schwartz United States 175,500

Fanta WSOP: il 23 giugno inizia l’Event #54: $10,000 H.O.R.S.E. Championship

Il prossimo torneo valido per il Fanta WSOP 2023 by PIW è l’Event #54: $10,000 H.O.R.S.E. Championship. Hai tempo fino a venerdì 23 giugno prima dell’inizio del torneo per pronosticare con un commento i tuoi 5 giocatori preferiti per questo evento per specialisti variantisti, dopo che il Players Championship appena concluso è stato vinto per la 3° volta da Brian Rast, una previsione esatta fatta da Guru che vola nella classifica (ma è stato scelto anche il 2° posto di Talal Shakerchi).

TOP-3 CLASSIFICA FANTAWSOP

Stefano Guru-Jerry Guerri: 1.421.956

Notizie Trading Web: 1.073.414

Casone di Sotto: 611.875

PARTECIPA SU FACEBOOK

PARTECIPA SU TELEGRAM

Vediamo come sempre alcuni cenni storici su questo torneo e gli ultimi vincitori. Iniziamo col dire che il campione in carica è Andrew Yeh che nel 2022 ha battuto la concorrenza di un Field da 209 iscritti incassando la prima moneta da $487,129.

Nel 2021 ha vinto Kevin Gerhart su un Field di 149 iscritti, con Marco Johnson (impegnato da chipleader nel mixed triple draw in questi giorni come abbiamo visto) al 2° posto. In quell’edizione ci fu anche un fantastico Max Pescatori al 14° posto.

Nel 2019 braccialetto di campione del mondo HORSE al canadese Greg Mueller che ebbe la meglio su 172 entries. L’ultimo ad arrendersi fu il colombiano Daniel Ospina, con un super Dario Sammartino al 3° posto.

L’Hall of Famer John Hennigan vinse l’HORSE del 2018 su 166 iscritti, con David Baker runner up.

Nel 2017 altri 150 iscritti e il migliore è stato David Bach. Tavolo finale anche per Daniel Negreanu che raggiunse la 6° posizione.

2016, anno d’oro per Jason Mercer che vinse questo importante torneo su 171 iscritti (farà tavolo finale anche l’anno dopo). Tanti campioni nel gran finale con James Obst, Nick Schulman, Adam Friedman, Yuval Bronshtein, Bryn Kenney e John Monnette, in uno dei final table più spettacolari.