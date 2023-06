WSOP 27 giugno 2023. Vediamo l’azione e i risultati della notte appena trascorsa al Horseshoe and Paris Las Vegas per le World Series of Poker. Intanto segnaliamo subito Raffaello Locatelli tra i 16 players left del Warriors mentre Sammartino, Speranza e Fiorentin passano all’evento #59. Mike Gorodinsky (in foto) è campione del mondo HORSE mentre Marcin Horecki beffa Mike Matusow all’heads up finale di Stud H/L.

WSOP 27 giugno 2023: Event #48: $1,000 Seniors Championship

Dopo 6 giorni di gioco è finita la lunga maratona del Event #48: $1,000 Seniors Championship dove il canadese Lonnie Hallett si è imposto all’heads up finale contro l’Hall of Famer Billy Baxter che manca il braccialetto (sarebbe stato l’8° in carriera) ma si rifà con un premio da $473,212 mentre per il vincitore c’è una prima moneta da $765,731.

FINALE EVENTO #48 SENIORS

1 Lonnie Hallett Canada $765,731

2 Billy Baxter United States $473,212

3 Dan Heimiller United States $356,166

4 Shannon Fahey United States $269,841

5 Gordon Eng United States $205,799

6 Loren Cloninger United States $158,006

7 Rudolf Fourie South Africa $122,130

8 Ron Fetsch United States $95,040

9 David Stearns United States $74,464

WSOP 27 giugno 2023: Event #53: $1,500 Millionaire Maker

Niente da fare per Mustapha Kanit e Iacopo Brandi che escono durante il day3 del Event #53: $1,500 Millionaire Maker, ma dal chipcount esce un altro azzurro che non avevamo citato nel report di ieri, Domenico Paparo che fa parte dei 41 Players left che avanzano verso il final day e verso una prima moneta da $1,201,564, anche se l’italiano è corto ed è chiamato ad una difficile rimonta visto che con 900K è ultimo nel chipcount.

Tornando agli eliminati, Brandi porta a casa 7.069 dollari di premio mentre Musta resiste fino al 102° posto che vale $10.749. Al comando del chipcount c’è Andreas Kniep, ma occhio a Roberto Romanello, David “ODB” Baker ed Erick Lindgren.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #53 MILLIONAIRE

1 Andreas Kniep Germany 19,600,000

2 Champie Douglas United States 16,225,000

3 Pavel Plesuv Moldova 14,175,000

4 Paul Gunness United States 13,850,000

5 Andras Matrai Hungary 12,875,000

6 Michael Smith (SK) Canada 11,425,000

7 Powen Fang Taiwan 10,175,000

8 Arnaud Mattern France 7,565,000

9 Michael McNicholas United States 7,550,000

10 Javier Zarco Spain 7,250,000

WSOP 27 giugno 2023: Event #54: $10,000 H.O.R.S.E. Championship

Ieri si è concluso anche un evento Championship, l’Event #54: $10,000 H.O.R.S.E. Championship e il campione del mondo di questa specialità mixed è un giocatore noto come Mike Gorodinsky che supera un final table di campioni e di altissimo livello, vincendo il 3° braccialetto e in carriera e la prima moneta da $422,747.

FINALE EVENTO #54 HORSE CHAMPIONSHIP

1 Mike Gorodinsky United States $422,747

2 Alex Livingston Canada $261,278

3 Brad Ruben United States $184,406

4 Brian Yoon United States $136,649

5 Scott Seiver United States $101,319

6 Carol Fuchs United States $76,412

7 Christopher Claassen United States $58,633

Comparatore Poker 1 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: 20€ subito e un bonus del 300% fino a €1.091 4.8 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 4.8 Vai al Sito Recensione Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 3 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: Bonus del 400% fino ad un massimo di €1200 4.5 Visita il Sito Recensione

WSOP 27 giugno 2023: Event #55: $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better

Un finale scoppiettante al Event #55: $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better dove il polacco Marcin Horecki, giocatore molto noto anni fa nel circuito europeo di EPT, ha vinto il suo primo braccialetto WSOP, negando la 5° gioia in carriera ad un personaggio come Mike Matusow che si deve accontentare del 2° posto e di $95,957 di premio in questo torneo a cui hanno partecipato 566 giocatori. Si ferma al 7° posto l’altro big su cui erano puntati i riflettori del final day, Brian Rast.

FINALE EVENTO #55 STUD H/L

1-Marcin Horecki $155,275

2-Mike Matusow $95,957

3-Scott Numoto $66,950

4-James Cheung $47,475

5-Sergio Braga $34,225

6-Michael Estes $25,089

7-Brian Rast $18,709

8-Chris George $14,195

WSOP 27 giugno 2023: Event #56: $500 Salute to Warriors

Passiamo al Event #56: $500 Salute to Warriors che ha completato il day2 che lascia al tavolo 16 Players left in corsa per braccialetto e prima moneta da $217,921. Comanda l’americano Ryan Stephens sul marocchino Youssef Hicham, ma in 5° posizione c’è uno splendido Raffaello Locatelli a tenere alta anche la bandiera italiana con i suoi 19.8 milioni in chips.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #56 WARRIORS

1 Ryan Stephens United States 28,775,000

2 Youssef Hicham Morocco 22,550,000

3 Dejuante Alexander United States 20,0625,000

4 Ali Alawadhi United States 20,425,000

5 Raffaello Locatelli Italy 19,825,000

6 Kelly Gall Canada 19,275,000

7 David Elisofon United States 14,850,000

8 William Butcher United States 11,775,000

9 Lucas Lew Portugal 11,675,000

10 Steven Genovese United States 11,425,000

Chance Kornut al comando del PLO High Roller

Continua lo spettacolare Event #57: $25,000 Pot-Limit Omaha High Roller che con 449 iscritti ha raggiunto un Prize pool di $10,551,500, il più ricco della storia per un torneo PLO alle World Series of Poker. In palio c’è una prima moneta davvero golosa da $2,294,756 e al comando del chipcount un giocatore esperto come Chance Kornuth che in questa edizione delle WSOP sta andando bene, ma dovrà guardarsi alle spalle dai pericolosi Dylan Weisman e soprattutto Isaac Haxton. Più indietro nel chipcount vi segnaliamo altri nomi che potrebbero comunque dire la loro: Jeremy Ausmus, Daniel Zack e Ben Lamb.

Tra i 31 Players left ci sono, anche se più corti, anche Chad Eveslage (un pò sparito dopo un inizio WSOP fuori di testa), Yuri Dzivielevski (fresco vincitore del suo 3° braccialetto al HORSE) e Joao Vieira (altro giocatore che ha da poco vinto un titolo WSOP). Tra gli ultimi eliminati di giornata invece Josh Arieh.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #57 PLO HIGH ROLLER

1 Chance Kornuth United States 7,245,000

2 Dylan Weisman United States 4,355,000

3 Isaac Haxton United States 4,320,000

4 Firas Kashat United States 4,185,000

5 Ka Kwan Lau Hong Kong 3,890,000

6 Sergio Martinez Gonzalez Spain 3,870,000

7 Mads Amot Norway 3,465,000

8 Bradley Anderson United States 3,225,000

9 Andriy Lyubovetskiy Ukraine 2,305,000

10 Jeremy Ausmus United States 2,290,000

17 players left al Limit Hold’em

Si è chiusa la 2° giornata del Event #58: $3,000 Limit Hold’em (6-Handed) e rimangono 17 giocatori in corsa per la prima moneta da $165,250. Al comando del chipcount c’è Jason Daly ma attenzione a Nick Pupillo al 3° posto, dopo che si è sbloccato col primo riconoscimento WSOP in carriera qualche giorno fa. Passano da più corti anche David Bach (775,000), Dan Shak (365,000) e Joe McKeehen (150,000)

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #58 LIMIT

1-Jason Daly 1,190,000

2-Daniel Maczuga 1,100,000

3-Nick Pupillo 1,040,000

4-Mavrick Yoo 920,000

5-Tom Koral 805,000

6-David Bach 775,000

7-Kuenwai Lo 740,000

8-Alex Torry 680,000

9-Brent Mutter 660,000

10-Milfred Sageer 615,000

Sammartino, Speranza e Fiorentin al No-Limit Hold’em Freezeout

Veniamo al Event #59: $3,000 No-Limit Hold’em Freezeout che è iniziato nella notte con 1,598 entries e 240 players left. Tra loro figurano anche tre italiani ancora in corsa: Dario Sammartino è quello messo meglio al 43° posto con 423,000 chips, segue Gianluca Speranza 102° (256.000) e poi Enrico Fiorentin che riprenderà dalla 132° posizione con 187.000 gettoni. Al comando del chipcount troviamo Robert Kuhn, unico sopra al 1 milione in chips, 1.4 milioni per la previsione, col russo Giorgii Skhulukhia al 2° posto, ma molto staccato con 999K.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #59 NLH

1-Robert Kuhn 1,410,000

2-Giorgii Skhulukhia 999,000

3-Juan Duenas 967,000

4-Ryan Leng 874,000

5-Johan Schumacher 820,000

6-Kazuhiro Shirasawa 806,000

7-James Mackey 805,000

8-Jonathan McCann 770,000

9-Alvaro Puchol-Vina 769,000

10-David Decker 765,000

L’ultimo evento iniziato è l’Event #60: $1,500 No-Limit 2-7 Single Draw con 548 iscritti, ma non risulta nessun italiano in questa particolare variante. Al day2 ritroveremo 175 giocatori in corsa per una prima moneta da $151,276 e il chipleader è un nome noto, quello del 2 volte campione WSOP Michael Moncek, ma occhio a Greg Raymer, ex campione del mondo al Main Event, che riprenderà da un comodo 4° posto, e subito dietro di lui c’è un altro big come Brian Hastings. Top 10 anche per Christopher Brewer e Ben Glaser mentre al 12° posto c’è Maria Ho che cerca ancora il suo primo braccialetto in carriera, mentre in 12° posizione c’è Erik Seidel che va a caccia del 10° titolo WSOP personale!

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #60 2-7 SINGLE DRAW

1-Michael Moncek 175,000

2-Mark Dickstein 170,000

3-Michael Trivett 155,000

4-Greg Raymer 154,000

5-Brian Hastings 137,000

6-Hugh Joiner 128,000

7-Sami Bechahed 128,000

8-Christopher Brewer 126,000

9-Bryan Micon 115,000

10-Benny Glaser 112,000

Gennaro Proscia 8° al Nlh Ultra Deepstack, evento online

Non solo live, le World Series of Poker stanno giocando anche alcuni eventi online sulla propria piattaforma, Wsop.com. Già qualche azzurro si è messo in mostra anche online, penso a Luigi D’Alterio, ma nella notte Gennaro Proscia si è aggiunto a questa lista chiudendo con un ottimo 8° posto all’evento online #10: $400 NL Hold’em Ultra Deepstack, torneo che con 1.810 entries ha raccolto 1.044.360 dollari di prize pool. Per l’italiano, che gioca col nickname L4Vid4EsUn4, c’è un premio da 16.292 dollari mentre la prima moneta da $145,374 va a Ryan “GoFeltaFish2” Eriquezzo.

FINALE EVENTO #10 ONLINE

1 Ryan “GoFeltaFish2” Eriquezzo United States $145,374

2 Richard “labelfree” West United States $90,023

3 David “Stoic1234” Uvaydov United States $66,421

4 Kevin “SpecialK333” Calenzo United States $49,398

5 “bustokid” Croatia $37,074

6 Steve “Sean26Taylor” Karp United States $27,988

7 Dan “Albacazapada” Stavila United States $21,409

8 Gennaro “L4Vid4EsUn4” Proscia United States $16,292

Fanta WSOP: il 27 giugno tocca al Seven Card Stud Hi-Lo

Il prossimo torneo valido per il Fanta WSOP 2023 by PIW è l’Event #63: $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship. Hai tempo per tutta la giornata di martedì 27 giugno prima dell’inizio del torneo per pronosticare con un commento i tuoi 5 giocatori preferiti per questo evento.

PARTECIPA SU FACEBOOK

PARTECIPA SU TELEGRAM

Vediamo come sempre alcuni cenni storici su questo torneo. Il campione in carica, vincitore dell’edizione 2022, è Daniel Zack che ha avuto la meglio su un Field di 137 iscritti. L’anno prima, nel 2021, era toccato ad un altro nome noto vincere questo anello, ovvero a Brian Hastings, in un tavolo finale davvero spettacolare con Yuval Bronshtein, Scott Seiver, Marco Johnson, John Monnette ed Erik Seidel.

Nel 2019 il campione del mondo di specialità è stato l’australiano Robert Campbell che ha messo in fila un Field da 151 iscritti, con Mike Matusow al 4° posto. Nel 2018 successo un pò a sorpresa per Dan Matsuzuki, in un final table sotto tono se togliamo il 4° posto di Christopher Vitch, il 6° posto di Jerry Wong e poco altro.

Christopher Vitch che sfiorò la doppietta visto che fu lui a vincere l’edizione del 2017, molto più spettacolare visto che nel testa a testa finale superò Benny Glaser, con Abe Mosseri a completare il podio. Chiudiamo nel 2016 con la vittoria del tedesco George Danzer su Randy Ohel e su un certo Justin Bonomo. Anche Todd Brunson al 5° posto, davanti ad Eli Elezra.