Brian Rast WSOP Poker Hall of Fame. Di giustezza il pro americano entra nel club dei grandi, lo avevamo anche anticipato in un articolo, schierandoci nettamente dalla sua parte dopo il 6° braccialetto in carriera e la 3° vittoria ad un torneo enorme come il Poker Players Championship. Niente da fare per un altro grande protagonista di queste WSOP, Josh Arieh (foto by Left_Eye_Image).

Brian Rast WSOP Poker Hall of Fame: entra Brian Rast

Nella notte le Wsop hanno annunciato Brian Rast come nuovo membro della Poker Hall of Fame 2023, un titolo meritatissimo dopo la vittoria di questa estate del 6° braccialetto alle World Series of Poker, vincendo per la 3° volta in carriera uno dei tornei più difficili e dal Field più tosto, il Poker Players Championship, un evento che mette alla prova i giocatori sulle principali varianti del poker. L’americano è stato l’unico capace di vincere 3 volte questo evento, ed è diventato il 19° giocatore al mondo a poter vantare 6 braccialetti.

Rast, che nasce a Denver nel 1981, è un veterano che ormai conosciamo da anni, ha prima dominato online, non solo in tornei ma anche ai tavoli cash game high stakes ai tempi di Full Tilt, ma ha vinto anche live, e non poco visto che parliamo di $25.258.945 di vincite in tornei dal vivo. Una carriera lunga 20 anni, e in questo tempo lo abbiamo visto vincere live ed online, ma anche scontrarsi con Sorel Mizzi sul ring, sfidare l’imprenditore Sheldon Adelson per convincerlo che il poker non è solo fortuna, è stato il top-winner live del 2015 (pur senza vincere il Main Event WSOP).

La cerimonia di investitura con amici, familiari e fan è andata in scena nella notte, all’interno della Paris Ballroom al Paris Las Vegas prima dello shuffle up and deal del torneo $1,979 Poker Hall of Fame Bounty No-Limit Hold’ em. Queste le parole del vicepresidente delle Wsop Jack Effel: “Con l’edizione 2023 che sta battendo i record a destra e sinistra, ha senso inserire lui stesso che è un record man, tra alcuni dei più grandi di tutti i tempi. Siamo onorati di introdurre Brian Rast nella Poker Hall of Fame”.

Comparatore Poker 1 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: 20€ subito e un bonus del 300% fino a €1.091 4.8 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 4.8 Vai al Sito Recensione Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 3 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: Bonus del 400% fino ad un massimo di €1200 4.5 Visita il Sito Recensione

Brian Rast WSOP Poker Hall of Fame: beffato Josh Arieh

C’è un altro giocatore che ha da poco vinto il 6° braccialetto in carriera (il secondo in questa edizione delle World Series of Poker) ed era tra i nomi più interessanti nella lista di candidati per la Poker Hall of Fame, Josh Arieh. Un risultato comunque non male comunque per un giocatore che nel 2012, quando contava ancora “solo” 2 braccialetti WSOP, aveva deciso di ritirarsi dal poker professionistico! Da allora sono arrivati altri 4 braccialetti WSOP (negli ultimi 2 anni) e svariati milioni vinti, riconoscimenti, e quasi l’ingresso nella POF dove era rimasto tra i 10 candidati finali..

In questa edizione delle World Series of Poker inoltre Arieh è anche al secondo posto della leaderboard Wsop Player of The Year, subito dietro Ian Matakis. Lo stesso Arieh ha dato l’onore delle armi a Rast per la Hall of Fame con queste parole: “La Poker Hall of Fame non è il mio primo pensiero, anzi. Anche perché quest’anno appartiene a Brian Rast, è un vero crusher e ha fatto quello che doveva fare. Forse un anno in cui risolveranno il processo di nomination ed entrerà più di un giocatore, forse avrò il mio turno. Continuerò a giocare e fare quello che faccio e qualunque cosa accadrà“.