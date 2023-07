WSOP 2023 Main Event Day7, rimane solo il bolzanino Daniel Holzner (foto by Pokernews) a difendere i colori azzurri al Main Event delle World Series of Poker, e venerdì notte continuerà la battaglia al Horseshoe and Paris Las Vegas con 15 players left, e con un premio minimo da $430,200 già in tasca. Intanto Max Pescatori prova l’assalto all’evento #87, il Mixed Omaha/Seven Card Stud Hi-Lo dove passa anche Walter Treccarichi, ormai una certezza nelle varianti.

WSOP 2023 Main Event Day7: eliminati Lamanna e D’Aquilio

Si completa il day7 del Event #76: $10,000 WSOP Main Event World Championship che lascia in gioco ancora 15 players che sognano il mitico final table del Main Event alle World Series of Poker. La giornata iniziava con 49 players left e tra loro 3 azzurri, ma perdiamo abbastanza in fretta i primi 2.

Il primo a mollare è Diego D’Aquilio che con 20BB cercava il raddoppio e apre a 525K con A-6, trovando il 3bet a 1.6 milioni di Daniel Weinman. L’azzurro decide di mandare i resti per 5.6 milioni e trova il call dell’avversario. Reggono i Jacks e D’Aquilio è out al 41° posto, ma comunque con un bel premio da 229.000 dollari.

Subito dopo tocca a Pierpaolo Lamanna che per quasi tutti i primi giorni di Main Event è stato il migliore degli italiani, e che col suo poker aggressivo era stato sempre ai piani alti, ma è il suo stesso poker aggressivo a farlo uscire al 40° posto, crollando in un bluff che lo vede aprire a 500K su bui 125K-250K, ante 250K, da middle position con K-Q. Lo chiamano Cong Pham dal cutoff e Toby Lewis dal big blind e al Flop abbiamo 10-5-9 con due quadri. Lamanna va di continuation bet puntando 800K e trova il call solo di Lewis. Al Turn un 8 di cuori e ancora check call di Toby Lewis sulla puntata di Lamanna, questa volta da 1.65 milioni. Al River un 9 di cuori e questa volta Lewis fa azione puntando 6 milioni, circa la metà del suo stack. Lamanna decide di metterlo ai resti e per un pò l’avversario pensa anche al food, prima di decidere di chiamare con 5-9 per un full che gli fa vincere un grande piatto e lascia Lamanna corto ed eliminato da li a poco.

WSOP 2023 Main Event Day7: Daniel Holzner continua a crederci

Chi continua a crederci è Daniel Holzner che tra i tre italiani era quello che partiva più basso, ma con pazienza riesce a superare anche il taglio del day7, seppure tra i più corti con 14.5 milioni che valgono il 12° posto tra i 15 players left. In ogni caso Holzner ha già in tasca $430.200 di premio minimo, corre per uno storico final table (che pagherebbe con almeno $900.000) e per una prima moneta da record di $12.100.000.

Questa è già una grande impresa per Holzner che fino ad ora aveva vinto in tutto poco più di $25,517 in tornei live in carriera, con un best cash live di soli $5,944, praticamente metà del buy-in del Main Event, quasi sempre in tornei minori austriaci e con un solo altro piazzamento alle WSOP di quest’anno, il 652° posto al Millionaire Maker da poco più di 4K di premio. Ecco il payout completo a 15 players left:

PAYOUT MAIN EVENT

1 $12.100.000

2 $6.500.000

3 $4.000.000

4 $3.000.000

5 $2.400.000

6 $1.850.000

7 $1.425.000

8 $1.125.000

9 $900.000

10 $700.000

11 $700.000

12 $535.000

13 $535.000

14 $430.200

15 $430.200

WSOP 2023 Main Event Day7: Chipcount

Il chipcount è dominato da Juan Maceiras Lapido che ha chiuso la giornata con 108 milioni in chips, ovvero 135 bui. Lo spagnolo stacca nettamente il 2° in classifica, l’americano Adam Walton, poi arriva il tedesco Jan-Peter Jachtmann, seguito da Steven Jones e dall’inglese che ha eliminato Lamanna, Toby Lewis, che è anche uno dei nomi più noti ancora in gioco, assieme ad Alec Torelli di cui abbiamo parlato ieri, e che passa ancora il taglio, ma lo fa da corto con 14.2 milioni in chips, buone per il 13° posto.

Tra i 15 players left abbiamo 6 americani, 3 europei (1 italiano, 1 spagnolo e 1 tedesco), 3 inglesi, 1 ucraino e 1 messicano. L’ultimo eliminato di giornata al 16° posto è stato l’indiano Anirban Das. La possibilità che un americano non riesca a vincere il Main Event WSOP (come avevamo anche consigliato) è tangibile anche quest’anno come vedete.

CHIPCOUNT MAIN EVENT

Juan Maceiras Lapido 108,000,000

Adam Walton 75,475,000

Jan-Peter Jachtmann 70,775,000

Steven Jones 67,900,000

Toby Lewis 50,050,000

Ruslan Prydryk 45,750,000

Jose Aguilera 37,600,000

Joshua Payne 31,000,000

Sachin Joshi 27,775,000

Daniel Weinman 21,750,000

Dean Hutchison 17,500,000

Daniel Holzner 14,750,000

Alec Torelli 14,275,000

Jack O’Neill 11,700,000

Cong Pham 8,700,000

Event #81: $600 Ultra Stack

Al termine del day2 del Event #81: $600 Ultra Stack rimangono I 9 del final table che si giocheranno titolo e prima moneta da $401,250. Comanda il chipcount John Fagg sopra i 90 milioni in gettoni. Niente da fare per l’unico azzurro a premio, Davide Muccini, che aveva giocato un grande day1A, ma non va oltre l’84° posto per $4.170 di premio.

CHIPCOUNT EVENTO #81 ULTRA STACK

1 John Fagg United States 91,000,000

2 Peyton Ethridge United States 70,000,000

3 Min-Sung Lee South Korea 59,000,000

4 William Fisher United States 51,500,000

5 Lucas Tae United States 42,000,000

6 Joseph Roh United States 39,000,000

7 Skyler Thornton United States 28,500,000

8 Denny Lee United States 28,000,000

9 Logan Moon United States 24,000,000

Event #82: $3,000 Pot-Limit Omaha (6-Handed)

Non bastano tre giorni per concludere l’Event #82: $3,000 Pot-Limit Omaha (6-Handed) che riprenderà nella notte con 5 players left, e con Matthew Parry al comando. Ultimo eliminato di giornata Connor Drinan che non riesce a bissare il suo braccialetto WSOP, potrà invece provarci Ian Matakis che riprende dal 3° posto.

CHIPCOUNT EVENTO #82 PLO

1 Matthew Parry United States 13,105,000

2 Dustin Goldklang United States 11,490,000

3 Ian Matakis United States 8,835,000

4 Cuba Levenberry United States 4,915,000

5 Lawrence Wayne United States 2,200,000

Event #83: $1,500 Short Deck

E’ il vietnamita Thai Ha a portare a casa l’Event #83: $1,500 Short Deck e la prima moneta da $111,170, per quella che è stata la sua prima affermazione alle WSOP, superando un Field da 363 entries. Runner up David Prociak.

FINALE EVENTO #83 SHORT DECK

1 Thai Ha Vietnam $111,170

2 David Prociak United States $68,712

3 Wai Kiat Lee Malaysia $45,866

4 Robert James United States $31,307

5 Ryan Laplante United States $21,863

6 Moses Alosh Israel $15,629

7 Matan Gabay Israel $11,443

Event #84: $50,000 High Roller

Alex Kulev al comando dello spettacolare Event #84: $50,000 High Roller che ha chiuso il day2 lasciando in gioco solo 5 players. Il bulgaro è un nome noto e vanta diversi milioni vinti online, ma non ha mai vinto un braccialetto WSOP, a differenza di Jake Schindler che lo segue al 2° posto, e anche del tedesco Koray Aldemir che ha vinto il più importante dei braccialetti, quello di campione del mondo al Main Event, ma rimane in corsa anche a questo spettacolare HR con in palio una prima moneta da $2,087,073.

Niente da fare per un altro ex campione del mondo, Damian Salas, che chiude la sua corsa al 12° posto. Poco prima erano usciti Daniel Negreanu 14° e Jason Koon al 15° posto. Rimangono a giocarsi questo torneo 1 bulgaro, 1 ungherese, 2 tedesco e 1 solo americano. Ottima prestazione per Sergio Aguero, l’ex calciatore che si batte alla pari con i grandi campioni e chiude al 19° posto per $88.506 di premio.

CHIPCOUNT EVENTO #84 HIGH ROLLER

1-Alex Kulev 19,800,000

2-Jake Schindler 13,550,000

3-Gergely Kulcsár 12,350,000

4-Koray Aldemir 4,000,000

5-Daniel Smiljkovic 3,150,000

Event #85: $1,500 Shootout, si rivede Imsirovic

Si è completato il day1 del Event #85: $1,500 Shootout con 987 iscritti e al termine della prima giornata abbiamo 100 players left tondi tondi, in corsa per una prima moneta da $237,367. Solo in questo torneo ha fatto il suo debutto alle WSOP Ali Imsirovic, accusato di movimenti poco legittimi e multi-account online, bannato, e reo confesso in un video (guarda QUI). Non è l’unico big a passare visto che ritroviamo al day2 anche: Faraz Jaka, Yuri Dzivielevski e Frank Funaro. Si gioca per una prima moneta da $237,367.

Event #86: $1,979 Poker Hall of Fame Bounty

Dopo l’ingresso di Brian Rast nella Poker Hall of Fame (leggi qui) inizia proprio il torneo dedicato agli hall of famer in un certo senso, visto che l’Event #86: $1,979 Poker Hall of Fame Bounty mette appunto taglie sui grandi campioni. Hanno partecipato in 1,417 giocatori che hanno generato un prize pool di $2,495,776, il doppio rispetto allo stesso evento dello scorso anno. In palio, oltre al braccialetto, una prima moneta da $402,054.

Eliminato, ma a premio, Riccardo Trevisani. L’italiano chiude al 164° per 3.429 dollari di premio. Il chipleader è Martin Zamani, ma al day2 ritroveremo diversi campioni, e tra quelli messi meglio ci sono: Martin Jacobson (523.000 per lui), Phil Hellmuth (281.000) ed Eli Elezra (254.000).

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #86 HALL OF FAME

1 Martin Zamani United States 1,258,000

2 Osman Ihlamur Turkiye 897,000

3 Roman Hrabec Czechia 772,000

4 Xiaowen Zhao China 751,000

5 Jason James Canada 715,000

6 Valentyn Shabelnyk Ukraine 686,000

7 Marc Moukarzel France 612,000

8 Anthony Hu United States 580,000

9 Kevin Calenzo United States 579,000

10 Wayne Harmon United States 565,000

Event #87: $2,500 Mixed Omaha/Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better

Si chiude anche il day1 del Event #87: $2,500 Mixed Omaha/Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better che ha richiamato 460 giocatori e in 247 sono passati alla 2° giornata di gioco. Con un prizepool da $1,023,500 la prima moneta ne vale $221,733. Comanda il chipcount il pro inglese Patrick Leonard, sulla coppia americana formata da Scott Numoto e Jude Arena, poi arriva il cinese Xixiang Luo. Al day2 ci saranno altri big come Daniel Negreanu, Mike Matusow, Allen Kessler, Jeff Madsen e Shaun Deeb.

Molto bene Max Pescatori che passa con 122,800 gettoni buoni per il 16° posto nel chipcount, ma c’è anche Walter Treccarichi che ormai nei mixed è una certezza, anche se Cesarino ripartirà dal 102° posto con 70K. Un pò più indietro, al 124° posto con 61.200 chips, troviamo un terzo italiano, Angelo Mancini.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #87 MIXED OMAHA/STUD

1 Patrick Leonard United Kingdom 211,500 42

2 Scott Numoto United States 198,800 40

3 Jude Arena United States 183,700 37

4 Xixiang Luo China 181,100 36

5 Maksim Pisarenko Russia 180,200 36

6 Jason Stockfish United States 170,800 34

7 Mike Thorpe United States 165,300 33

8 Daniel Strelitz United States 165,200 33

9 Nathan Gamble United States 148,000 30

10 Ashish Gupta Australia 143,600