Dirette Streaming WSOP 2024. Si avvicinano le World Series of Poker, l’evento più importante per gli appassionati di questo gioco, che come sempre si disputeranno a Las Vegas, e anche quest’anno le dirette streaming saranno un esclusiva di PokerGO che ha ufficializzato lo schedule, ovvero il programma completo delle oltre 300 ore di streaming in previsione di queste WSOP 2024.

Dirette Streaming WSOP 2024: si inizia il 30 maggio

La copertura live delle Wsop 2024 con gli streaming in diretta è affidata anche quest’anno a PokerGO che ha ufficializzato un palinsesto da più di 300 ore e 30 eventi da braccialetto che vi potrete gustare in diretta.

Tra i 30 tornei da braccialetto spiccano gli spettacolari $50.000 Poker Players Championship, $250.000 High Roller, $25.000 Heads-Up Championship, $1.500 Monster Stack, $1.500 Millionaire Maker e $1.000 Ladies Championship.

Ovviamente un occhio di riguardo sarà dato al Main Event, un torneo mitico, che verrà seguito dal 3 al 17 luglio, in tutte le sue 14 giornate di gioco. Le trasmissioni inizieranno dal 30 maggio con il $5.000 Champions Reunion.

Programma completo dirette PokerGO WSOP 2024

La maggior parte delle trasmissioni live streaming delle Wsop di PokerGO si svolgeranno sulla piattaforma di streaming PokerGO, disponibile in tutto il mondo su telefoni Android, tablet Android, iPhone, iPad, Apple TV, Roku, Amazon Fire TV e qualsiasi browser. Una selezione di trasmissioni live streaming delle Wsop sarà disponibile sul canale YouTube di PokerGO.

DATE TIME(PT) TOURNAMENT

30-May 5:00 p.m. $5,000 Champions Reunion

1-Jun 1:00 p.m. $25,000 Heads-Up Championship

2-Jun 5:00 p.m. $5,000 Pot-Limit Omaha

3-Jun 1:00 p.m. $500 Kickoff

4-Jun 5:00 p.m. $1,000 Mystery Millions

5-Jun 5:00 p.m. $1,500 No-Limit Hold’em 6-Handed

6-Jun 5:00 p.m. $800 No-Limit Hold’em Deepstack

7-Jun 5:00 p.m. $5,000 No-Limit Hold’em

8-Jun 5:00 p.m. $25,000 No-Limit Hold’em High Roller 6-Handed

9-Jun 2:00 p.m. $1,500 Limit Hold’em Shootout

10-Jun 5:00 p.m. $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo Championship

11-Jun 5:00 p.m. $300 Gladiators of Poker

11-Jun 5:00 p.m. $25,000 No-Limit Hold’em High Roller

12-Jun 5:00 p.m. $1,500 No-Limit Hold’em Freezeout

12-Jun 5:00 p.m. $10,000 Limit 2-7 Triple Draw Championship

13-Jun 5:00 p.m. $3,000 No-Limit Hold’em 6-Handed

14-Jun 5:00 p.m. $2,500 No-Limit Hold’em Freezeout

14-Jun 5:00 p.m. $800 No-Limit Hold’em Deepstack

15-Jun 5:00 p.m. $10,000 Big O Championship

16-Jun 5:00 p.m. $50,000 No-Limit Hold’em High Roller

17-Jun 5:00 p.m. $1,500 NLH/PLO Double Board Bomb Pot

17-Jun 5:00 p.m. $10,000 Stud Championship

18-Jun 1:00 p.m. $100,000 No-Limit Hold’em High Roller (Day 1)

19-Jun 1:00 p.m. $100,000 No-Limit Hold’em High Roller (Day 2)

20-Jun 5:00 p.m. $1,500 Monster Stack

20-Jun 5:00 p.m. $100,000 No-Limit Hold’em High Roller

21-Jun 5:00 p.m. $3,000 No-Limit Hold’em Freezeout

22-Jun 1:00 p.m. $250,000 No-Limit Hold’em Super High Roller (Day 2)

23-Jun 5:00 p.m. $250,000 No-Limit Hold’em Super High Roller (Final)

23-Jun 5:00 p.m. $10,000 Super Turbo Bounty Freezeout

24-Jun 2:00 p.m. $50,000 Poker Players Championship (Day 2)

25-Jun 2:00 p.m. $50,000 Poker Players Championship (Day 3)

26-Jun 2:00 p.m. $50,000 Poker Players Championship (Day 4)

27-Jun 1:00 p.m. $1,500 Millionaire Maker

27-Jun 5:00 p.m. $50,000 Poker Players Championship (Final)

28-Jun 5:00 p.m. $5,000 Seniors High Roller

29-Jun 5:00 p.m. $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo Championship

30-Jun 5:00 p.m. $10,000 No-Limit 2-7 Single Draw Championship

1-Jul 5:00 p.m. $1,000 Ladies Championship

2-Jul 1:00 p.m. $25,000 Pot-Limit Omaha High Roller

2-Jul 7:00 p.m. $400 Colossus

3-Jul 4:00 p.m. $10,000 Main Event Day 1a

4-Jul 4:00 p.m. Main Event Day 1b

5-Jul 4:00 p.m. Main Event Day 1c

6-Jul 4:00 p.m. Main Event Day 1d

7-Jul 4:00 p.m. Main Event Day 2a/b/c

8-Jul 4:00 p.m. Main Event Day 2d

9-Jul 4:00 p.m. Main Event Day 3

10-Jul 4:00 p.m. Main Event Day 4

11-Jul 1:00 p.m. Main Event Day 5 (Part I)

11-Jul 9:00 p.m. Main Event Day 5 (Part II)

12-Jul 1:00 p.m. Main Event Day 6 (Part I)

12-Jul 9:00 p.m. Main Event Day 6 (Part II)

13-Jul 1:00 p.m. Main Event Day 7 (Part I)

13-Jul 9:00 p.m. Main Event Day 7 (Part II)

14-Jul 1:00 p.m. Main Event Day 8 (Part I)

14-Jul 9:00 p.m. Main Event Day 8 (Part II)

16-Jul 3:00 p.m. Main Event Final Table (Day 1)

17-Jul 3:00 p.m. Main Event Final Table (Day 2)

