WSOP 2022, Las Vegas – Il norvegese Espen Jorstad ha battuto in heads up l’australiano Adrian Attenborough e si così aggiudicato il titolo di Campione del Mondo. Intanto il nostro Gianluca Speranza ha vinto il braccialetto nel $5.300 High Roller Online Event.

WSOP 2022, il Main Event lo vince Espen Jorstad

Ma partiamo, ovviamente, dal Main Event No Limit Hold’em World Championship (8.663 le entries con 10.000 dollari di buy in), dove alla fine ha prevalso Espen Jorstad.

Il norvegese, chipleader nel Day7 e nel Day8, si è confermato in gran forma anche nel Final Day, partito con 3 left, e si è così portato a casa il braccialetto più importante ed una vincita da ben 10 milioni di dollari. Jorstad l’ha spuntata sull’australiano Adrian Attenborough, che si è comunque consolato con il secondo premio da 6 milioni di dollari.

Ha chiuso invece terzo, uscendo praticamente subito, l’argentino Michael Duek che ha incassato 4 milioni.

Questo, nel dettaglio, l’ordine d’arrivo di tutto il Final Table:

1. Espen Jorstad – $10.000.000

2. Adrian Attenborough – $6.000.000

3. Michael Duek – $4.000.000

4. John Eames – $3.000.000

5. Matija Dobric – $2.250.000

6. Jeffrey Farnes – $1.750.000

7. Aaron Duczak – $1.350.000

8. Philippe Souki – $1.075.000

9. Matthew Su – $850.675

10. Asher Conniff – $675.000

Speranza piazza il colpo in extremis, suo il $5.300 High Roller Online Event

E finalmente, alle WSOP 2022 di Las Vegas, è stata gloria anche per l’Italia. Uno straordinario Gianluca Speranza si è infatti aggiudicato il braccialetto messo in palio nel No Limit Hold’em High Roller Freezeout Encore, da 5.300 dollari di buy in (245 le entries per un prize pool da 1.225.000 dollari, giocato online.

Gianluca, che giocava con il nick ‘Inmyhouse’, ha battuto in heads up l’americano Paul ‘rungood27’ Scaturro e si è preso, oltre al mitico goiello, il bottino da 324.625 dollari.

Ecco il Pay Out ufficiale del Final Table (Online Event #12):

1. Gianluca ‘Inmyhouse’ Speranza – $324.625

2. Paul ‘rungood27’ Scaturro – $189.875

3. Michael ‘mikejozoff’ Jozoff – $108.413

4. Kazuki ‘hyahhoo3’ Ikeuchi – $83.300

5. Jakob ‘Silenzium77’ Miegel – $71.050

6. Joao ‘WinamaxPT’ Vieira – $58.800

7. Angel ‘CHROMEKINGNJ’ Lopez – $44.100

8. ‘Nemamprachy’ – $29.400

