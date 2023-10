WSOPE 31 ottobre 2023. Lukas Pazma (in foto by King’s) vince il primo braccialetto delle World Series of Poker Europe in corso al King’s Casino di Rozvadov. Alessandro De Michele si arrende al 7° posto, Stefano Pezzarossa è 10°. Ora tocca a Martino Cito provarci al final table per PLO.

WSOPE 31 ottobre 2023: €350 The Opener, vince Lukas Pazma

Qualche settimana fa Lukas Pazma chiudeva 3° al WPT Prime Liechtenstein per 128 mila franchi di premio, e ad inizio estate aveva superato Simone Piazzini nel gran finale del Main Event France Poker Festival per altri €110.350. Questa volta lo slovacco ha vinto il primo braccialetto delle WSOPE 2023 in corso al King’s Casino di Rozvadov, il €350 The Opener €1.000.000 GTD, che vale una prima moneta da €110.000. L’ultimo ad arrendersi è stato l’ungherese Andras Balogh poi abbiamo un altro slovacco a completare il podio, Stanislav Koleno.

Niente da fare per i due azzurri in corsa al final day. Il primo eliminato è Stefano Pezzarossa che chiude al 10° posto per €8.022 di premio, quando con K-J si sconta sul A-10 di Florin Bilan che non gli lascia scampo.

Poco dopo tocca ad Alessandro De Michele. Woodimello si batte fino al 7° posto, quando con K-Q trova l’A-J, questa volta di Pazma, che lo elimina per un premio da €15.550.

FINALE WSOPE OPENER

1 Lukas Pazma Slovakia €110,000

2 Andras Balogh Hungary €66,000

3 Stanislav Koleno Slovakia €48,000

4 Florin Bilan Romania €35,000

5 Stephan Glausch Austria €26,500

6 Iman Ghashayar Netherlands €20,000

7 Alessandro De Michele Italy €15,500

8 Stefan Drusca Romania €12,000

WSOPE 31 ottobre 2023: €550 PLO 8-Max, Cito al Final Table

Oggi avremo un italiano9 al tavolo finale anche del torneo della variante a 4 carte, l’Omaha. Parliamo di Martino Cito che è l’unico azzurro a raggiungere il tavolo finale del €550 PLO 8-Max €300.000 GDT. Niente da fare per gli altri italiani, ad iniziare dallo specialista Dario Alioto che non riesce a superare la seconda giornata, chiudendo al 20° posto. Cito riprenderà dal 5° posto in chips, con 1.8 milioni, molto indietro rispetto a Omar Eljach, lo svedese con 5.6 milioni guarda tutti dall’alto.

CHIPCOUNT FINAL TABLE WSOPE PLO

1 Omar Eljach Sweden 5,665,000

2 Yan Shing Tsang Hong Kong 2,760,000

3 Patrik Jaros Czech Republic 2,420,000

4 Michael Rodrigues Portugal 2,350,000

5 Martino Cito Italy 1,800,000

6 Michal Mrakes Czech Republic 1,310,000

7 Roland Israelashvili United States 655,000

8 Ihar Pliashko Belarus 515,000

9 Diana Volcovschi Portugal 440,000

AZZURRI ITM

20 Dario Alioto 2.233€

21 Daniele Sacchi 2.233€

56 Stefano Moi 1.122€

60 Fabio Franchini 1.122€

63 Angelo Riccio 1.122€

73 Bruno Stefanelli 901€

WSOPE 31 ottobre 2023: €1.350 Mini Main Event

Si è giocato anche il day1B del €1.350 Mini Main Event che ha visto altri 8 italiani passare il taglio. Saranno quindi 19 gli azzurri che ritroveremo al day2 di questo torneo che ieri ha richiamato altri 297 giocatori, 34 in più rispetto al day1A. In tutto al day2 avremo 143 players left, e come detto tra loro 19 italiani. Ieri il migliore dei nostri è stato Vincenzo Vollaro che a fine giornata ha imbustati 886.000 chips.

CHIPCOUNT AZZURRO MINI-MAIN

Vincenzo Vollaro 886.000

Gianluca Gallo 681.000

Michele Pucci 272.000

Giuseppe Rosa 265.000

Paolo Erriques 197.000

Davide Muccini 170.000

Giovanni Palmeri 135.000

Roberto Manfredi 132.000

A Malta è Caporetto azzurra

In questi giorni nell’isola del Mediterraneo, che è diventata una meta primaria del poker live, si continua a giocare. Dopo il Battle of Malta è in corso il €550 Main Event Malta Poker Festival. La giornata di ieri riprendeva con 49 players left, e ben 11 azzurri, ma questi numeri non sono bastati a portare giocatori italiani alla vittoria.

Il migliore degli italiani è stato Alessandro D’Amore che ha chiuso al 13° posto per €4.960 di premio. Vince Arthur Novellou che opta per un deal alla pari con Kjetil Hanstved; entrambi portano a casa un premio da €115.000. Tavolo finale anche per William Kassouf, November Nine alle WSOP del 2016, che chiude la sua corsa in 8° posizione per €14.530 di premio.

FINALE MALTA POKER FESTIVAL

1 Arthur Novellou €115,000*

2 Kjetil Hanstvedt €115,000*

3 Leif Hetland €54,400

4 Georgios Zachmanidis €40,300

5 Kamil Skawinski €32,200

6 Samuel Biland €25,100

7 Robert Kontkanen €19,100

8 William Kassouf €14,530

9 Nidal Dawoud €10,380