Report tornei online, sui libri la nona giornata di SCOOP. Il miglior colpo l’ha piazzato ‘MoChuisle7’, che si è preso il major partito 2 giorni fa. Bene ‘GambleroRed’, andato a segno nell’altro domenicale, mentre Giada ‘CatSniper84’ Fang si è imposta nel Primetime Battle High del lunedì.

Report Tornei SCOOP 4 Aprile 2022: ‘MoChuisle7’ e ‘GambleroRed’ on fire nei domenicali

Ma iniziamo il nostro resoconto dai 2 torneoni cominciati domenica sera, il Primetime Battle 8-Max Progressive KO da 125 euro di buy in e da oltre 146.000 euro di montepremi totale (1.299 entries) e lo SPRING HIGH ROLLER 8-Max Progressive KO da 250 euro di buy in e da 88.200 euro in prize pool (392 entries)

Nello SCOOP-26 High, alla fine di un avvincente Day2, l’ha spuntata il regular ‘MoChuisle7’ che si è messo in tasca più di 18.000 euro tra moneta e taglie. Ha provato a fermarlo in tutti i modi ‘MIKE9983’, battuto in heads up ma comunque contento del premio complessivo da 13.680 euro. Sul podio è salito pure ‘ELVISn.1’, terzo per 6.276 euro, mentre si è ritrovato fuori dai giochi in sesta posizione, con 3.088 euro, il chipleader del Day1 ‘fsusct’.

Lo SCOOP-27 High è andato invece a ‘GambleroRed’, primo per un bottino totale da 13.650 euro, che ha superato in volata Riccardo ‘Overbet91’ Bonelli, runner up per 8.364 euro, e ‘GabH24’, terzo classificato per 7.262 euro. Soltanto 21esimo il player ‘TurboNandoRQ’ (€1.796).

Report Tornei SCOOP 4 Aprile 2022: super shot per Giada ‘CatSniper84’ Fang

E passiamo agli eventi High giocati nella serata di ieri. Il miglior colpo l’ha piazzato Giada ‘CatSniper84’ Fang che ha messo le mani nello SCOOP-30, il Primetime Battle 8-Max Progressive KO da 125 euro di buy in e da 101.250 euro di montepremi (900 entries). La bellissima poker pro di origini orientali si è sbarazzata al Final Table, tra gli altri, di ‘nino4poker’ (€9.962) e Gennaro ‘xerin95’ D’Amato (€4.295) e si è assicurata, tra primo posto e knock out, 14.630 euro.

Niente male nemmeno Fabrizio ‘PR0PRI0LUI’ Billi, cha ha firmato lo SCOOP-31, lo SPRING HIGH ROLLER 7-Max Progressive KO, da 250 euro di buy in e da quasi 52.000 euro in prize pool (231 entries). Il grinder romano si è portato a casa di 11.375 euro al termine dell’heads up vinto contro ‘oras94’ (€5.208).

Successi, infine, per ‘edofatto’ (€7.417) nello SCOOP-29 (Daily Starter 8-Max Progressive KO) da 50 euro di buy in e da 60.000 euro di montepremi garantito e per ‘scarso8888’ (€2.795), ai danni del comunque bravo Matteo ‘TESTADIDONNA’ Calzoni (€2.564), nello SCOOP-32 (Oversize Hyper Blast 6-Max Progressive KO) da 25 euro di buy in e da poco più di 26.000 euro in prize pool (1.157 entries).

I vincitori degli eventi LOW

Terminiamo, come sempre, con i tornei SCOOP dal buy in più “soft”, quelli Low, dove sono arrivati, nell’ordine, i trionfi di ‘ncicco1981’ (€4.414) nello SCOOP-29 da 10 euro di buy in (4.746 entries per 42.714 euro), ‘GNOK_YENOD’ (€5.438), dopo un deal a 3, nello SCOOP-30 da 25 euro di buy in (2.351 entries per 52.897 euro), Andrea ‘skimizzi’ Di Pasquale (€4.682) nello SCOOP-31 da 50 euro di buy in (693 entries per 31.185 euro) e ‘libano2110’ (€1.102) nello SCOOP-32 da appena 5 euro di buy in (2.370 entries per 10.665 euro).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.