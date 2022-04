Report tornei online, sui libri la 18esima giornata di SCOOP 2022. Ancora una volta il miglior colpo l’ha piazzato ‘dario6990’, andato di nuovo a segno nel Primetime Battle High. Bene anche Andrea ‘Andreacigna’ Pini e ‘WouldBeLoved’.

Report Tornei SCOOP 13 Aprile 2022: ‘dario6990’ si concede il “bis” nel Primetime Battle High

Partiamo proprio dal già vincitore del major del 31 marzo, lo scatenatissimo ‘dario6990’, che si è ripetuto nel torneo più importante di ieri sera: lo SCOOP-61 High (Primetime Battle 8-Max Progressive KO) da 125 euro di buy in e da oltre 72.000 euro di montepremi (644 entries)

A questo giro, il regular della poker room con la picca rossa, ha battuto in heads up il comunque positivo ‘robob2908’ (€6.103) e si è messo in tasca quasi 12.000 euro tra moneta e taglie. Sul podio è salito pure ‘S.Mezzano’ (€3.770).

Report Tornei SCOOP 13 Aprile 2022: timbrano anche ‘WouldBeLoved’ e Andrea Pini

E passiamo agli altri 2 eventi High in programma ieri, lo SCOOP-60 (Daily Starter) da 50 euro di buy in e da 40.000 euro in prize pool garantito (825 entries) e lo SCOOP-62 (Turbo Fight 6-Max Progressive KO) da 25 euro di buy in e da più di 24.000 euro in montepremi (1.085 entries), che hanno invece rispettivamente registrato gli acuti di ‘WouldBeLoved’ e Andrea ‘Andreacigna’ Pini.

Il primo ha superato in volata i rivali ‘Griffa2.0’ (€4.563) e Tiziano ‘tizicash86’ Corso (€3.269) e si è portato a casa i 6.369 euro del bottino. Il grinder livornese ha avuto la meglio nello scontro decisivo su ‘pescioli79’ (€2.088) ed ha incassato un premio complessivo da 3.314 euro.

I vincitori degli eventi LOW

Terminiamo il nostro report, come sempre, con i tornei dal buy in più “soft”, quelli Low, dove sono arrivati, nell’ordine, i successi di ‘NotGambler22’ (€4.148) nello SCOOP-60 da 10 euro di buy in (3.377 entries per 30.393 euro), ‘Vop4’ (€5.133) nello SCOOP-61 da 25 euro di buy in (1.973 entries per 44.392 euro) e di ‘Shadowkizz’ (€1.192) nello SCOOP-62 da 5 euro di buy in (2.611 entries per 11.749 euro).

