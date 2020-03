Niente da fare, salta anche il TANA delle TIGRI di Nova Gorica. L'organizzazione ha infatti annunciato l'annullamento della tappa di aprile. Ecco il comunicato...

A tutti gli amici del TANA. In un precedente comunicato avevamo fissato il 6 aprile come data anche per prendere delle decisioni sulla prima tappa del Championship in programma dal 16 al 19 aprile...alla luce dell'evolversi dell'emergenza sanitaria a livello mondiale e soprattutto italiano, oggi 23.03.2020 riteniamo inutile aspettare il 6 aprile per dire che l'evento dal 16 al 19 aprile non ci sarà.



Ci teniamo a precisare che la prima tappa non sarà annullata ma spostata in una data compresa tra metà maggio e fine luglio ovviamente presso il Casino Perla in Slovenija (nota: per favore, non ci elencate le date in cui potete o non potete, questa sarà una operazione di enormi incastri con tutti gli organizzatori e il casinò).



Comunicare oggi la nuova data della prima tappa ha poco senso perchè si rischierebbe poi di spostarla di nuovo, aspettiamo 20/25 giorni per comprendere meglio la situazione.



A tutti coloro che hanno acquistato direttamente dall'organizzazione un pacchetto vacanza in promozione, sarà sottoposta la nuova data (comunque con un minimo di 30 giorni di preavviso) e con serenità potranno: confermare la prenotazione, richiederne il rimborso, spostare la prenotazione alla seconda tappa del 5-8 novembre. Quanto scritto è in piena sintonia tra la CDSEvents e il Perla Casino.



TUTTI al TANA...appena sarà possibile!

Niente Tana...



