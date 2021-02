Il fulmine a ciel sereno della sessione #31 aveva riacceso gli animi di Daniel Negreanu e dei suoi tifosi, ma poi Doug Polk ha cambiato nuovamente passo e al termine delle 25.000 mani di High Stakes Feud la vittoria è sua, e vale 1.2 milioni di dollari.

Siamo arrivati alla fine della lunga ed entusiasmante High Stakes Feud che si è conclusa con la sessione #36 dove Daniel Negreanu e Doug Polk hanno giocato le 1.718 mani rimanenti per arrivare alle 25 mila fissate all’inizio dello scontro.

In quest'ultima sessione Doug Polk ha incassato altri 255.722 dollari, portando il passivo di Negreanu a 1,2 milioni di dollari. Le statistiche lasciano il tempo che trovano. Il canadese ha vinto 17 sessioni su 36 giocate (di cui una live, la prima), e ha vinto anche quella più ricca, la 31esima da quasi 400K. Polk ha però colpito più duro, con diverse sessioni positive a 6 cifre, come le ultime due sessioni che sono state entrambe sopra i 200mila dollari.

Non ci saranno rivincite ma Negreanu, seppur fortemente perdente, sembra averci preso gusto visto che si vocifera di una sfida con Phil Galfond che è reduce da tre vittorie su sfide simili, le sue Galfond Challenge che però si giocano nella variante Pot Limit Omaha.

Ecco tutta l'ultima sessione e l'immancabile intervista a Daniel Negreanu che ha dichiarato: "Polk se l’è meritata, ha giocato bene. Penso di aver fatto dei buoi adattamenti, ma lui ha continuato a migliorare durante il match: ha continuato a giocare meglio e in maniera sempre più intelligente, sotto molti punti di vista. Non sono stato fortunato. Il fatto è questo: per vincere il match, avrei dovuto runnare al di sopra delle aspettative. Ecco cosa sarebbe dovuto succedere, e ovviamente non penso sia successo”.

Queste invece le parole di Polk: "Negreanu ha fatto un ottimo lavoro sotto tanti aspetti. Non pensavo che sarebbe riuscito a giocare così bene. Pensavo che avrebbe continuato a fare come all’inizio, quando faceva mosse brutte. Ma alla fine, faceva un sacco di cose intelligenti: size, strategie, frequenze. In molti spot è stato difficile bluffarlo".

A seguire il riassunto completo, sessione per sessione, di tutta la sfida che ci ha appassionato negli ultimi mesi:

#1 Live 200 mani Negreanu +116.500$ Totale: 116.500$ (Negreanu)

#2 Online 424 (624) Polk +218.292,78$ 101.792,78$(DPolk)

#3 Online 382 (1006) Polk +166.239$ 268.031,82$ (Polk)

#4 Online 366 (1372) Negreanu +87.166$ 180.865,22 (Polk)

#5 Online 365(1737) Negreanu +206.782,09 25.916,87 (Negreanu)

#6 Online 637 (2 374) Polk +93.542,68$ 67.625,81$ (Polk)

#7 Online 591 (2 965) Negreanu + 222.832,70$ 155.206,89$ (Negreanu)

#8 Online 457 (3 422) Negreanu +24 156,82$ 179 363,71(Negreanu)

#9 Online 377 (3799) Polk +205.521,74$ 26 371,78$ (Polk)

#10 Online 852 (4 651) Polk +117 624,38$ 143 996,16$ (Polk)

#11 Online 416 (5 066) Polk +120.023,59$ 264 019,75$ (Polk)

#12 Online 684 (5 751) Polk +332 178,14$ 596 197,89 (Polk)

#13 Online 476 (6 227) Negreanu +17 780,32 578 417,57$ (Polk)

#14 Online 788 (7 015) Negreanu +13 000$ 565 417,57$ (Polk)

#15 Online 452 (7 467) Negreanu +46 581,88 +518 835,69 (Polk)

#16 Online 824 (8 291) Polk +160 348,99$ +679.184,68 (Polk)

#17 Online 662 (8 970) Polk +101 713,33 +784 560,96$ (Polk)

#18 Online 980 (9 950) Polk +173 362,61 +957 932,57 (Polk)

#19 Online 834 (10 784) Negreanu +143 642,37$ 814 290,20$ (Polk)

#20 Online 534 (11 318) Negreanu +117.962$ 696 327,92$ (Polk)

#21 Online 904 (12 222) Polk +114.140$ 810.468$ (Polk)

#22 Online 279 (12 500) Negreanu +40.214$ 770 254,08$ (Polk)

#23 Online 500 (13 000) Negreanu +27.005,80$ 743 248,28 (Polk)

#24 Online 750 (13 500) Negreanu +98.579,92$ 644.668,36 (Polk)

#25 Online 750 (14 500) Negreanu +27.945,80$ 616.722,56$ (Polk)

#26 Online 750 (15 250) Negreanu +132 648,63$ 484.073,93$ (Polk)

#27 Online 600 (15 850) Polk +119 609,84$ 603 683,77$ (Polk)

#28 Online 650 (16 500) Polk +26 198,60$ 629 882,37$ (Polk)

#29 Online 608 (17 108) Polk +73 728,29$ 703 610,66$ (Polk)

#30 Online 770 (17 878) Polk +298.984,93$ 1.002.595,93$ (Polk)

#31 Online 1046 (18 924) Negreanu +390.032,13$ 612 563,46$ (Polk)

#32 Online 438 (19 362) Negreanu +46.854,5$ 565.708,96$ (Polk)

#33 Online 560 (19 862) Polk +136 239,17$ 701.947,13$ (Polk)

#34 Online 1384 (21 306) Polk +34.855$ 736.804,09$ (Polk)

#35 Online 1 976 (23 282) Polk +209 281$ 946 085,32$(Polk)

#36 Online 1 718 (25 000) Polk +255 722$ 1 200 000$ (Polk)