High Stakes Poker episodio 11. Continua la nuova stagione del popolare format di cash game prodotto da Poker GO. In questa 11° puntata c’è stato un piatto pesante vinto da Rick Solomon contro uno sfortunato Brandon Steven.

High Stakes Poker episodio 11: Tilly ricarica

11° puntata dell’11° stagione di High Stakes Poker, il popolare format e show televisivo sul cash game, con i più grandi (e ricchi) campioni che si siedono al tavolo verde giocando $200/$400 no-limit hold’em. La 10° puntata si era chiusa con la seguente situazione:

Rob Yong $545,000

Rick Salomon $416,000

Jean-Robert Bellande $403,600

Bobo Chann $346,400

Brandon Steven $219,400

Justin Gavri $98,000

Jennifer Tilly $16,800

Tutti contro Jennifer Tilly nella 10° puntata in cui ha perso importanti pot, anche con molta sfortuna tra cooler e bad beat. La Tilly ricarica $200K ed è subito protagonista delle prime mani con Rob Yong che rilancia a $4.000 con A-K, la stessa starting hand dell’attrice che fa una 3bet a $41.600. Yong annuncia l’all-in per $197.000 e riesce a far foldare Tilly che ammette di essere stata influenzata dagli ultimi colpi sfortunati dello scorso episodio.

High Stakes Poker episodio 11: cooler per Brandon Steven

Dopo aver fatto un pò di azione e qualche piatto interessante, per Rick Salomon arriva la svolta proprio all’ultima mano di una sessione che fino a quel punto aveva regalato poco spettacolo nonostante gli importi in ballo. La mano inizia già caricata da 4 straddles, la più alta di Salomon a $6.400. Tilly chiama dal bottone con 10-7 a cuori, la parola passa a Brandon Steven che chiama con 3-3 mentre dopo di lui Bobo Chann rilancia a $30.000 con A-K. Solomon spizza 5-5 e chiama, così come Steven e Tilly.

4 way pot e al Flop si materializzano: 5-3-J off. Salomon esce puntando $42.000 con set, e viene chiamato da Steven, che ha settato a sua volta (ma più basso), e si limita al call per portare dentro il più possibile Solomon nei suoi progetti. Al Turn un 6 di cuori non sposta la situazione, non ci sono nemmeno possibilità di colori con 4 semi diversi sul board. Check-raise di Steven che finisce ai resti in un piattone da $490.500 che viene vinto da Salomon, per uno dei pot, e dei cooler, più pesanti di questa stagione.