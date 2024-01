Cash Game 16 gennaio 2024. Oggi vi proponiamo un lungo video su una maratona cash game $200/$400 andata in onda in streaming dal The Lodge Card Club dove Doug Polk e Bill Perkins hanno combinato per una perdita di 1 milione di dollari. In negativo anche Nikhil “Nik Airball” Arcot.

Cash Game 16 gennaio 2024: maratona negativa per Polk e Perkins

11 ore di maratona cash game $200/$400 ($400 big blind ante) ai tavoli del The Lodge Card Club, la poker room live di cui Doug Polk è co-propietario. Almeno avrà recuperato qualcosa dalla rake visto che lo stesso Polk ha chiuso questa maratona con un pesante negativo da -$288,900.

C’è però anche chi ha perso di più, si tratta di Bill Perkins, che non ha grandi problemi di bankroll, ma -$741,100 persi sono tanti comunque. I due inoltre si sono affrontati in tanti piatti che potrete vedere nel video qui sotto.

Se c’è chi perde c’è anche chi vince, in questo caso la sessione è stata dominata dal player Alex che ha chiuso con un profitto di +$590,100 e ha dato vita anche al pot più ricco della storia della poker room texana, un piatto da $707,800 vinto proprio contro Polk. Ecco l’azione: Taras (un regular delle partite high stakes alla Lodge) rilancio $2.000 con A-6 a quadri dalle prime posizioni; subito dopo Polk 3-betta a $7.000 con A-4 a picche. La parola arriva ad Aex che da cutoff con J-J va in 4-bet per $20.000, forzando il fold di Taras mentre Polk per tutta risposta 5-betta a $60.000. Alex chiama e si va al Flop che non regala nemmeno una picca, ma due fiori con 3-2-9. Polk, che ha un progetto di scala ad incastro, continua a puntare $28.000 e trova il call. Al Turn un J di cuori tranquillizza Alex che con top-set si limita ancora una volta a chiamare l’ennesima puntata di Polk ($78.000). Al River un 8 di cuori, con Polk che va in pieno bluff con un ultima puntata da $186.000 su cui c’è lo snap call di Alex che vince il piattone.

Cash Game 16 gennaio 2024: perde anche Nick Airball

Sessione negativa anche per Nikhil “Nik Airball” Arcot che chiude con un passivo -$71,600, una perdita che arriva quasi tutta per colpa della seguente mano: Arcot va in 4-bet con 7-3 ma trova gli Assi di Taras che in posizione si limita a chiamare, come fa solo call nelle successive puntare di Nick Airball fino alla creazione di un piattone consistente. Non vi vogliamo però spoilerare troppo l’azione visto che ve la potrete rivedere tutta nel video streaming qui sotto.

Video completo della maratona cash game