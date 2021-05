Vediamo l'azione dell'ultima puntata di Poker After Dark stagione 12. Ancora al tavolo Mike Matusow, protagonista di uno dei piatti più ricchi dell'episodio, dietro a Frank Stepuchin al quale basta una doppietta di 6 per incassare il piatto più ricco di giornata.

Continua la stagione 12 di Poker After Dark. Si gioca cash game $50/$100 NLH con possibilità di straddle a $200, la regola del deuce-seven e 7 giocatori impegnati al tavolo. Vediamo le mani più interessanti dell'ultima puntata.

Prima mano ad Ilyas Abayev

Alla prima mano Ronnie Bardah rilancia 550 con K-Q dal bottone ed Ilyas Abayev difende lo straddle con 9-5 a quadri. Al Flop 4-7-J con due quadri che aprono il progetto a colore di Abayev che fa check-call sulla puntata a 600 di Bardah. Al Turn un J di picche per un doppio check. Al River arriva la Q di quadri vincente per Abayev che fa ancora check e lascia la parola a Bardah che forte della top-pair con la Q punta 800. Abayev rilancia a 2.000. Bardah ci pensa parecchio e dopo un pò di talk al tavolo decide di foldare lasciando il pot da $5,350 a Abayev

Bluff coraggioso di Alex Ding

Alex Ding rilancia a 300 da hijack con 4-2, Abayev difende il big blind con 7-7. Il Flop è Q-A-10 con due cuori. Check-call di Abayev sulla puntata di 300 di Ding e si va al Turn, una Q di picche. Questa volta fanno check entrambi e sui arriva al River, un 10 di cuori. Questa volta Abayev punta 1.200 ma Ding rilancia a 2.550 ed ottiene il fold dell'avversario incassano il pot con un bel bluff.

Ilyas Abayev scopre il bluff di Marle Cordeiro

Landon Tice rilancia a 300 da hijack con A-5 a fiori. Frank Stepuchin chiama dal cutoff con K-8 a picche. Chiama anche Abayev con A-3 a cuori dal bottone. Dallo small blind pure Marle Cordeiro entra in questo family pot con A-9 off, e non manca nemmeno Ding con 7-7 dal big blind. Al Flop J-J-Q e tutti e 5 fanno check. Al Turn un 5 di quadri spinge nuovamente tutti al check. Al River un 9 di cuori spinge la Cordeiro a provarci timidamente con una puntata da 400, rilanciata a 1.200 da Abayev che costringe al fold la Cordeiro che mostra il bluff, mentre Abayev incassa $3,200 pot.

Pot da $14,850 per Mike Matusow contro Frank Stepuchin

La Cordeiro apre con A-8 off dalle prime posizioni. Mike “The Mouth” Matusow si limita al call con 7-7, così come fa Stepuchin dal BB con A-J a fiori. Al Flop 2-9-4 con due fiori sul tavolo. Doppio check, la parola arriva a Matusow che punta 600. Chiama solo Stepuchin col progetto a colore. Al Turn un 9 di cuori e altro check-call di Stepuchin questa volta su puntata da 1.000 di The Mouth. Al River un 7 di fiori per il full di Matusow che è ben contento di rilanciare a 8.300 sulla puntata da 2.300 di Stepuchin che inizia una lunga chiacchierata prima di foldare e lasciare il pot da $14,850 a Mike Matusow.

Pot di giornata da $16,850 con coppietta di 6 per Stepuchin

Straddle a 200 di Matusow e doppio straddle a 400 di Ding, la mano inizia con i fuochi d'artificio. Stepuchin dal bottone non può mancare e chiama con 6-5 a fuori. Chiama anche la Cordeiro con K-8 dal BB, chiama anche Matusow con J-10 ma quando la parola arriva a Ding, questo spara 2.400 con K-Q. Chiama solo Stepuchin e al Flop abbiamo 9-A-6 Rainbow. Ding continua a puntare 1.800, e Stepuchin chiama ancora. Al Turn un 10 di quadri, Ding punta 3.800, Stepuchin, con soli 9K davanti di stack, decide di chiamare ancora. Al River un A di cuori non aiuta Ding che dopo aver forzato per due strade questa volta fa check. Gli va dietro Stepuchin e la doppietta di 6 gli basta per fare il piatto più grosso della puntata da $16,850.