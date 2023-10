Crazy Time è il gioco di casinò online nella sezione casinò vile, che nell’ultimo anno ha conquistato gli appassionati italiani di gambling online. Si tratta di un gioco dal ritmo frenetico, con un presentatore virtuale su una ruota vista dall’alto, che garantisce interazione, coinvolgimento ed elevate possibilità di vittoria. Crazy Time, regole, trucchi, consigli e una guida pratica per questo divertente game show.

In questo articolo analizzeremo nel dettaglio le caratteristiche di Crazy Time, le diverse modalità di puntata, le probabilità di vincita e i motivi del suo strepitoso successo tra gli utenti del Belpaese.

Scoprirai come funziona questo rivoluzionario game show virtuale che ha conquistato i casinò online italiani e perché sempre più giocatori si stanno appassionando alle sue dinamiche adrenaliniche. Continua a leggere per svelare tutti i segreti di Crazy Time!

La Ruota dei Soldi con nuovi livelli di divertimento

Preparatevi a vivere un’esperienza di gioco fuori di testa con Crazy Time! L’interattività e l’emozione raggiungono livelli di follia mai visti prima. Ad ogni giro potrete aggiungere moltiplicatori dallo Slot Superiore e divertirvi con quattro strepitosi giochi bonus. Grazie ad elementi interattivi e tecnologia avanzata, in due bonus sarete voi a decidere come continuare il viaggio e a quali moltiplicatori puntare.

Crazy Time unisce il divertimento del gioco dal vivo alla casualità dei numeri generati dal computer per regalarvi un gameplay unico nel suo genere, dove il tempo vola tra risate e nuove vette di eccitazione! Lo scenario è uno studio ampio e colorato, con la grande ruota al centro, lo Slot Superiore sopra la ruota e quattro folli giochi bonus: Cash Hunt, Pachinko, Testa o Croce e il Crazy Time che dà il nome allo show.

Le regole sono semplicissime: puntate sui numeri e/o sui bonus, poi fatevi trasportare dall’energia travolgente di questo gioco frenetico. Sarete voi a rendere ogni partita diversa e ancora più emozionante! Pronti a salire sulle montagne russe?

Crazy Time: la frenetica ruota della fortuna che sta conquistando i casinò live

Crazy Time è il nuovo entusiasmante game show di Evolution Gaming che sta conquistando i casinò live di tutto il mondo. Supportato dallo slogan “Il gioco più folle e divertente di sempre”, questa ruota della fortuna dal vivo presenta un’ampia varietà di opzioni: una serie di elettrizzanti giochi bonus e massicci moltiplicatori per vincite notevoli.

Rispetto alla famosa Dream Catcher da cui prende spunto, Crazy Time offre molta più azione grazie ai suoi 4 giochi bonus, il numero più alto mai fornito da Evolution in un singolo gioco.

Per creare questo innovativo format, costato più di un anno di lavoro, Evolution ha voluto regalare ai giocatori un’esperienza coinvolgente che intrattiene con un mix di opportunità di vincita, incredibili moltiplicatori e soprattutto divertimento.

Proprio come in un game show televisivo, anche qui i giocatori sono chiamati a partecipare all’azione. Dopo aver scelto dove puntare sulla ruota divisa in 54 segmenti, si attende la fine della rotazione per scoprire dove si fermerà la pallina, aggiudicandosi i premi corrispondenti o attivando uno dei bonus Cash Hunt, Pachinko, Coin Flip e Crazy Time.

Crazy Time: ad ogni giro moltiplicatori e giochi bonus per vincite da capogiro

Mentre la ruota gira vorticosamente, non perdere d’occhio lo schermo sopra di essa, dove scorrono due rulli come in una slot machine. Questi determinano casualmente il moltiplicatore o il bonus che si attiveranno a fine giro.

Quando il segnalino si ferma, solo chi ha puntato sul segmento vincente riceve la vincita base. Ma se quel segmento corrisponde anche al moltiplicatore estratto dai rulli, ecco che la vincita viene incrementata secondo il numero indicato.

Il vero divertimento inizia però quando la pallina indica una delle caselle speciali con le quattro funzioni bonus. Tutti coloro che hanno puntato lì accedono ai giochi aggiuntivi Pachinko, Cash Hunt, Coin Flip e Crazy Time. Ed è proprio nei bonus che si possono realizzare le vincite più alte promesse da questa frenetica ruota della fortuna.

Pronti a lasciarvi ipnotizzare dal vorticoso moto della ruota e a finire risucchiati nel suo centro? Crazy Time vi attende per regalarvi un’esperienza indimenticabile!

Giochi Bonus Cash Hunt

Preparatevi a una caccia al tesoro mozzafiato nel bonus Cash Hunt! Davanti a voi si apre una galleria in cui 108 moltiplicatori casuali sono nascosti dietro simboli di ogni tipo. Prima che parta il conto alla rovescia, i simboli vengono mescolati per confondere le acque.

Tocca a voi mirare con attenzione e scegliere il bersaglio in cui pensate si celi il jackpot. Quando il tempo è scaduto, il cannone spara verso l’obiettivo prescelto, facendo piovere una scarica di monete che rivelerà il moltiplicatore vinto.

In questa elettrizzante caccia al tesoro ogni giocatore seleziona il proprio bersaglio, quindi le possibilità di vincita sono molteplici! Riuscirete a scovare il forziere del tesoro oppure finirete per un misero bottino? Puntate al bersaglio giusto e fate centro nei premi migliori!

Gioco Bonus Pachinko

Benvenuti nell’affascinante mondo del Pachinko, dove una gigantesca parete ricoperta di perni metallici vi attende con la promessa di favolosi moltiplicatori! L’adrenalina sale quando il presentatore lancia il disco dorato, che rimbalza vorticosamente tra i perni luccicanti fino ad arrestarsi infine su uno di essi, rivelando il moltiplicatore vinto.

Se il disco si ferma sulla casella “DOPPIO”, tutti i moltiplicatori nella parte inferiore raddoppiano istantaneamente e il disco viene rilanciato in un’estasiante cascata di premi. I rilanci proseguono finché non si aggiudica un moltiplicatore, con la possibilità di arrivare al favoloso 10.000x! Sfidate la legge di gravità e preparatevi a planare tra i perni del Pachinko, dove ogni rimbalzo può catapultarvi verso vette impensabili!

Coin Flip

Nel tradizionale gioco del testa o croce, al lancio della moneta vengono assegnati due diversi moltiplicatori, uno per ciascuna faccia. Basterà attendere la caduta della moneta per scoprire quale moltiplicatore si è aggiudicato la fortuna.

Crazy Time

In questo premio speciale, si avvia una nuova girandola di fortuna dove i moltiplicatori sono suddivisi in segmenti colorati. Sarà necessario optare per il blu, il giallo o il verde, incrociando le dita affinché la girandola si arresti sul colore prescelto, permettendoti di ottenere il moltiplicatore corrispondente, che potrebbe essere: X15, X20, X25, X50, X100, o Double, che ti dà la possibilità di riprovare. Poiché i moltiplicatori sono distribuiti in vari colori, anche gli altri partecipanti hanno l’opportunità di trionfare nella stessa sessione.

Gioco Bonus Crazy Time

Attraversa il portale vermiglio e immergiti in un universo virtuale stravagante e piacevole con un’enorme ruota della fortuna digitale!

Prima che il gioco prenda il via, scegli il tuo indicatore preferito: blu, verde o giallo. Il conduttore aziona la ruota premendo un imponente bottone scarlatto. Quando la ruota si arresta, il premio è il moltiplicatore indicato dal tuo indicatore.

Se l’indicatore si posiziona su un valore ‘DOPPIO’ o ‘TRIPLO’ sulla ruota, tutti i moltiplicatori subiscono un raddoppio o un triplicamento e la ruota viene messa nuovamente in moto. Solo i giocatori che hanno optato per quel particolare indicatore possono partecipare a questo turno. La ruota può essere azionata di nuovo fino a quando i moltiplicatori non toccano il limite massimo di 20.000x.

Perché Crazy Time sta avendo così successo in Italia

Dopo aver analizzato in dettaglio le caratteristiche di Crazy Time, è facile capire perché questo rivoluzionario game show virtuale abbia riscosso un tale successo tra gli appassionati italiani di casinò online. La perfetta combinazione tra coinvolgimento, interattività e potenziali vincite fa di Crazy Time un’esperienza di gioco unica nel suo genere.

La ruota principale con i suoi numeri e simboli bonus, lo Slot Superiore con i suoi moltiplicatori casuali, e i 4 mini-giochi aggiuntivi creano un mix di adrenalina e divertimento impareggiabile. Inoltre, la possibilità di influenzare attivamente l’esito della partita in alcuni bonus come Cash Hunt rende il giocatore realmente protagonista.

Non c’è da stupirsi se Crazy Time sta riscuotendo sempre più successo: offre tutto ciò che il moderno player desidera da un gioco da casinò online. Frenesia, coinvolgimento spettacolare e la possibilità di diventare milionario con colpi di fortuna amplificati dai moltiplicatori. Il futuro del gambling passa anche da prodotti innovativi come questo.

Domande frequenti sul gioco Crazy Time

Come funziona il gioco Crazy Time?

Crazy Time è basato su una ruota della fortuna con numeri e simboli bonus. Ci sono anche 4 mini-giochi aggiuntivi. Si puntano i numeri o i bonus, per vincere moltiplicatori casuali che aumentano le vincite.

Quali sono i 4 mini-giochi di Crazy Time?

I 4 mini-giochi sono Cash Hunt, Pachinko, Testa o Croce e Crazy Time. Ognuno ha meccaniche diverse per assegnare moltiplicatori ai giocatori.

Posso giocare a Crazy Time da mobile?

Sì, Crazy Time è ottimizzato per il gioco da dispositivi iOS e Android senza perdita di qualità dell’esperienza.

Come faccio a ritirare le mie vincite da Crazy Time?

Effettuando un prelievo dal proprio conto di gioco nelle modalità previste dal casinò: bonifico, e-wallet, criptovalute, etc. In genere i prelievi sono rapidi.

Crazy Time è un gioco sicuro?

Sì, purché ci si affidi solo a casinò autorizzati da ADM con regolare licenza per il mercato italiano. Questi garantiscono gioco responsabile e tutela degli utenti.