Gonzo’s Treasure Map Live è un gioco da casinò online che combina elementi di slot, game show e realtà aumentata. Il gioco è ispirato alla famosa slot Gonzo’s Quest, che narra le avventure di un conquistatore spagnolo alla ricerca dell’Eldorado, la città d’oro. Il gioco è prodotto da Evolution Gaming, leader nel settore dei giochi da casinò dal vivo, che ha creato altri titoli di successo come Crazy Time, Monopoly Live e Dream Catcher. Gonzo’s Treasure Map Live: come si gioca, consigli e strategie.

Come si gioca a Gonzo’s Treasure Map Live?

Il gioco si svolge in uno studio televisivo dall’atmosfera elettrizzante, con una enorme mappa del tesoro proiettata su una parete. La mappa è composta da 70 caselle misteriose, disposte su 7 colonne e 10 righe, che rappresentano un arcipelago di isole tropicali.

Ogni casella cela al suo interno un forziere contenente un tesoro di valore differente, che può essere di 1x, 2x, 4x, 8x, 20x o addirittura 65x la puntata iniziale del giocatore. Davanti allo schermo, il concorrente deve puntare strategicamente su una o più caselle, scegliendo con cura il numero di forzieri da scommettere e l’importo da puntare su ciascuno. Il tempo a disposizione per piazzare le scommesse è limitato, aumentando la suspense e l’adrenalina.

Quando il countdown termina, la mappa si dissolve magicamente, rivelando tre forzieri speciali contrassegnati dalla chiave di Gonzo. Questi forzieri danno accesso al round bonus, una fase avvincente dove il giocatore può ottenere dei moltiplicatori extra e vincite ancora più ricche.

Round bonus di Gonzo’s Treasure Map Live

Il round bonus si attiva nel momento in cui il concorrente ha scommesso su una delle caselle con il simbolo della chiave di Gonzo. In questo caso, il giocatore viene proiettato in una lussureggiante foresta virtuale, dove l’eccentrico Gonzo fa da guida nella ricerca del tesoro finale.

Il round bonus consiste in una pioggia di blocchi misteriosi che cadono sulla mappa, rivelando man mano i moltiplicatori nascosti all’interno. Il concorrente spera che i blocchi cadano proprio sulle caselle dove ha piazzato le sue puntate, in modo da ottenere vincite ancora più alte.

Se un blocco cade su una casella con il simbolo speciale “Doppia”, i moltiplicatori vengono addirittura raddoppiati, dando la possibilità di portare a casa premi davvero ricchissimi. Il round bonus termina quando tutti i blocchi sono caduti oppure quando il giocatore ha svelato tutti i forzieri su cui aveva scommesso inizialmente.

Vincite record a Gonzo’s Treasure Hunt

Giocando a Gonzo’s Treasure Hunt puoi vincere fino a 1.000.000€ in un singolo round!

Se sei un appassionato di game show, probabilmente sai che questa vincita massima raddoppia quella della maggior parte degli altri giochi live, il cui incasso massimo per round non va oltre i 500.000€.

Ritorno al giocatore (RTP)

Il valore teorico ottimale di ritorno al giocatore (RTP) è pari invece al 96,56% quando si scommette sulla pietra 8x, mentre si abbassa lievemente scommettendo sulle altre pietre.

1x – 96,42%

2x – 96,51%

4x – 96,35%

8x – 96,56%

20x – 96,55%

65x – 96,52%

Consigli e strategie per Gonzo’s Treasure Map Live

Gonzo’s Treasure Map Live è un gioco basato sulla fortuna, ma ci sono alcuni consigli e strategie che possono aiutare il giocatore a massimizzare le sue possibilità di vincita. Ecco alcuni suggerimenti:

– Scommetti su più caselle, per aumentare le probabilità di trovare una chiave di Gonzo e accedere al round bonus.

– Scommetti su caselle di diverso valore, per bilanciare il rapporto tra rischio e rendimento. Le caselle con moltiplicatori più alti sono più rare, ma offrono vincite più elevate. Le caselle con moltiplicatori più bassi sono più frequenti, ma offrono vincite più modeste.

– Tieni d’occhio i blocchi che cadono nel round bonus, per capire quali caselle hanno più probabilità di essere colpite. I blocchi cadono in modo casuale, ma seguono una certa logica fisica. Puoi usare la tua intuizione e la tua esperienza per prevedere i loro movimenti.

– Gestisci il tuo budget in modo responsabile, e non scommettere più di quanto puoi permetterti di perdere. Il gioco è divertente e coinvolgente, ma può anche essere molto volatile. Imposta dei limiti di tempo e di denaro, e rispettali.

Perché giocare a Gonzo’s Treasure Map Live?

Gonzo’s Treasure Map Live è un gioco che offre diverse ragioni per giocare e divertirsi. Ecco alcuni motivi:

– Il gioco è innovativo e originale, e combina elementi di diversi generi di gioco. Il gioco offre una grafica di alta qualità, una realtà aumentata coinvolgente e una narrazione avvincente.

– Il gioco è semplice e intuitivo, e non richiede particolari abilità o conoscenze. Il gioco è adatto a tutti i tipi di giocatori, sia principianti che esperti.

– Il gioco offre la possibilità di vincite elevate, grazie ai moltiplicatori nascosti e al round bonus. Il gioco ha un RTP (ritorno al giocatore) teorico del 96,56%, che è superiore alla media dei giochi da casinò online.

– Il gioco è divertente e emozionante, e offre un’esperienza di gioco unica e interattiva. Il gioco ti fa sentire parte dell’avventura di Gonzo, e ti fa vivere il brivido della caccia al tesoro.

L’avventura continua

Gonzo’s Treasure Map Live rappresenta un’esperienza di gioco innovativa e coinvolgente, capace di far vivere al giocatore tutta l’adrenalina di una vera caccia al tesoro. Grazie alla sapiente combinazione tra elementi da casinò, show televisivo e videogioco d’avventura, Evolution Gaming è riuscita a creare un prodotto unico nel suo genere, che riesce ad appassionare sia i giocatori più esperti che quelli alle prime armi.

Il mix di abilità, strategia e fortuna rende ogni partita elettrizzante e diversa dalle altre. Anche dopo aver accumulato diverse vincite, il desiderio di tornare a scommettere su quella misteriosa mappa, seguendo il bizzarro Gonzo alla ricerca di nuovi forzieri traboccanti d’oro, continua a stimolare il giocatore verso nuove sfide.

L’avventura non finisce mai in Gonzo’s Treasure Map Live. L’Eldorado e i suoi tesori sono ancora là fuori, in attesa di essere scoperti. Basta solo avere il coraggio di rimettersi in viaggio.

Domande frequenti sul gioco Gonzo’s Treasure Map Live

Dove si può giocare a Gonzo’s Treasure Map Live?

Gonzo’s Treasure Map Live è disponibile presso i casinò online che offrono i giochi di Evolution Gaming. Prima di iscriversi è bene verificare che il casinò scelto abbia questo titolo nella sua libreria di giochi dal vivo.

Come funziona il round bonus di Gonzo’s Treasure Map Live?

Il round bonus si attiva trovando le chiavi di Gonzo sulla mappa. In questa fase bonus cadono dei blocchi sulla mappa che rivelano moltiplicatori. Se un blocco cade su un simbolo “Doppia” il moltiplicatore viene raddoppiato.

Quali sono i moltiplicatori possibili in Gonzo’s Treasure Map Live?

I moltiplicatori variano da 1x fino a 65x la puntata iniziale. I più comuni sono 1x, 2x, 4x e 8x. I moltiplicatori 20x e 65x sono più rari.

Ci sono dei bonus speciali in Gonzo’s Treasure Map Live?

Sì, se durante il round bonus un blocco cade sul simbolo “Bonus” si attiva una ruota che assegna vincite in gettoni d’oro aggiuntivi. Maggiore è la puntata, più ricco sarà il bonus.

È possibile provare il gioco gratuitamente?

Sì, la maggior parte dei casinò permette di provare Gonzo’s Treasure Map Live e altri giochi dal vivo in modalità demo gratuita, senza deposito. È un ottimo modo per fare pratica senza rischiare soldi veri.