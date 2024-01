Immergiti nell’avventura di Jumanji bonus level live e scopri un’esperienza di gioco entusiasmante. Questo innovativo game show nasce dalla collaborazione tra Sony e Playtech che, sfruttando tecnologie all’avanguardia e innovative soluzioni visive del celebre film, dà vita ad uno spettacolo coinvolgente con le caratteristiche di un gioco d’azzardo capace di regalare vincite incredibili. Jumanji bonus level live: tuffati nell’avventura e vinci alla grande.

Sono proprio i sette giochi bonus presenti che, attraverso speciali moltiplicatori, danno la possibilità di moltiplicare x5000 la tua giocata.

Giocare a Jumanji è come rivivere le avventure dei protagonisti sul grande schermo, con scene iconiche riproposte nelle sfide bonus da vivere al fianco del conduttore. Proprio come gli altri spettacoli in diretta, è possibile tuffarsi in questa esperienza di gioco 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con i dealer che si alternano senza sosta.

Questo gioco dal vivo trae ispirazione dal terzo capitolo della saga Jumanji e dal suo seguito The Next Level, mantenendo così un’ambientazione fedele ai film di riferimento.

Immersi nella giungla di Jumanji

Mentre esplora la realistica giungla di Jumanji: The Bonus Level Live, il giocatore incontra un presentatore che spiega le regole e come accedere ai livelli successivi.

Ci sono due fasi principali: scegliere tra i 43 numeri su due ruote concentriche e selezionare i Bonus Round. L’obiettivo è indovinare dove si fermeranno le ruote e azzeccare il Bonus Round per ottenere moltiplicatori e aumentare la vincita.

Per iniziare a giocare bisogna: scegliere il casinò online con Jumanji Live, depositando una cifra; una volta entrati, selezionare uno dei 4 eroi del film: Ruby Roundhouse, esperta di arti marziali; Sheldon “Shelly” Oberon, goffo cartografo; Franklin “Mouse” Finbar, esperto zoologo; Dr Xander “Smolder” Bravestone, interpretato da Dwayne Johnson.

Dopo aver scelto l’eroe preferito, inizia il gioco vero e proprio, lanciando i dadi per avanzare sul Sentiero di Jumanji. Nonostante i pericoli, l’obiettivo è raccogliere più premi possibili.

Le puntate sulle ruote di Jumanji

In Jumanji: The Bonus Level ci sono due ruote su cui piazzare le puntate.

La prima ruota, che conta 17 punti, ti permette di scegliere tra:

Il numero 1 , presente su 17 punti

, presente su 17 punti Il numero 2 , su 11 punti

, su 11 punti Path of Jumanji , su 1 un punto

, su 1 un punto Rhino Run – Cash Collect , su 1 punto

Snake Bite , su 2 punti

, su 2 punti Monkey Valley , su 3 punti

, su 3 punti Jungle Royale , su 3 punti

, su 3 punti La seconda ruota da 43 punti offre interessanti moltiplicatori per aumentare le tue vincite:

9 punti con i 4 iconic i protagonisti del film: Ruby, Shelly, Mouse e Smoulder

i protagonisti del film: Ruby, Shelly, Mouse e Smoulder La sezione Re-spin x2 che raddoppia la vincita della Ruota 1 e regala un altro giro2 personaggi, su 2 punti

che raddoppia la vincita della Ruota 1 e regala un altro giro2 personaggi, su 2 punti 4 personaggi , su 1 punto

, su 1 punto Jaguars Head su 3 punti, se combinato con il giaguaro sulla Ruota 1, attiva il Bonus Saving Jumanji

Le due ruote permettono al giocatore di comporre la propria puntata e puntare a ottenere le combinazioni vincenti.

Scopri le probabilità di vincita di Jumanji bonus level live

Questo gioco dal vivo si svolge in due fasi adrenaliniche: nella prima, devi scegliere tra i due numeri sulla ruota iniziale, con il 50% di possibilità di successo. Nella seconda, ti aspetta l’emozionante Bonus round con tutti i suoi sorprendenti risultati.

L’RTP (Return To Player), ovvero la percentuale teorica di ritorno per il giocatore, è del 97,63%, perfettamente in linea con gli standard qualitativi degli altri giochi live di Playtech.

Nel dettaglio, le percentuali RTP per ogni giocata e Bonus round sono:

Numero 1: RTP 96,41%

Numero 2: RTP 97,63%

Bonus Jungle Royal: RTP 95,37%

Bonus Monkey Valley: RTP 95,12%

Wild Spin: RTP 95,33%

Bonus Snake Bite: RTP 95,08%

Sentiero di Jamunji: RTP 95,13%

Bonus Rhino Run: RTP 95,52%

La volatilità del gioco è media, con vincita massima di 500x la puntata, anche questa in linea con altri giochi della stessa categoria.

Le percentuali rendono Jumanji The Bonus Level un gioco live equilibrato tra rischio e possibilità di vittoria.

I sei Bonus Round di Jumanji The Bonus Level

In Jumanji The Bonus Level ci sono sei diversi Bonus Round che possono attivarsi girando la seconda ruota:

Jungle Royale Bonus Round: il giocatore deve scegliere un eroe per affrontare il cattivo Van Pelt. Si hanno 5 secondi per decidere, altrimenti viene scelto casualmente. Una volta attivato il round, in base al punteggio ottenuto si possono ricevere moltiplicatori fino a 10x.

il giocatore deve scegliere un eroe per affrontare il cattivo Van Pelt. Si hanno 5 secondi per decidere, altrimenti viene scelto casualmente. Una volta attivato il round, in base al punteggio ottenuto si possono ricevere moltiplicatori fino a 10x. Monkey Valley Bonus Round: il giocatore deve raccogliere più banane possibili entro il tempo limite. Ogni banana assegna un moltiplicatore casuale fino a 50x.

il giocatore deve raccogliere più banane possibili entro il tempo limite. Ogni banana assegna un moltiplicatore casuale fino a 50x. Snake Bite Bonus Round: bisogna scoppiare quante più bolle possibili entro il tempo limite. Ogni bolla regala un moltiplicatore casuale fino a 50x.

Wild Spin Bonus Round: la ruota gira velocemente e il giocatore deve stopparla per vincere uno dei moltiplicatori casuali fino a 25x.

la ruota gira velocemente e il giocatore deve stopparla per vincere uno dei moltiplicatori casuali fino a 25x. Rhino Run – Cash Collect: il rinoceronte corre lungo un percorso e si vincono i premi che riesce a raccogliere. I moltiplicatori arrivano fino a 25x.

il rinoceronte corre lungo un percorso e si vincono i premi che riesce a raccogliere. I moltiplicatori arrivano fino a 25x. Path of Jumanji: è il sentiero della giungla con moltiplicatori casuali fino a 10x.

è il sentiero della giungla con moltiplicatori casuali fino a 10x. Saving Jumanji Bonus: si attiva se escono insieme il giaguaro e la testa di giaguaro. Regala moltiplicatori fino a 250x.

Strategia di gioco nel Bonus Monkey Valley

Il Bonus Monkey Valley riproduce fedelmente i ponti tibetani dei film di Jumanji. Il giocatore deve scegliere tra 3 ponti, ognuno con un diverso livello di rischio:

Rischio alto (20% di superare il ponte): moltiplicatori da 25x a 32x. Percentuale di crollo dell’80%.

(20% di superare il ponte): moltiplicatori da 25x a 32x. Percentuale di crollo dell’80%. Rischio medio (40% di superare il ponte): moltiplicatori da 15x a 20x. Crollo del 60%.

(40% di superare il ponte): moltiplicatori da 15x a 20x. Crollo del 60%. Rischio basso (80% di superare il ponte): moltiplicatori da 10x a 14x. Crollo del 20%.

In caso di crollo del ponte si ottiene un moltiplicatore di consolazione di 5x.

Snake Bite Bonus: occhio al serpente!

In questo Bonus si gioca a carte contro il banco. Vengono distribuite 5 carte coperte, il giocatore ne sceglie 3. I punteggi:

3 antidoti: moltiplicatore 40x

3 cestini: moltiplicatore 30x

2 antidoti: moltiplicatore 20x

1 antidoto/2 cestini: moltiplicatore 10x

3 serpenti: moltiplicatore 5x

1-2 serpenti: nessuna vincita

Scegliendo la strategia giusta nei diversi Bonus Round si possono ottenere ottime vincite.

I Bonus Round di Jumanji The Bonus Level

Wild Spin: alla ricerca degli animali della giungla

Nel Bonus Round Wild Spin il presentatore conduce il giocatore nella giungla, dove deve girare una ruota con diversi animali. Ogni simbolo regala un moltiplicatore diverso:

3 rinoceronti: moltiplicatore 40x

6 leopardi: moltiplicatore 20x

9 struzzi: moltiplicatore 15x

29 farfalle: moltiplicatore 10x

Inoltre ci sono 3 segmenti speciali che regalano un altro giro o permettono di giocare con uno dei 4 eroi del film. La ruota girerà finché non si fermerà su un animale, assegnando il relativo premio.

Il sentiero di Jumanji

In questo Bonus si riproduce il tabellone del gioco da tavolo di Jumanji. Il presentatore lancia i dadi e si muovono i personaggi, tra cui il giocatore ne sceglie uno. L’obiettivo è terminare il percorso per primi, raccogliendo moltiplicatori fino a 30x. C’è anche la possibilità di ottenere un gioiello speciale che sblocca il Bonus Saving Jumanji.

Rhino Run: Cash Collect

Rhino Run fa entrare dei rinoceronti 3D in studio. Il giocatore deve scegliere uno dei 3 forzieri, che contengono premi come moltiplicatori fino a 630x e le monete Cash Collect. Con 3 gioielli verdi si sblocca il Bonus Saving Jumanji con moltiplicatori enormi.

Saving Jumanji Bonus

Per attivare questo Bonus speciale servono: il giaguaro su entrambe le ruote, con moltiplicatore 11x; oppure completando il Bonus del Sentiero di Jumanji, con jackpot fino a 1570x la puntata.

I Bonus Round di Jumanji offrono tante opportunità di vittoria grazie ai loro moltiplicatori davvero elevati.

Scopri tutte le nostre fantastiche recensioni, per i migliori Game Show che puoi trovare nei principali casinò italiani.