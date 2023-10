Sono in aumento, i giocatori appassionati di casinò online, che si divertono giocando ai giochi preferiti, in modalità live, dal vivo. Tra i tanti giochi disponibili, come ad esempio roulette vile, blackjack vile ecc… i Game Show negli ultimi mesi, si stanno ritagliando un ruolo da protagonista e sono sempre più coinvolgenti. Casinò Online Live: scopriamo i Game Show, i giochi dal vivo ispirati ai giochi della TV.

Perchè i giochi da Game Show hanno così successo?

I Game Show, ovvero i giochi che si ispirano ai giochi televisivi, sono un prodotto nuovo, lanciato negli ultimi mesi dai casinò online, nella categoria casinò live e sono andati ad arricchire l’offerta classica che prevedeva tavoli da Roulette, Blackjack, Poker ecc… giocati con croupier dal vivo e con la presenza al tavolo virtuale di altri giocatori.

Il successo dei Game Show, nasce dall’evoluzione del gioco stesso, infatti è il giocatore a diventare parte del gioco, come succede nei giochi a premio trasmessi in Tv, e questa atmosfera porta il player a sentirsi parte stessa del gioco a cui sta prendendo parte.

Quando un Gioco a Premi in TV si trasforma in Game Show

Quando un gioco popolare in Televisione, viene trasformato e adattato per i casinò online live, diventa un game show.

Molti format che vediamo ogni giorni nei canali televisivi come Deal No Deal, o Chi vuole Essere Milionario per fare un esempio, sono diventati giochi di successo nei casinò live.

Ma ci sono anche giochi nati per i Game Show, che non derivano dai giochi trasmessi in TV, come ad esempio il Crazy Time o il Buffalo Blitz Live per citarne due dei più conosciuti.

Croupier professionali e attori professionisti a condurre il gioco

Un ruolo molto importante per il successo dei game show è quello che ricalcano i conduttore del gioco come succede in Tv. Infatti anche nei game show, chi conduce il gioco può essere un croupier professionista o un attore professionista, ma il suo compito è molto semplice, far divertire a appassionare il giocatore.

I Game Show sono in forte Crescita

Sono diversi i marchi produttori di game show, i più famosi sono Playtech, Evolution Gaming e Pragmatic Play, ma ci sono anche altre società che negli ultimi mesi sono entrati in questo segmento di giochi in forte crescita.

Nel prossimo articolo inizieremo a farvi conoscere i principali game show come Crazy Time, Live Dram Chatcer, Monopoly Live, Spin a Win, Deal or No Deal ecc….