Adventure Beyond Wonderland è un game show interattivo e divertente che ti porta nel magico mondo di Alice, dove puoi vincere fino a 500.000 euro in un solo giro. Il gioco si basa su una ruota della fortuna (+ una interna) che contiene vari segmenti con numeri, simboli e bonus. In questo articolo ti spiegheremo come funziona il gioco, quali sono le caratteristiche speciali, quali sono le probabilità di vincita e quali sono i nostri consigli per giocare al meglio. Adventure Beyond Wonderland Live: come si gioca, i nostri consigli.

Come funziona il gioco

Il gioco si svolge in uno studio colorato e animato, dove trovi una ruota con 54 segmenti, un presentatore e alcuni personaggi in 3D tratti dal romanzo di Lewis Carroll, come il Cappellaio Matto, il Brucaliffo e il Bruco. Il tuo obiettivo è scommettere su quale segmento si fermerà la ruota dopo che il presentatore l’ha fatta girare. Puoi scegliere tra i seguenti segmenti:

Numeri: 1, 2, 5, 10. Se scommetti su un numero e la ruota si ferma su quel numero, vinci la tua puntata moltiplicata per il valore del numero. Ad esempio, se scommetti 10 euro sul 5 e la ruota si ferma sul 5, vinci 50 euro.

Simboli: Cuori, Picche, Fiori, Quadri. Se scommetti su un simbolo e la ruota si ferma su quel simbolo, vinci la tua puntata moltiplicata per il valore del simbolo, che varia a seconda del colore. Ad esempio, se scommetti 10 euro sui Cuori e la ruota si ferma sui Cuori rossi, vinci 90 euro, mentre se si ferma sui Cuori blu, vinci 180 euro.

Bonus: Mystery, 2 Wonderspins, 5 Wonderspins, March of the Card Soldiers, Magic Dice. Se scommetti su un bonus e la ruota si ferma su quel bonus, accedi a una delle cinque funzioni speciali che ti possono regalare vincite extra o giri gratuiti con moltiplicatori.

Le funzioni speciali

Adventure Beyond Wonderland offre cinque funzioni speciali che si attivano quando la ruota si ferma su uno dei segmenti bonus. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

Mystery: il Bruco soffia una bolla di sapone che contiene un numero o un simbolo. Se hai scommesso su quel numero o simbolo, vinci la tua puntata moltiplicata per il valore della bolla. Se la bolla contiene un altro bonus, accedi a quella funzione.

2 Wonderspins: ottieni due giri gratuiti su una ruota speciale che contiene solo numeri e simboli. Prima di ogni giro, il Cappellaio Matto sceglie un numero o un simbolo e lo trasforma in un moltiplicatore casuale. Se la ruota si ferma su quel numero o simbolo, vinci la tua puntata moltiplicata per il moltiplicatore. Se la ruota si ferma su un altro numero o simbolo, vinci la tua puntata moltiplicata per il valore normale.

5 Wonderspins: ottieni cinque giri gratuiti con le stesse regole dei 2 Wonderspins, ma con più possibilità di vincere.

March of the Card Soldiers: accedi a un gioco a scelta multipla, dove devi scegliere una delle quattro carte soldato che si presentano davanti a te. Ogni carta ha un valore diverso, che può essere un numero, un simbolo o un moltiplicatore. Se hai scommesso sul valore della carta che scegli, vinci la tua puntata moltiplicata per il valore della carta. Se la carta contiene un moltiplicatore, vinci la tua puntata moltiplicata per il moltiplicatore e accedi a un altro giro, dove puoi scegliere una nuova carta. Il gioco termina quando scegli una carta che non contiene un moltiplicatore o quando raggiungi il giro massimo di 5.

Magic Dice: accedi a un gioco di dadi, dove devi scegliere tra il dado rosso o il dado blu. Il dado che scegli viene lanciato e mostra un numero da 1 a 6. Se hai scommesso sul dado che scegli, vinci la tua puntata moltiplicata per il numero del dado. Se il dado mostra il simbolo di Alice, vinci la tua puntata moltiplicata per 7 e accedi a un altro giro, dove puoi scegliere un nuovo dado. Il gioco termina quando il dado non mostra il simbolo di Alice o quando raggiungi il giro massimo di 4.

Ogni segmento della ruota ha una probabilità diversa di uscire, a seconda della sua frequenza e del suo valore.

L’RTP di questo gioco è in media del 96,70%, ogni funzione ha il suo RTP, che varia in base al casinò scelto.

I nostri consigli

Per giocare al meglio a Adventure Beyond Wonderland uno dei più divertenti GAME SHOW, ti consigliamo di seguire questi semplici suggerimenti:

Scegli i segmenti con il valore più alto e il RTP più alto, come il 10, i Cuori e i Picche. Questi segmenti ti offrono le migliori chance di vincere a lungo termine, anche se sono meno frequenti.

Scommetti anche sui bonus, ma con moderazione. I bonus sono divertenti e possono regalarti vincite extra, ma hanno anche un RTP più basso e una maggiore variabilità. Scommetti solo una piccola parte del tuo budget sui bonus e non puntare tutto su un solo bonus.

Gestisci il tuo budget in modo responsabile. Imposta un limite di tempo e di denaro prima di iniziare a giocare e rispettalo. Non inseguire le perdite e non esagerare con le puntate. Gioca solo con il denaro che puoi permetterti di perdere e divertiti.

Strategie e consigli per vincere ad Adventure Beyond Wonderland

Adventure Beyond Wonderland è un gioco coinvolgente che unisce l’intrattenimento di uno show televisivo alla possibilità di vincite importanti. La ruota della fortuna, i personaggi di Alice nel Paese delle Meraviglie e le funzioni bonus creano un’atmosfera magica che appassiona sia i fan delle slot machine che gli amanti del mondo fantasy.

Per massimizzare le tue chance di vincita, ti consigliamo di puntare sui segmenti ad alto valore come i numeri 10, scegliere con attenzione i bonus da attivare e gestire il tuo bankroll in modo responsabile. Anche se la fortuna gioca un ruolo importante, con le giuste strategie puoi divertirti e vincere più a lungo.

Prova la versione demo gratuita per farti un’idea di come funziona il gioco, poi inizia a scommettere per provare l’emozione di una vincita reale in Adventure Beyond Wonderland. Buona fortuna e buon divertimento!

Domande frequenti sul gioco Adventure Beyond Wonderland

Quali sono i segmenti della ruota con il valore più alto?

I segmenti con il valore più alto sono i numeri 10 e i simboli Cuori e Picche. Scommettendo su questi segmenti si hanno più probabilità di ottenere vincite importanti nel lungo periodo.

Come funzionano i bonus del gioco?

Ci sono 5 diversi bonus che possono attivarsi se la ruota si ferma sui segmenti Mystery, Wonderspins, March of the Card Soldiers o Magic Dice. Ogni bonus offre giri gratuiti, moltiplicatori o minigiochi che permettono di vincere premi extra.

Quanto si può vincere con Adventure Beyond Wonderland?

Il montepremi massimo con un solo giro è di 500.000€. Le vincite reali dipendono dall’importo della puntata, dai segmenti su cui si scommette e dall’attivazione di bonus e moltiplicatori. In media le vincite sono nell’ordine di poche centinaia di euro.

Come si gioca gratis ad Adventure Beyond Wonderland?

È possibile provare il gioco gratuitamente nella versione demo, senza bisogno di registrarsi o depositare. La versione demo permette di prendere confidenza con il gioco prima di puntare soldi veri.

Adventure Beyond Wonderland è sicuro?

Sì, Adventure Beyond Wonderland utilizza un software certificato da enti indipendenti per garantire risultati casuali delle giocate e percentuali di payout corrette e verificabili pubblicamente. È sicuro come tutti i giochi di casinò online con regolare licenza.