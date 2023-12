Big Bad Wolf Live è un gioco live che combina una slot online con un game show interattivo, dove puoi vincere fino a 5000 volte la tua puntata. Il gioco si basa su una griglia 3×5 con 25 linee di pagamento, che presenta simboli a tema, rulli a cascata e la funzione Pigs Turn Wild. Inoltre, puoi accedere al gioco bonus live con il lupo cattivo, che ti offre la possibilità di girare una ruota della fortuna con moltiplicatori e giri gratuiti. In questo articolo ti spiegheremo come funziona il gioco, quali sono le caratteristiche speciali, quali sono le probabilità di vincita e quali sono i nostri consigli per giocare al meglio. Big Bad Wolf Live: come si gioca, i nostri consigli.

Come funziona il gioco

Il gioco si svolge in uno studio animato, dove trovi una griglia con 15 simboli, un presentatore e alcuni personaggi in 3D tratti dalla fiaba, come i tre porcellini, il lupo e la casa di paglia. Il tuo obiettivo è scommettere su quali simboli si allineeranno sui rulli dopo che il presentatore li ha fatti girare. Puoi scegliere tra i seguenti simboli:

– Porcellini: sono i simboli più pagati, che possono trasformarsi in jolly grazie alla funzione Pigs Turn Wild. Ci sono tre porcellini, uno verde, uno blu e uno rosa, che pagano da 12 a 40 volte la puntata per cinque simboli uguali.

– Carte: sono i simboli meno pagati, che corrispondono ai semi delle carte da gioco. Ci sono cuori, picche, fiori e quadri, che pagano da 2 a 4 volte la puntata per cinque simboli uguali.

– Jolly: è il simbolo che sostituisce tutti gli altri simboli, tranne il bonus, per creare combinazioni vincenti. Il jolly è rappresentato da un alveare, che paga 40 volte la puntata per cinque simboli uguali.

– Bonus: è il simbolo che attiva il gioco bonus live con il lupo, se ne ottieni almeno tre. Il bonus è rappresentato dal lupo, che paga 3 volte la puntata per tre simboli uguali.

Le caratteristiche speciali

Big Bad Wolf Live offre due caratteristiche speciali che si attivano durante il gioco base o il gioco bonus live. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

– Pigs Turn Wild: questa funzione si attiva ogni volta che ottieni una vincita. I simboli vincenti scompaiono e lasciano il posto a nuovi simboli che cadono dall’alto, creando nuove possibilità di vincita. Inoltre, ogni vincita consecutiva trasforma uno dei porcellini in un jolly, aumentando le tue chance di ottenere combinazioni vincenti. Se ottieni due vincite consecutive, il porcellino verde diventa jolly, se ne ottieni quattro, il porcellino blu diventa jolly, se ne ottieni sei, il porcellino rosa diventa jolly. La funzione termina quando non ci sono più vincite consecutive.

– Gioco bonus live: questa funzione si attiva quando ottieni tre o più simboli bonus del lupo. Viene avviato un conto alla rovescia di 10 secondi, durante il quale puoi scegliere se acquistare il bonus pagando 40 volte la tua puntata o se aspettare che il gioco inizi. Il gioco bonus live consiste in due fasi: il Multiplier Collect e il Wheel Game.

Multiplier Collect

Il Multiplier Collect è la prima fase del gioco bonus live, dove devi raccogliere dei moltiplicatori che si trovano sulla griglia. La griglia è composta da 15 caselle, ognuna delle quali contiene un moltiplicatore nascosto, che va da 1x a 5x. Il presentatore gira i rulli e fa apparire dei simboli sulla griglia. Se il simbolo corrisponde alla casella, il moltiplicatore viene rivelato e aggiunto al tuo totale. Se il simbolo non corrisponde alla casella, la casella si chiude e il moltiplicatore rimane nascosto. Il gioco termina quando tutte le caselle sono state aperte o quando il lupo soffia sulla griglia e la distrugge. A questo punto, il tuo totale viene moltiplicato per la tua puntata e passi alla seconda fase.

Wheel Game

Il Wheel Game è la seconda fase del gioco bonus live, dove devi girare una ruota della fortuna per ottenere delle vincite extra o dei giri gratuiti. La ruota è composta da 18 segmenti, ognuno dei quali contiene un premio diverso, che può essere:

Un simbolo di Top Up: se la ruota si ferma sul simbolo di Top Up, accedi alla funzione Top Up, che ti permette di aumentare il tuo totale del Multiplier Collect. Il presentatore gira i rulli e fa apparire dei simboli sulla griglia. Se il simbolo corrisponde alla casella, il moltiplicatore della casella viene aggiunto al tuo totale. Se il simbolo non corrisponde alla casella, la casella si chiude e il moltiplicatore rimane invariato. Il gioco termina quando tutte le caselle sono state aperte o quando il lupo soffia sulla griglia e la distrugge. A questo punto, torni al Wheel Game con il tuo nuovo totale.

Le probabilità di vincita

Ogni simbolo e ogni segmento della ruota ha una probabilità diversa di uscire, a seconda della sua frequenza e del suo valore. Di seguito ti mostriamo la tabella con le probabilità di vincita per ogni simbolo e per ogni segmento, il numero di simboli o segmenti presenti sulla griglia o sulla ruota e il ritorno al giocatore (RTP) medio.

SIMBOLO Probabilità di vincere Numero di Simboli RTP MEDIO JOLLY 40:1 1 97,34% PORCELLINO ROSA 40:1 1 97,34% PORCELLINO BLU 30:1 1 97,34% PORCELLINO VERDE 24:1 1 97,34%

Big Bad Wolf Live: l’unione vincente tra slot machine e show dal vivo

Big Bad Wolf Live è un gioco dal grande potenziale che unisce il meglio di una slot machine con l’adrenalina di uno show dal vivo. La presenza di simboli a tema, rulli a cascata, jolly e soprattutto del ricco gioco bonus con il lupo, rendono l’esperienza di gioco molto coinvolgente e appassionante.

Per massimizzare le chance di portare a casa delle belle vincite, è importante sfruttare al meglio le funzionalità speciali come i porcellini che diventano jolly e puntare sulle caselle con i moltiplicatori più alti nel Multiplier Collect. Anche se la fortuna gioca sempre un ruolo fondamentale, con le giuste strategie è possibile divertirsi e vincere somme importanti. Il consiglio è di provare prima il gioco in modalità demo, per prendere confidenza con il gameplay e il sistema di puntate. Poi non resta che augurarti buona fortuna con Big Bad Wolf Live e scoprire se sarai in grado di sconfiggere il temibile lupo!

Domande frequenti su Big Bad Wolf Live:

Quanti sono i rulli e le linee di pagamento di Big Bad Wolf Live?

Big Bad Wolf Live ha una griglia di 3 rulli per 5 righe, per un totale di 15 simboli visibili e 25 linee di pagamento fisse.

Come funziona la caratteristica Pigs Turn Wild?

La funzione Pigs Turn Wild trasforma progressivamente i tre porcellini in simboli jolly a ogni vincita consecutiva. Dopo 2 vincite il primo porcellino diventa jolly, dopo 4 vincite il secondo e dopo 6 il terzo.

Cosa succede se ottiengo 3 simboli Bonus?

Ottenendo 3 simboli Bonus si attiva il gioco bonus Big Bad Wolf Live, composto dalle fasi Multiplier Collect e Wheel Game. Si possono ottenere moltiplicatori, vincite in denaro e giri gratis.

Qual è il simbolo che paga di più in Big Bad Wolf Live?

Il simbolo che paga di più è il Porcellino Rosa, che assegna una vincita di 40 volte la puntata per 5 simboli. Segue il Porcellino Blu con 30 volte e il Porcellino Verde con 24 volte.

Qual è il jackpot massimo di Big Bad Wolf Live?

Il jackpot massimo è pari a 5000 volte la puntata effettuata. Si vince durante i 10 giri gratis della fase Wheel Game se si ottengono 3 simboli Bonus sulla slot machine Top Up.