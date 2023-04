Giocatore vince tre volte alla lotteria giocando gli stessi numeri in un solo anno

Quando la fortuna vuole, ci vede benissimo e va contro le basilari regole della statistica. Quanti di voi hanno sognato di vincere una volta alla lotteria? credo tutti, ma quanti hanno vinto tre volte in un anno giocando gli stessi numeri? Giocatore vince tre volte alla lotteria giocando gli stessi numeri in un anno.

Lo fortuna quando vuole ci vede benissimo

Oggi vi raccontiamo una storia che ha fatto il giro del mondo e potrebbe entrare nel Guinness dei primati, Un giocatore di 52 anni, residente nello stato americano del Maryland, ha vinto per ben 3 volte in un anno alla lotteria giocando gli stessi numeri oltre 150 mila dollari.

I numeri fortunati sono 48548

Il giocatore ha dichiarato di giocare la stessa serie composta dai numeri 48548, giocando a “Pick 5”, la lotteria nazionale dello stato Usa e di aver incassato oltre 150 mila dollari in vincite in poco meno di 12 mesi, suddivise in tre vincite diverse e che continuerà a giocare per cercare di centrare altre combinazioni vincenti.

Per gli statisti è un fatto incredibile

La statistica parla chiaro, vincere una volta ad una lotteria è quasi impossibile, infatti la possibilità di successo è una su milioni, quella di vincere tre volte in 12 mesi è praticamente pari a zero, ma come abbiamo visto in questo articolo a volte la fortuna batte anche la statistica!|