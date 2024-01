Celebra il Giorno dei Morti con la slot Maria’s Marigolds di IGT. Con 5 rulli e 20 linee di pagamento, l’emozione deriva dai moltiplicatori wild 2x e da una piccante funzione di Free Spins. Per creare una vittoria, basta atterrare 3 o più simboli corrispondenti sui rulli adiacenti, lungo una delle 20 linee di pagamento, a partire dal rullo 1. Maria’s Marigolds: la slot machine ispirata alla festa dei morti messicana.

Caratteristiche Principali

La slot vanta un’ampia gamma di puntate, che varia da 0,20 centesimi a 2.000 euro per giro. Questo rende il gioco adatto a tutti i tipi di giocatori, compresi quelli ad alta posta. Maria’s Marigolds ha un tasso di RTP del 95,88%, che è leggermente inferiore alla media del settore.

Con una volatilità media, è un po’ sorprendente che la slot offra vincite massime di 50.000 volte la tua puntata. Questa generosa quantità può essere raggiunta tramite il round di Free Spins. Entra nel cimitero e scopri cosa altro è disponibile, nella nostra recensione completa di Maria’s Marigolds.

Tema e colonna sonora della slot

Visita il Messico nei mesi di ottobre e novembre e troverai le strade adornate di teschi e fiori altamente decorati. Questo è per il Giorno dei Morti, o Dia de los Muertos in spagnolo.

Il tema messicano del Giorno dei Morti è stato fatto prima, ma qui è stato molto ben eseguito. Come quasi tutte le slot di IGT, questo gioco è bellissimo e amiamo lo sfondo vivace e gli scheletri danzanti che escono quando ottieni una grande vittoria. Anche la colonna sonora è divertente – alzate il volume per entrare nel mood della festa.

I simboli della slot machine Maria’s Marigolds

Nel mondo colorato della slot Maria’s Marigolds, una serie di simboli attraenti popolano i rulli. Tra i simboli a basso pagamento, troverai i reali da 10 a A. Questi includono il 10, il Jack, la Regina, il Re e l’A, che offrono vincite che vanno da 0,25 a 5,25 volte la tua puntata, a seconda del simbolo e del numero di volte che appare.

Avanzando verso simboli a pagamento più elevato, i giocatori possono aspettarsi di vedere teschi, rose e rosari. I rosari e i teschi offrono pagamenti fino a 25 volte la puntata, mentre le rose possono offrire lo stesso importo.

Il vero asso nella manica in questo gioco, tuttavia, è Maria stessa. Essendo il simbolo più remunerativo, Maria agisce anche come simbolo Wild. Può sostituire tutti i simboli regolari per aiutare a formare combinazioni vincenti e offre un incredibile pagamento fino a 2.500 volte la tua puntata.

Infine, non dimentichiamo il simbolo Scatter, rappresentato da uno scheletro. Con tre o più di questi simboli sui rulli, i giocatori attiveranno la funzione Free Spins, che può portare a vincite davvero spettacolari.

Maria’s Marigolds su Mobile

Grazie alla tecnologia HTML5, puoi giocare a Maria’s Marigolds su dispositivi mobili, PC, laptop e/o tablet. Il semplice layout 5×3 e i colori vivaci rendono questo gioco perfetto anche per i casinò mobili.

Funzioni Bonus di Maria’s Marigolds

Maria’s Marigolds presenta due funzioni bonus. Queste includono wild con moltiplicatore e un emozionante round di Giri Gratis. Continua a leggere per saperne di più su ciascuna.

Funzione Wild con Moltiplicatore

Come accennato in precedenza, Maria è il simbolo wild del gioco. Quando contribuisce a una vincita, si attiva la funzione wild con moltiplicatore. In parole semplici, questa raddoppia la vincita, con un moltiplicatore 2x.

Questa funzione può essere attivata sia nel gioco base che nella funzione Giri Gratis.

Funzione Giri Gratis

Per attivare la funzione Giri Gratis, fai atterrare 3 o più simboli scatter in qualsiasi punto dei rulli. Appaiono poi tre teschi e devi cliccare su uno per rivelare il numero di giri che riceverai.

Il numero di giri gratis dipende dal numero di scatter che raccogli nel gioco base. Un importo dai seguenti intervalli verrà assegnato a caso:

3 Scatter – 5-15 giri gratis

4 Scatter – 8-18 giri gratis

5 Scatter – 10-20 giri gratis

Una volta iniziato il round, ricevi anche un moltiplicatore 1x. Questo aumenta di 1 ad ogni giro. Quindi ad esempio, se ricevi 18 giri gratis, il tuo ultimo giro avrà un moltiplicatore di vincita 18x.

Puoi riattivare il round di giri gratis atterrando 3 o più scatter extra durante la funzione. Questo ti dà lo stesso numero di giri gratis con cui hai iniziato il round, fino a un massimo di 50 giri gratis.

PRO e CONTRO della slot machine

PRO CONTRO Ampia gamma di puntate: Maria’s Marigolds offre un’ampia gamma di puntate, che varia da 0,20 centesimi a 2.000 euro per giro. Questo la rende adatta a tutti i tipi di giocatori, dai novizi agli high roller. Riattivazione della funzione Giri Gratis: Mentre la possibilità di riattivare la funzione Giri Gratis può sembrare un vantaggio, in realtà può essere vista anche come uno svantaggio. La necessità di atterrare 3 o più scatter durante la funzione per riattivarla può essere una sfida. Inoltre, il numero massimo di giri gratis che possono essere ottenuti è limitato a 50, che potrebbe non essere sufficiente per alcuni giocatori alla ricerca di sessioni di gioco più lunghe o di vincite più sostanziali. Generose vincite potenziali: La slot offre la possibilità di vincere fino a 50.000 volte la tua puntata nel round di Giri Gratis, che è un ritorno potenzialmente enorme sull’investimento. Funzioni bonus emozionanti: Maria’s Marigolds offre due funzioni bonus che possono aumentare notevolmente le tue vincite. Queste includono wild con moltiplicatore e un round di Giri Gratis. Design e tema accattivanti: Il tema del Giorno dei Morti è ben eseguito, con un design vivace e simboli attraenti. Inoltre, la colonna sonora divertente contribuisce a creare un’esperienza di gioco coinvolgente. Compatibilità con dispositivi mobili: Grazie alla tecnologia HTML5, Maria’s Marigolds può essere giocata su vari dispositivi, inclusi smartphone e tablet, rendendo il gioco accessibile ovunque tu sia.

Scheda tecnica della slot machine Maria’s Marigolds

RTP 95,88% Volatilità media Vincita massima X50000 Linee di pagamento 20 linee Simboli che pagano meno i reali da 10 a A Simboli che pagano di più teschi, rose e rosari Simbolo Wild Maria Simbolo Scatter Scheletro Funzione speciale Wild con Moltiplicatore Funzione speciale Giri Gratis

Domande frequenti sulla slot Maria’s Marigolds

Quali sono le caratteristiche principali della slot Maria’s Marigolds?

La slot Maria’s Marigolds di IGT ha 5 rulli e 20 linee di pagamento. Presenta moltiplicatori wild 2x e una funzione di Free Spins. La puntata minima è di 0,20 centesimi, mentre la massima è di 2.000 euro per giro. Il gioco offre un tasso di RTP del 95,88% e la vincita massima è di 50.000 volte la tua puntata.

Quali sono i simboli principali nella slot Maria’s Marigolds?

I simboli a basso pagamento includono i reali da 10 a A, mentre i simboli a pagamento più elevato sono teschi, rose e rosari. Maria è il simbolo più remunerativo e funge anche da Wild, sostituendo tutti i simboli regolari. Il simbolo Scatter è rappresentato da uno scheletro, che attiva la funzione Free Spins quando appare tre o più volte.

Posso giocare a Maria’s Marigolds su dispositivi mobili?

Sì, grazie alla tecnologia HTML5, puoi giocare a Maria’s Marigolds su dispositivi mobili, PC, laptop e tablet. Il layout 5×3 e i colori vivaci rendono questo gioco ideale anche per i casinò mobili.

Quali sono le funzioni bonus in Maria’s Marigolds?

Maria’s Marigolds presenta due funzioni bonus: la funzione Wild con Moltiplicatore e la funzione Giri Gratis. La funzione Wild con Moltiplicatore raddoppia la vincita con un moltiplicatore 2x, mentre la funzione Giri Gratis può essere attivata atterrando 3 o più simboli scatter sui rulli.

Come funziona la funzione Giri Gratis in Maria’s Marigolds?

Per attivare la funzione Giri Gratis, devi atterrare 3 o più simboli scatter sui rulli. Il numero di giri gratis dipende dal numero di scatter raccolti nel gioco base, con un intervallo di 5-20 giri gratis. Durante la funzione, ricevi anche un moltiplicatore 1x che aumenta di 1 ad ogni giro. Puoi riattivare il round di giri gratis atterrando 3 o più scatter extra durante la funzione.

Vuoi scoprire i segreti e le recensioni delle migliori slot machine online?