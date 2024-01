Entra in un mondo dove i rulli sono pieni di mistero e magia con la slot Super Tiger di Skywind Group. Super Tiger slot machine: la nostra recensione completa, trucchi e consigli per divertirti a questa slot online.

Caratteristiche Principali

La slot Super Tiger si gioca su 5 rulli e dispone di 10 linee di pagamento che pagano in entrambe le direzioni, da sinistra a destra e da destra a sinistra. I simboli devono semplicemente essere consecutivi lungo una linea di pagamento, e viene pagata solo la vincita più alta per linea.

L’RTP di Super Tiger è del 96,1%, che è leggermente superiore alla media dell’industria per i giochi di slot. Le puntate variano da soli 10 centesimi fino a 300 euro per giro, soddisfacendo così tutte le tasche.

Per quanto riguarda i livelli di volatilità, è nella gamma da bassa a media per una vincita massima di 10.000 volte la scommessa, che è tipica di molte slot di Skywind Group.

Tema e colonna sonora della slot machine Super Tiger

Il tema del gioco slot Super Tiger potrebbe sembrare, dal titolo, tutto incentrato su tigri e animali, ma in realtà è un tema di gemme, con la tigre che appare solo come un Wild. Skywind ha prodotto giochi simili in passato, come Super Wolf e Super Lion. Questo sembra essere solo un’altra variazione di questi, sebbene con un potenziale di vincita massima migliore.

Lo sfondo rosso sembra indicare che il gioco potrebbe essere ambientato da qualche parte nel Serengeti, con alberi e animali che appaiono sopra i rulli. Con un tocco futuristico e una colonna sonora divertente, la slot è molto facile da capire.

La semplice giocabilità attirerà molti giocatori. Ogni volta che si ottiene una vittoria, l’audio è molto vivace, il che aumenta l’attrattiva del gioco nel complesso. Senza una vittoria, la colonna sonora è piuttosto basica, sebbene piacevole.

I simboli della slot machine

Sui rulli, troverai simboli di diverso valore, tutti rappresentati da gemme di colori vari e un simbolo rosso a forma di numero sette. Il simbolo che paga di più è la gemma viola, che premia i giocatori con una vincita significativa quando compare in combinazioni differenti.

Passando ai simboli di minore valore, abbiamo una gemma rossa, una gemma blu, una gemma rosa, una gemma verde e una gemma gialla. Ognuna di queste gemme ha un proprio valore specifico e paga una certa quantità in base al numero di volte che appare sui rulli.

Per quanto riguarda i simboli di maggiore valore, c’è il simbolo rosso a forma di numero sette e la gemma viola, che, come abbiamo detto, è il simbolo che paga di più rispetto a tutti gli altri.

Il simbolo Wild del gioco è rappresentato da una tigre. Questa non solo sostituisce tutti gli altri simboli, ma può anche attivare una funzione speciale chiamata Respin di Super Tiger.

Super Tiger Mobile

Skywind Group realizza i suoi giochi per tutti i dispositivi iOS e Android, utilizzando la più recente tecnologia HTML5. Rilasciato il 31 agosto 2023, puoi divertirti con Super Tiger su cellulari, laptop, PC e tablet. L’interfaccia a 5×3 rulli funziona bene anche su schermi più piccoli, presso i migliori casinò mobili, è apprezzato molto giocare a questo gioco su mobile.

Funzioni bonus di Super Tiger

Ci sono due principali funzioni bonus nel gioco slot Super Tiger: la funzione Respin di Super Tiger e la funzione Jackpot. Ti spiegherò entrambe in modo da comprendere completamente tutto ciò che sta accadendo.

Funzione Respin di Super Tiger

Questa funzione viene attivata nel gioco base di Super Tiger slot se riesci a ottenere un Wild sui rulli 2, 3 o 4. Il simbolo Wild si espanderà per coprire l’intero rullo. Qualsiasi vincita Wild dal giro originale verrà assegnata per prima. Poi avviene il respin gratuito con il rullo Wild bloccato in posizione, come mostrato nello screenshot sopra.

Qualsiasi nuovo Wild che appare sui rulli 2, 3 o 4 durante un respin attiverà un altro respin con i Wild del giro precedente bloccati in posizione.

Funzione Jackpot

Oltre alle diverse gemme normali colorate che appaiono sui rulli nel gioco base, ci sono anche gemme lucenti gialle, verdi, rosse, rosa e blu che potrebbero apparire.

Se riesci a ottenere qualsiasi combinazione di 5 su una linea di pagamento, vincerai il jackpot progressivo mostrato sopra i rulli. Quando ho testato la slot con una demo, il valore del jackpot non era visibile, ma il jackpot inizierà sempre con un minimo di 2.500 euro.

PRO e CONTRO della slot

PRO CONTRO Giocabilità su Multi-dispositivo: La slot Super Tiger è stata progettata per essere compatibile con tutti i dispositivi iOS e Android, rendendola accessibile e facile da giocare su cellulari, laptop, PC e tablet. Tema poco chiaro: Anche se il nome suggerisce un tema incentrato su tigri e animali, in realtà il gioco si basa su gemme, con la tigre che appare solo come un simbolo Wild. Questa discrepanza potrebbe creare confusione tra i giocatori. RTP sopra la media: L’RTP di Super Tiger è del 96,1%, leggermente superiore alla media dell’industria per i giochi di slot Funzioni bonus intriganti: La slot offre due funzioni bonus principali – la funzione Respin di Super Tiger e la funzione Jackpot – che aggiungono un livello di eccitazione e potenziale di vincita al gioco.

Scheda tecnica della slot machine Super Tiger

RTP 96,1% Volatilità Medio-bassa Linee di pagamento 10 linee Vincita massima 10000 volte la scommessa Puntata minima 0,10 centesimi Puntata massima 300 euro Simboli basso valore gemme di colori vari e un simbolo rosso a forma di numero sette Simboli valore alto il simbolo rosso a forma di numero sette e la gemma viola Simbolo Wild Una tigre Caratteristica speciale Funzione Respin di Super Tiger Caratteristica speciale Funzione Jackpot

Domande frequenti sulla slot machine Super Tiger

Come funziona il gioco della slot Super Tiger?

Super Tiger è una slot machine online prodotta da Skywind Group. Si gioca su 5 rulli, con 10 linee di pagamento che pagano in entrambe le direzioni, da sinistra a destra e da destra a sinistra. L’obiettivo del gioco è ottenere simboli consecutivi lungo una linea di pagamento, con la vincita più alta per linea che viene pagata.

Quali sono le caratteristiche uniche della slot Super Tiger?

Super Tiger presenta un tema unico di gemme con un tocco di mistero esotico. Il simbolo Wild del gioco, rappresentato da una tigre, può sostituire tutti gli altri simboli e attivare una funzione speciale chiamata Respin di Super Tiger. Inoltre, il gioco offre due funzioni bonus, la funzione Respin di Super Tiger e la funzione Jackpot, che aggiungono ulteriore eccitazione al gioco.

Posso giocare a Super Tiger sul mio dispositivo mobile?

Sì, Super Tiger è compatibile con tutti i dispositivi iOS e Android grazie alla tecnologia HTML5 utilizzata da Skywind Group. Puoi goderti il gioco su cellulari, laptop, PC e tablet. L’interfaccia a 5×3 rulli funziona bene anche su schermi più piccoli, rendendo Super Tiger un’opzione popolare nei migliori casinò mobili.

Come funziona la funzione Respin di Super Tiger?

La funzione Respin di Super Tiger viene attivata quando si ottiene un simbolo Wild sui rulli 2, 3 o 4 durante il gioco base. Il simbolo Wild si espanderà per coprire l’intero rullo e qualsiasi vincita Wild dal giro originale verrà assegnata per prima. Successivamente, avviene un respin gratuito con il rullo Wild bloccato in posizione. Se un nuovo Wild appare sui rulli 2, 3 o 4 durante un respin, verrà attivato un altro respin con i Wild del giro precedente bloccati in posizione.

Cosa posso aspettarmi dalla funzione Jackpot di Super Tiger?

La funzione Jackpot di Super Tiger viene attivata quando si ottiene una combinazione di 5 gemme lucenti gialle, verdi, rosse, rosa e blu su una linea di pagamento. Se ciò accade, vincerai il jackpot progressivo mostrato sopra i rulli. Il jackpot inizia sempre con un minimo di 2.500 euro, aumentando progressivamente man mano che i giocatori continuano a giocare.