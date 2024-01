SegniDicono che non è tutto sole e arcobaleni, ma lo è nel slot Rainbow Reels! Creato da Pragmatic Play, questa è la tua occasione per sfruttare un po’ di fortuna irlandese mentre fai girare i rulli verso vincite massime di 5.000 volte la tua scommessa. Rainbow Reels slot machine: fatti conquistare dai magici arcobaleni!

Caratteristiche Principali

La slot Rainbow Reels ha una configurazione di rulli 5×4 e 40 linee di pagamento fisse. Le puntate variano da soli 20 centesimi fino a 240 euro per spin, quindi adatte a tutte le tasche. Questo gioco altamente volatile ha un tasso di RTP del 96,07%.

L’azione principale si svolgerà nella funzione Free Spins, dove non c’è un limite superiore al numero di giri gratuiti disponibili. C’è anche una funzione Seven Layers dove tutte le posizioni sulla griglia possono avere fino a 7 strati che possono offrire numerose vincite.

Come si confronta questa uscita con slot simili? Scoprilo di seguito nella nostra recensione completa e imparziale di Rainbow Reels.

Tema e colonna sonora della slot

È stato rilasciato un altro slot basato sulla fortuna irlandese. Il tema generale segue la stessa linea di molti altri che sono stati introdotti prima di questo. I rulli sono posizionati all’interno di un contesto rurale irlandese, arricchito da un lussureggiante sfondo verde e raggi di arcobaleno che illuminano entrambi i lati dei rulli. In accordo con il tema, un leprecauno è rappresentato accanto ai rulli.

I rulli sono di colore viola, con simboli audaci e colorati. La presentazione è piuttosto basilare, caratterizzata dalla presenza di un leprecauno che si muove leggermente e da una farfalla che volteggia a sinistra dei rulli. Un particolare interessante è rappresentato dai quadrifogli che appaiono ogni volta che i simboli vincenti vengono rimossi dai rulli.

Per quanto riguarda la colonna sonora, è vivace e caratterizzata dal suono di una fisarmonica, un tamburello e un banjo, in linea con la tradizione irlandese. Quando viene attivata la funzione Free Spins, lo sfondo passa dal giorno alla notte e l’audio diventa più intenso.

I simboli della slot macchine Rainbow Reels

Sui rulli, i simboli dei reali A-10 costituiscono i simboli a pagamento più basso. A questi si uniscono pipa, birra, ferri di cavallo, scarpe, cappelli e un leprecauno come simboli a pagamento più alto.

Il simbolo del leprecauno è quello che paga di più, assegnando 1, 3 o 10 volte la puntata per 3, 4 o 5 in combinazione. Il Wild nel gioco paga fino a 10 volte la puntata, e lo Scatter appare sui rulli 1, 3 e 5 pagando fino a 100 volte la puntata per 12 atterraggi in combinazione.

Slot Mobile

La slot mobile “Rainbow Reels” si presenta fantastica e funziona molto bene su smartphone. La disposizione dei rulli 5×4 appare ottima su schermi più piccoli, e l’uso della tecnologia HTML5 garantisce un’eccezionale performance.

Funzionalità Bonus

Ci sono 3 funzionalità bonus nel gioco di slot “Rainbow Reels”. Hai una tipica funzionalità di Free Spins con l’opzione di acquistare questa funzione. Hai anche una caratteristica unica delle “Sette Strati” che potrebbe portare a grandi vincite. Continua a leggere mentre approfondiamo tutte queste funzionalità, iniziando con la funzionalità “Sette Strati”.

Funzionalità “Sette Strati”

Tutte le posizioni sui rulli hanno fino a 7 strati. Il risultato iniziale di uno spin mostra lo strato superiore. Ogni volta che un simbolo atterra come parte di una vincita, scompare e viene mostrato il prossimo strato con un simbolo casuale.

Questo processo continua fino a quando non si formano nuovi vincitori o si raggiunge l’ultimo strato. Dopo che il simbolo sull’ultimo strato scompare, la posizione rimane vuota.

Funzionalità Free Spins

Per attivare questa funzionalità bonus nel gioco base, conquista 3 o più Scatter. Riceverai 12 giri gratuiti.

Nel corso del round bonus, un simbolo Wild è presente sull’ultimo strato di ogni posizione. Ogni Wild dispone di un contatore che indica il numero di volte che può essere incluso in una combinazione vincente prima di essere eliminato.

Ciò avverrà da 3 volte fino a un massimo di 13 volte. Ottieni 3 o più Scatter durante il round bonus per ricevere 6 giri gratuiti extra senza limite superiore.

PRO e CONTRO della slot

PRO CONTRO Vincite Massime: Offre la possibilità di vincite massime fino a 5.000 volte la tua scommessa Volatilità: Essendo un gioco altamente volatile, la slot “Rainbow Reels” può portare a periodi di perdite significative prima di eventuali grandi vincite. Versatilità delle Puntate: Con puntate che vanno da 20 centesimi a 240 euro per spin Tema Generico: Il tema della fortuna irlandese, sebbene popolare, è piuttosto comune nel mondo delle slot machine. Disponibilità Mobile: Grazie all’uso della tecnologia HTML5, la slot “Rainbow Reels” funziona molto bene su dispositivi mobili Funzionalità Bonus: Le caratteristiche uniche come la “Sette Strati” e i Free Spins offrono ulteriori opportunità di vincita

Scheda tecnica della slot machine

RTP 96,07% Volatilità alta Vincita massima X5000 Linee di pagamento 40 linee Puntata minima 0,20 centesimi Puntata massima 240 euro Simboli che pagano meno simboli dei reali A-10 Segni che pagano di più pipa, birra, ferri di cavallo, scarpe, cappelli e un leprecauno Funzione speciale Funzionalità “Sette Strati” Funzione speciale Funzionalità Free Spins

FAQ sulla Slot Machine “Rainbow Reels”

Qual è la vincita massima nella slot machine “Rainbow Reels”?

La vincita massima nella slot machine “Rainbow Reels” è 5.000 volte la tua scommessa. Questo rende il gioco potenzialmente molto redditizio per i giocatori fortunati.

Qual è la configurazione della slot machine “Rainbow Reels”?

“Rainbow Reels” ha una configurazione 5×4 e 40 linee di pagamento fisse. Tutti i simboli pagano da sinistra a destra sulle linee di pagamento selezionate, a partire dal rullo 1.

È possibile giocare alla slot machine “Rainbow Reels” su dispositivi mobili?

Sì, grazie all’uso della tecnologia HTML5, “Rainbow Reels” funziona molto bene su smartphone e altri dispositivi mobili. La disposizione dei rulli 5×4 appare ottima su schermi più piccoli.

Quali sono le funzionalità bonus nel gioco di slot “Rainbow Reels”?

“Rainbow Reels” offre 3 funzionalità bonus: una funzionalità di Free Spins con l’opzione di acquistare questa funzione, una caratteristica unica delle “Sette Strati” che potrebbe portare a grandi vincite, e una funzionalità Wild.

Qual è il tema della slot machine “Rainbow Reels”?

Il tema di “Rainbow Reels” è basato sulla fortuna irlandese. I rulli sono posizionati all’interno di un contesto rurale irlandese, arricchito da un lussureggiante sfondo verde e raggi di arcobaleno che illuminano entrambi i lati dei rulli. Un leprecauno è rappresentato accanto ai rulli, e i simboli includono temi tradizionalmente irlandesi come pipa, birra, ferri di cavallo, scarpe e cappelli.

Vuoi scoprire i segreti e le recensioni delle migliori slot machine online?