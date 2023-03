Planet Poker Live Malta Day1/A: la festa del poker live

Siamo entrati nel nono livello di giornata, dei tredici previsti per questo day 1/A del Planet Poker Live Malta, il torneo di poker live, organizzato da PlanetWin365 al casinò Portomaso di Malta. Ottimi numeri per il primo dei tre day 1 in programma.

Planet Poker Live Malta Day1/A: superati i 250 iscritti

Sono 255 i giocatori che hanno pagato un ticket di 550 euro per giocare il day1/A del Planet Poker Live Malta, al termine dell’ottavo livello di gioco dei 13 che sono in programma oggi 23 marzo 2023.

La festa del poker live

Sono tantissimi i giocatori che da ogni parte d’Italia si sono presentati a Malta per partecipare al Planet Poker Live. Oltre a moltissimi player siciliani, ampia presenza di giocatori provenienti anche da altre regioni del sud della penisola.

Buona presenza di stranieri, alimentata dalla presenza a Malta di tantissimi grinder online, che hanno deciso di vivere in questa piccola isola nel Mediterraneo.

Domani in programma il day 1B/C

Domani 24 marzo 2023, sono in programma il day 1/B in modalità normale, mentre il day 1/C è stato organizzato per gli amanti della modalità turbo, con livelli che salgono in maniera più rapida.