Siamo alla prima pausa di giornata in questo day 2. Sono in 148 i giocatori ancora in corsa per la prima moneta del Planet Poker Live, con il montepremi che ha superato i 350.000 euro.

Planet Poker Live: partenza con il botto

Il day 2 è partito con i fuochi d’artificio. con tantissime nuove iscrizioni in questa giornata, le quali hanno fatto arrivare a 730 le entries totali.

Lotta per un posto al tavolo finale

Il sogno di tutti i giocatori è quello di arrivare al tavolo finale e provare a portare a casa il primo premio. Domani scopriremo chi sarà il vincitore, con la diretta streaming che troverete in esclusiva qui su PokerItaliaWeb!

Quante lingue si parlano nel Planet Poker Live?

Come scritto nel precedente articolo, tante nazionalità in gioco tra i giocatori rimasti.