E’ uscito il montepremi di questa seconda edizione del torneo di poker live Planet Poker Live, powered Planetwin365, con la prima moneta di ben 70.000 euro e ben 87 giocatori premiati. che ora lottano per i premi più importanti.

Planet Poker Live: un successo oltre le aspettative

Snoccioliamo un po’ di numeri di questa seconda edizione: 733 entries, 351.840 euro di montepremi, 87 giocatori premiati ed un primo premio da 70.000 euro. Ottima presenza di giocatori italiani e stranieri.

Il payout completo del torneo

1. €70.000

2. €45.000

3. €30.000

4. €20.000

5. €16.000

6. €12.280

7. €9.100

8. €7.440

9-11 €5.260

12-16 €3.340

17-32 €2.240

33-40 €1.840

41-48 €1.530

49-56 €1.350

57-72 €1.220

73-87 €1.100

Iniziano a vedersi le prime mani importanti

Andando in giro tra i tavoli si trovano diversi giocatori ad affrontare la mano che può risultare decisiva per il torneo. Nella foto un fold sofferto, quando siamo arrivati al river ed il suo avversario era in allin.

E’ scoppiata la bolla

E’ arrivato, ad un’ora dalla pausa cena, lo scoppio della bolla. per questo Planet Poker Live seconda edizione. Iniziano ad esserci i primi giocatori a premio e dopo la pausa cena si continuerà per arrivare a ridosso delle posizioni che sanciranno i partecipanti del Final Table.

Video dal Casino di Portomaso

Ci facciamo un giro tra i tavoli quando ci avviciniamo alla bolla di questo torneo. Guardate il nostro video che vi racconta il day 2 del Planet Poker Live Malta.