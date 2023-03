Siamo arrivati alla fine del day 2 della seconda edizione del Planet Poker Live. Parteciperanno in 17 al final day, con Marco Cipriani chipleader. Domani si riparte alle ore 13, con la diretta streaming del tavolo finale.

Planet Poker Live: superato il garantito di slancio!

Il day2 ha visto la presenza di oltre 200 partecipanti, per arrivare ad un totale di 733 entries. Il montepremi garantito è stato ampiamente superato, arrivando alla cifra di 351.840 euro, 87 giocatori premiati ed un primo premio da 70.000 euro.

Il chipcount finale dei 17 rimasti in gioco

Ecco come partiranno, alle ore 13 di questo sabato 26 marzo 2023, per il giorno finale. Sono 12 gli italiani rimasti in corsa, 13 se contiamo Cheng “Silvio” Jianfeng, di cui potete vedere l’intervista nel video finale.

Cipriani Marco 6.135K

Vella Mark Anthony 5.085K

Tedesco Giovanni 4.310K

Cheng “Silvio” Jianfeng 3.160K

Stavros Tsakas 2.705K

Nittolo Dario 2.205K

Esposito Salvatore 2.075K

Innocenti Luca 2.035K

Stanzione Guido 1.385K

Saraniero Riccardo 1.320K

Marinelli Dario 1.265K

Galindo Humberto 1.225K

Pagliaro Gianluca 1.150K

Mastronardi Michele 910K

Hyyppa Robin 730K

Marancio Fabrizio 685K

Branca Gianluca 295K

Le interviste finali del day 2

Ecco il video nel quale intervistiamo il chipleader Marco Cipriani, che ha chiuso con oltre 6 milioni di chips ed altri protagonisti Riccardo Saraniero e Cheng “Silvio” Jianfeng, che parteciperanno al Final Day.

Vi ricordiamo che ci sarà la diretta streaming del Tavolo Finale e la potrete seguire in esclusiva su Pokeritaliaweb!