Siamo pronti per il giorno conclusivo della seconda edizione del Planet Poker Live, in diretta dal Casino di Portomaso in Malta. Potrai seguire il final table in diretta streaming qui su Pokeritaliaweb.

Planet Poker Live comincia il final day!

Si riparte con 17 giocatori in corsa per la prima moneta da 70.000 euro. Comanda il chipcount Marco Cipriani, mentre il più corto è Gianluca Branca con 295.000 chips. Il secondo in classifica è il maltese Mark Anthony Vella, chiude il podio del chipcount iniziale Giovanni Tedesco.

Livelli average ed altro

Per gli amanti delle strutture dei tornei, stiamo ripartendo dal livello numero 25, con bui 40k/80K. La modalità di gioco per tutto il torneo è la Big Blind Ante. I livelli sono da 60 minuti con average 2.155K

Il nostro video di presentazione del Final Day

Andiamo a vivere insieme le emozioni di questo final day del Planet Poker Live Malta, powered Planetwin365 con il video che raccoglie le emozioni di questo inizio giornata.

Segui la diretta streaming del tavolo finale

Potrete seguire qui, in esclusiva su Pokeritaliaweb, la diretta streaming del tavolo finale quando rimarrano in 8 giocatori. Il video sarà in differita di 20 minuti rispetto alla diretta, per ovvi motivi.