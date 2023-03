Una volta tanto, scriviamo un editoriale dedicato al poker live, per fare dei doverosi ringraziamenti. Era da molto tempo che lo staff di Pokeritaliaweb non era presente come media partner ad un evento di poker live di questa importanza, ma sentivamo l’esigenza di tornare a scrivere di poker dal vivo. Report Planet Poker Live PIW: grazie a tutti!

Grazie, Grazie, Grazie

Il primo grande ringraziamento va a tutti i lettori di PIW che da 15 anni ci seguono tutti i giorni. Le visite al portale sono state durante il Planet Poker Live Malta veramente impressionanti e questo ci ha dimostrato ancora una volta, la grande passione degli italiani per questo splendido gioco.

Abbiamo sentito l’affetto sia da casa, che qui in sala, dove tantissimi giocatori sono venuti a trovarci per parlare di poker con noi. Speriamo di avervi fornito una buona informazione e dei video di qualità.

Un caloroso Grazie a PlanetWin365

Il secondo grande ringraziamento va a PlanetWin365, e a Francesco Canzonieri, poker manager del gruppo. per aver voluto fortemente il ritorno di PokerItaliaWeb sul campo da gioco, per raccontare le emozioni di questo grande torneo di poker live.

Ma i ringraziamenti non sono finiti qui

Ringraziamo poi il casinò di Portomaso per la grande ospitalità e non possiamo che fare i complimenti a Danilo De Berardinis fondatore di Ludo’s Academy e a tutti i dealer, per aver organizzato con grande professionalità tutto l’evento.

Per chiudere con questo editoriale dedicato ai nostri ringraziamenti, non possiamo non citare Sicilia Poker Events, capitanati da Eros Nastasi e Vittorio Guccio e a tutti i giocatori del team di Hibet, che hanno reso particolarmente divertente l’atmosfera in sala.

Ma il nostro più caloroso Grazie va a tutti i giocatori di poker presenti in sala, per averci fatti sentire a “casa” dopo tanti mesi di lontananza.

Grazie

Staff PIW