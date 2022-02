High Stakes Poker: che field per la nuova stagione… ci saranno Brunson, Negreanu, Ivey, Antonius e ‘Durrrr’

High Stakes Poker, nomi da urlo per la Season 9 che partirà su PokerGO il 21 febbraio. Tra i partecipanti, fenomeni del calibro di Doyle Brunson, Daniel Negreanu, Phil Ivey, Patrik Antonius e Tom ‘Durrrr’ Dwan.

High Stakes Poker: il 21 febbraio arriva la Season 9

Grandi novità per gli amanti del format High Stakes Poker, uno degli spettacoli di cash game live più iconici di sempre. Il 21 febbraio, infatti, partirà la nona stagione in esclusiva su PokerGO.

La notizia è arrivata direttamente da Mori Eskandani, già produttore di diverse trasmissioni sul poker e adesso vicepresidente di PokerGO: “La Season 9 di High Stakes Poker sarà probabilmente la migliore stagione di sempre e non vediamo l’ora che i fan si godano il gioco nella sua forma più pura con delle poste mozzafiato“.

“Oltre alle formazioni costellate di stelle, i fan saranno lieti di vedere un set rinnovato, che mirerà a catturare l’autenticità tradizionale di questo spettacolo leggendario, e il ritorno al tavolo degli stakes da 50.000 dollari in contanti. A partire dal 21 febbraio, ogni lunedì non sarà solo una serata di poker, ma la serata degli High Stakes Poker“, ha poi aggiunto il Poker Hall of Famer del 2018.

Tra i presenti Brunson, Negreanu, Ivey, Antonius e ‘Durrrr’. Ma non solo…

A caratterizzare la Season 9 sarà soprattutto il field, davvero pazzesco! Al tavolo vedremo campioni del calibro di Doyle ‘Texas Dolly’ Brunson, Daniel ‘Kid Poker’ Negreanu, Phil Ivey, Patrik Antonius e Tom ‘Durrrr’ Dwan. Ma non solo, visto che di sicuro arriveranno anche il tedesco, e campione del Main Event delle World Series of Poker 2021, Koray Aldemir e diversi altri poker pro.

Come in tutte le stagioni precedenti, commenteranno l’action i mitici Gabe Kaplan e A.J. Benza. Allora prendete nota, il primo appuntamento è per lunedì 21 febbraio 2022.

