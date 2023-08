Triton Series Londra 2023: si chiude col botto. Phil Ivey e Jason Koon vincono gli ultimi eventi

Final day Triton Series Londra 2023. Phil Ivey chiude col botto e con la doppietta nella capitale inglese. Doppietta anche per Jason Koon che arriva a 9 tornei Triton Series vinti in carriera!

Final day Triton Series Londra 2023: doppietta per Phil Ivey

A Londra si è conclusa la spettacolare e ricca kermesse di poker delle Triton Series con gli ultimi eventi Short Deck (a mazzo ridotto) che hanno premiato due big per una chiusura davvero col botto. Al $25.000 Short Deck Ante Only Turbo partecipano 33 giocatori per un montepremi da $825.000, un premio minimo da $57.800 e una prima moneta da $280.500.

A trionfare, per una doppietta nella capitale inglese, è Phil Ivey, che aveva già esultato in questa edizione londinese delle Triton Series. Questa volta la bolla la fa Paul Phua mentre l’uomo bolla di ieri, Daniel Dvoress, chiude ai piedi del podio, quando manda i resti con A-9, dominato dal A-Q di Ivey che non gli lascia spazio.

Sul podio ci va Stephen Chidwick, anche lui eliminato da Ivey. L’inglese è ai resti con A-K contro il Q-9 di Ivey che centra un 9 vincente sul board. Si va al testa a testa finale con un altro giocatore che ha già vinto qui a Londra l’altro giorno, Danny Yang. Questa volta non c’è niente da fare per Tang eliminato con Q-J contro A-Q di Ivey che pochi giorni dopo la vittoria da 1 milione di dollari al $60.000 NLH TURBO, vince un altro turbo, questa volta Short Deck.

FINAL TABLE $25K SHORT DECK

1 – Phil Ivey, USA – $280,500

2 – Danny Tang, Hong Kong – $193,800

3 – Stephen Chidwick, UK – $123,800

4 – Daniel Dvoress, Canada – $94,900

5 – Thai Ha, Vietnam – $74,200

6 – Anson Ewe, Malaysia – $57,800

Final day Triton Series Londra 2023: vince anche Jason Koon

Poco prima si era giocato anche il $60.000 Main Event Short Deck e anche qui è arrivata una doppietta eccellente, quella di Jason Koon che qualche giorno fa vinceva il suo 8° torneo in carriera alle Triton Series, e ieri ha completato la doppietta londinese arrivando a 9 successi.

Questa volta Koon mette in fila un field da 46 giocatori che hanno prodotto un prize pool da 2.760.000 dollari, con gli 8 giocatori del tavolo finale che saranno quelli che andranno ITM, per un premio minimo di $111.000 e una prima moneta da $828.000 che come detto finisce nelle tasche di Koon.

La bolla la scoppia Isaac Haxton, sfortunato con A-K contro Q-J di Chris Brewer che poi chiuderà la sua corsa al 5° posto. Il primo eliminato dal final table è Daniel Dvoress, seguito dal giapponese Masashi Oya e dal malese Wai Kin Yong al 6° posto.

Niente da fare anche per il cinese Tan Xuan, protagonista di un incredibile mano di eliminazione quando con 9-9 va ai resti su board K-9-Q-7, ma trova il call di Koon con un K-K.

Sul podio troviamo altri due malesi, Lun Loon e Kiat Lee, con quest’ultimo che arriva all’head up finale, ma non può niente contro Koon troppo in vantaggio, e per Lee c’è un 2° posto da $598,000.

FINAL TABLE $60K MAIN EVENT SHORT DECK

1 – Jason Koon, USA – $828,000

2 – Kiat Lee, Malaysia – $598,000

3 – Lun Loon, Malaysia – $386,800

4 – Tan Xuan, China – $292,500

5 – Chris Brewer, USA – $226,300

6 – Wai Kin Yong, Malaysia – $176,700

7 – Masashi Oya, Japan – $140,700

8 – Daniel Dvoress, Canada – $111,000