Nel Metaverso è poker mania: 6.000 utenti e record di incassi

Il Metaverso è in continua crescita ed il poker è uno dei nuovi “trend”. Sta andando infatti alla grande Ice Poker, la piattaforma di Decentral Games che ogni giorno ospita già circa 6.000 utenti.

Metaverso e poker, accoppiata da urlo!

Chi lo avrebbe mai detto, chi avrebbe mai potuto pensare che il fututo del poker potrebbe essere nel Metaverso. Eppure è notizia di questi giorni che Ice Poker, la poker room sviluppata da Decentral Games e ospitata sul metaverso di Decentraland, ha fatto registrare entrate pari a 7,5 miliardi di dollari grazie a contatti giornalieri con quasi 6.000 utenti.

Numeri incredibili che confermano come la crescita costante della piattaforma di realtà virtuale, su cui stanno convergendo tante aziende, possa diventare un traino per tutti i settori commerciali e non solo.

Metaverso: ma come si può giocare a poker?

Per sedersi ai tavoli di Ice poker, la room virtuale aperta nel metaverso di Decentraland, basta utilizzare un lasciapassare NFT, una specia di invito digitale autenticato che ti permetterà pure di convertire le eventuali vincite in soldi reali. Un solo NFT può arrivare anche a 6.500 dollari, una cifra davvero pazzesca.

Almeno 1.000 i giocatori sempre presenti

A confermare il successo della poker room virtuale è stato lo stesso fondatore di Decentraland Games, Miles Anthony, che ha dichiarato ai colleghi di CoinDesk: “Ad oggi, registriamo almeno 1000 utenti che giocano a poker in qualsiasi momento“.

Aggiungendo dopo: “Non sembra un gran numero ma quando si tratta del metaverso è una buona cifra, considerando che il problema principale in questo momento è che le piattaforme sono sostanzialmente vuote“.

