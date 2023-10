Dati mercato poker settembre 2023. Torna a salire raccolta e spesa di tornei e cash game sul mercato del poker online italiano. Pokerstars rimane la leader ma Lottomatica + Goldbet salgono nel cash game.

Dati mercato poker settembre 2023: Tornei

La raccolta del poker online in Italia nella versione a torneo è di 109.334.381,96 euro, un miglioramento rispetto ai 102.178.436,15 di agosto, ai 98.296.076,65 euro di luglio e ai 96.267.913,00 euro di giugno, mesi estivi in cui l’azione scema un pò. Si tratta di un +6.54% sulla raccolta totale, come si legge dai dati elaborati da GiocoNews.it. Su anche la Spesa che passa dai 8.406.764,53 di agosto ai 8.860.385,06 euro di settembre.

Tra i singoli operatori torna a superare il 40% del mercato Pokerstars che fa sempre la parte del leone. Calano 888poker, E Play 24 ed Eurobet, anche se in generale il circuito iPoker è in crescita.

POKERSTARS 41,65%

GBO ITALY S.P.A. 15,08%

SISAL ITALIA S.P.A. 10,15%

SNAITECH SPA 8,67%

E-PLAY 24 ITA LIMITED 6,96%

EUROBET ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE 3,48%

888 ITALIA LIMITED 3,19%

BGAME SPA 1,27%

ADMIRAL SPORT S.R.L. 0,36%

OIA SERVICES LIMITED 0,17%

STREET WEB S.R.L. 0,12%

Dati mercato poker settembre 2023: Cash game

Leggera crescita anche per il cash game che sale del 2,3% portandosi sui 211.727.392 euro dai 206.814.618,10 euro di agosto. La spesa fa invece un piccolo passo indietro con 5.161.957,59 rispetto ai 5.117.810,16 di agosto.

Anche qui Pokerstars domina sopra al 40% delle quote di mercato, anche se in calo rispetto al mese scorso, mentre sale sopra al 10% GBO Italy (Lottomatica e Goldbet). Crescono di quasi 0,4% sia Snaitech che Sisal mentre E-Play24 sale di 1,2%. A scendere di 0,4% invece 888Poker anche qui.

POKERSTARS 40,98%

GBO ITALY S.P.A. 10,32%

E-PLAY 24 ITA 9,54%

SISAL ITALIA S.P.A. 6,07%

SNAITECH 5,48%

888POKER 5,47%

ADMIRAL SPORT S.R.L. 2,78%

EUROBET ITALIA 2,41%

BGAME 0,82%

BETALAND/ENJOYBET 0,49%