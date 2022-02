Mercato Poker: cresce la spesa nel cash e nei tornei, ecco le quote del mese di Gennaio…

Mercato Poker Gennaio 2022. Report sui dati registrati dal poker online nel primo mese del nuovo anno. Cresce in generale la spesa, del 19% nel Cash e del 21% nei Tornei, con PokerStars che resta leader nelle quote.

Mercato Poker Gennaio 2022: Cash game, la spesa ha superato i 7,5 milioni di euro

Partiamo dal poker cash game dove la spesa ha superato i 7,5 milioni di euro, un dato in crescita del 19% rispetto all’ultimo mese del 2021. Tiene Pokerstars che resta l’operatore con più quote grazie al 42,7% del mercato.

Bene Lottomatica, con il 7,5% in termini di spesa, e Sisal, che sale al 7,19%. Forte crescita per E-Play24, che conquista la quarta posizione con un market share del 6,97%. In scia troviamo Snaitech con il 6,95%, Planetwin365, con il 4,84%, e NewGioco, ora al 4,15%. In positivo anche la poker room di Eurobet con il 2,95%.

QUOTA MERCATO CASH OPERATORI

42,74% POKERSTARS

7,50% LOTTOMATICA

7,19% SISAL

6,97% E-PLAY24

6,95 % SNAITECH

4,84% PLANETWIN365

4,47% 888

4,15% NEW GIOCO

2,95% EUROBET

1,73% MICROGAME

1,48% BWIN

1,28% BGAME

1,13% BET365

1,07% VINCITU’

0,66% BETALAND

0,61% ADMIRAL SPORT

0,61% DOMUSBET

0,48% BETPOINT

0,44% REPLATZ

0,44% BETFLAG

0,43% STANLEYBET

0,30% SCOMMETTENDO

0,29% BET ITALY

0,27% FOURSEVEN

0,18% SCOMMESSEITALIA

0,14% VITTORIABET

0,10% PINTERBET

Raccolta Poker MTT: spesa in aumento del 21,5%, domina sempre PokerStars

Cresce anche la spesa nei tornei online. Nel mese di Gennaio 2022, si legge su AGIMEG, gli utenti hanno giocato per oltre 11,3 milioni di euro, dato in salita del 21,5% sull’ultimo mese dell’anno appena chiuso. Nel dettaglio la poker room di Sisal ha raggiunto il 9,10% di quota mercato, davanti a Snaitech all’8,77% ed a Lottomatica al 6,15%.

A dominare è sempre PokerStars che tiene in mano più della metà del mercato.

QUOTA MERCATO TORNEI OPERATORI

50,01% POKERSTARS

9,10% SISAL

8,77% SNAITECH

6,15% LOTTOMATICA

6,11% E-PLAY24

4,52% EUROBET

2,78% 888

1,45% NEWGIOCO

1,43% BGAME

1,22% BET365

1,09% BETFLAG

0,98% PLANETWIN365

0,94% BETPOINT

0,92% BWIN

0,44% BET ITALY

0,42% BETALAND

0,42% VINCITU’

0,41% MICROGAME

0,41% REPLATZ

0,39% SPORTBET

0,34% DOMUSBET

0,30% STANLEYBET

0,28% SCOMMETTENDO

0,16% SCOMMESSE ITALIA

0,11% VITTORIA BET

