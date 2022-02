Dario Sammartino on fire nel Super MILLION$ High Rollers. L’italiano chiude secondo dietro Sung Joo Hyun

Dario Sammartino on fire in uno degli eventi più “hot” del poker online internazionale: il Super MILLION$ High Rollers da 2 milioni di dollari in montepremi garantito. Il napoletano si è piazzato secondo, dietro il sudcoreano Sung Joo Hyun.

Dario Sammartino on fire… il campano vince 375.726 dollari

Ancora uno straordinario colpo online per il nostro Dario Sammartino. Questa volta il fuoriclasse napoletano ha chiuso secondo nell’evento Super MILLION$ High Rollers, da 10.300 dollari di buy in e da ben 2 milioni di dollari in montepremi garantito (138 ingressi più 103 rientri), della piattaforma internazionale GGpoker.

Dario si è fermato solo all’heads up decisivo, perso contro Sung Joo ‘ArtePokerTV’ Hyun, ed ha incassato un super premio da oltre 375.000 dollari. Ne ha vinti invece più di 480.000, il professionista sudcoreano che, poco prima, aveva eliminato anche il terzo incomodo Rui Ferreira, andato comunque a segno per quasi 290.000 dollari.

Gli altri finalisti…

Niente podio purtroppo per ‘spaise411’, quarto per 223.408 dollari, che ha preceduto nel pay out il lettone Aleks Ponakovs ($172.271), ‘ProbierEs’ ($132.839), ‘pitrasyan’ ($102.433), ‘joyeux’ ($78.986) e il campione canadese Daniel Dvoress, primo eliminato dell’ultimo tavolo con un in the money da 60.907 dollari.

Questo, nel dettaglio, il pay out del Final Table:

1. Sung Joo ‘ArtePokerTV’ Hyun – $487.256

2. Dario Sammartino – $375.726

3. Rui Ferreira – $289.724

4. ‘spaise411’ – $223.408

5. Aleks Ponakovs – $172.271

6. ‘ProbierEs’ – $132.839

7. ‘pitrasyan’ – $102.433

8. ‘joyeux’ – $78.986

9. Daniel Dvoress – $60.907

