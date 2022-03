Report MTT online: ‘andre666a’ stende tutti nel Sunday Special KO, l’Explosive lo vince ‘buon4asativ4’

Report MTT online con tutti i risultati dei domenicali e non solo. Super shot per ‘andre666a’ che si è preso il Sunday Special KO. Sono andati a segno anche i player ‘GabH24’, ‘#QuaCCosa’, ‘buon4asativ4’ ed ‘AleAsto2’.

Report MTT online: ad ‘andre666a’ e ‘GabH24’ i domenicali di PokerStars

Ma iniziamo il nostro resoconto sui tornei online dalla poker room con la picca rossa e, nel dettaglio, dal Sunday Special KO 8-Max, da 100 euro di buy in e da quasi 123.000 euro di montepremi totale (1.366 entries), che ha registrato l’acuto di ‘andre666a’ che si è così messo in tasca più di 16.000 euro tra moneta e taglie.

L’ultimo ad arrendersi è stato ‘M.Manco’ che si è consolato con un secondo posto da 9.441 euro. Poco prima era finito fuori ‘locos78’, terzo per 6.876 euro, mentre aveva alzato bandiera bianca quando erano rimasti in 16 il chipleader del Day1 ‘OCCHIUFORT’ che ha comunque incassato un premio complessivo da 1.159 euro.

Si è confermato invece on fire nel Sunday High Roller KO 8-Max, da 250 euro di buy in e da più di 40.000 euro in prize pool (178 entries), il buon ‘GabH24’. Il player che aveva dominato domenica sera si è ripetuto anche nel Day2 e, dopo aver battuto in heads up ‘FABIETTO33’ (€4.259), ha centrato un successo da 10.025 euro tra bottino e knock out.

Night on Star a ‘#QuaCCosa’, ancora secondo ‘FABIETTO33’

E lo stesso ‘FABIETTO33’ ha sfiorato la vittoria anche nel Night on Stars del lunedì sera (678 entries per 61.020 euro di montepremi).

Stavolta il regular di PS si è messo in tasca 7.263 euro dopo aver perso lo scontro decisivo contro il rivale ‘#QuaCCosa’, che si è così portato a casa la prima moneta da 10.063 euro. Sul podio è salito pure ‘tulliosss64m’ (€5.242).

Report MTT online: ‘buon4asativ4’ si prende l’Explosive Sunday

E chiudiamo con gli ultimi 2 tornei iniziati domenica 13 marzo, l’Explosive Sunday da 100 euro di buy in e da 50.000 in prize pool garantito (527 entries) ed il Super Sunday da 100 euro di buy in e da 20.000 euro di montepremi garantito (209 entries).

Nell’evento targato iPoker l’ha spuntata ‘buon4asativ4’, per 7.257 euro di vincita tra moneta e taglie, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche ‘JJBL’ (€5.318), ‘dididomodossola’ (€3.440), ‘FavolosaVisione’ (€2.718), ‘Juan101’ (€1.614), ‘LetsGoAEOO’ (€1.602), ‘Mattag4zzu’ (€1.511), ‘Gwakabaiashy1’ (€998) e ‘debi2000’ (€1.030).

In quello del circuito People’s Poker si è invece imposto il grinder ‘AleAsto2’, per 4.374 euro di bottino, grazie allo sprint decisivo piazzato ai danni di ‘giobino75’ (€3.140) e ‘SonKappa’ (€2.210).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.