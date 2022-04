Poker online MTT: ‘7_Seven_7’ e ‘Tommy_Shelby_’ vincono Colpo Grosso e Master, oggi i Day2 del Royal e Super Sunday

Poker online, ecco il report con gli altri tornei della domenica. Shot per ‘7_Seven_7’ e ‘Tommy_Shelby_’ nel Colpo Grosso e Master PKO, restano in sospeso il ricco Royal ed il Super Sunday.

Poker online MTT 3 Aprile 2022: Colpo Grosso per ‘7_Seven_7’, il Master va a ‘Tommy_Shelby_’

Iniziamo il nostro report sui domenicali delle altre poker room dai 2 eventi già conclusi, il Colpo Grosso Sunday da 109 euro di buy in e da 20.000 euro di montepremi (144 player con 50 rebuy) ed il Master PKO da 100 euro di buy in e da 7.500 euro di prize pool (56 iscritti con 11 rientri).

Nel torneo targato 888poker l’ha spuntata ‘7_Seven_7’, per 2.386 euro di bottino, sui compagni di deal ‘magnosassi’, ‘XRay666’, ‘fedeanse’, ‘Giaky’, ‘Elfideo3’ e ‘micktao9000’. L’evento di PartyPoker è invece andato a ‘Tommy_Shelby_’ che si è messo in tasca un premio complessivo da 2.142 euro.

‘reraismalota’ e Simone ‘simonetkd’ Cannellino comandano nel Royal e nel Super Sunday

E chiudiamo con il resoconto dei Day1 del Royal, da 250 euro di buy in e da ben 100.000 euro di montepremi minimo (308 le entries al momento con la registrazione tardiva che resterà aperta fino allo start del Final Day), e del Super Sunday, da 100 euro di buy in e da 15.000 euro in prize pool garantito (141 entries).

Nel torneone del network iPoker sono rimasti dentro in 186, in attesa che la late finisca, con il player ‘reraismalota’ che è volato in testa al count grazie ad uno stack da 663.746 chips. Nel domenicale del circuito People’s Poker si è preso la vetta, con 209.322 chips, il regular campano Simone ‘simonetkd’ Cannellino.

