Poker online MTT: iPokerRoyal a ‘vescherio’, ‘FrancescoTenag00’ shotta il Super Sunday

Poker online MTT – Secondo e ultimo report di giornata con i risultati dei domenicali dei network iPoker e People’s Poker e non solo…

Poker online MTT 2 Maggio 2022: ‘vescherio’ batte cassa nell’iPokerRoyal

Iniziamo dall’iPokerRoyal, da 250 euro di buy in e da ben 75.000 euro in prize pool garantito (215 entries), dove alla fine si è imposto ‘vescherio’ per 14.763 euro tra moneta e taglie.

Battuto in heads up ‘pewpewboom’, andato comunque a premio per quasi 12.000 euro, mentre ha chiuso terzo, per 6.380 euro complessivi, il player ‘Sm4shGuy’. Male il chipleader del Day1 ‘defa888’ che è stato eliminato in 16esima posizione con un in the money da 784 euro.

Poker online MTT 2 Maggio 2022: ‘FrancescoTenag00’ vince il Super Sunday

E’ andato invece a ‘FrancescoTenag00’ l’altro domenicale, il Super Sunday da 100 euro di buy in e da 15.000 euro di montepremi garantito (141 entries).

Il regular del circuito People’s Poker ha superato allo sprint i rivali ‘marco1505′ (€2.448) e ’11bambino11’ (€1.761) e si è così messo in tasca i 3.429 euro del bottino.

Gli altri tornei: Colpo Grosso per ‘tostovip’

Chiudiamo il nostro report con il Colpo Grosso (87 entries con 109 euro di buy in), del lunedì sera targato 888poker, che ha registrato l’acuto di un sempre ottimo ‘tostovip’.

Il grinder si è assicurato il primo premio da 2.610 euro dopo aver sconfitto in heads up ‘Visvitos’, secondo per 1.740 euro. Sul podio è salito pure ‘ELCacciator’, terzo per 1.218 euro.

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.