Poker online MTT – In archivio un’altra giornata di Bounty Builder Turbo Series. Stavolta il miglior colpo l’ha piazzato ‘Lassastari’. Sono andati alla grande anche ‘mariocrys’, ‘baffo581’ e Francesco ‘kekko9221’ Bisconti.

Poker online MTT 9 Maggio 2022: ‘Lassastari’ mette tutto KO nel Demolisher

Iniziamo il nostro report giornaliero sulle Bounty Builder Turbo Series dal torneo più “hot”, il Demolisher 8-Max (Evento #67) da 50 euro di buy in e da oltre 40.000 euro di montepremi (897 entries), che ha registrato l’acuto di ‘Lassastari’.

Il player di PokerStars ha superato in heads up il rivale ‘HunterWolf92’, secondo per 4.090 euro, e si è così messo in tasca più di 5.600 euro tra moneta e taglie. Sul podio è salito pure il buon ‘prospit’, terzo per 2.349 euro.

Poker online MTT 9 Maggio 2022: ‘mariocrys’ on fire, suo il Rollercoaster 6-Max

L’ha vinto invece ‘mariocrys’ il torneo delle Bounty Series con il ticket d’ingresso più impegnativo, il Rollercoaster 6-Max (Evento #70) da 100 euro di buy in e da 23.940 euro in prize pool (266 entries).

Il regular ha preceduto i colleghi Mauro ‘Romauro96’ Alessi (€2.634) e Domenico ‘scellone9477’ Gala (€2.145) ed ha incassato un bottino complessivo da 4.537 euro.

Bounty Builder Turbo Series – I vincitori degli altri tornei

Chiudiamo con gli Eventi #66 e #65: il Sun-Run 8-Max da 20 euro di buy in e da 35.000 di montepremi garantito (1.708 entries) ed il Wild Hunt 8-Max da 10 euro di buy in e da 31.050 euro in prize pool (3.450 entries).

Nel primo si è imposto ‘baffo581’, per 4.277 euro, su ‘Blacker-92’ (€2.811) e ‘Mico2803’ (€1.569). L’altro è andato al già vincitore dell’Evento #13 Francesco ‘kekko9221’ Bisconti che si è portato a casa altri 3.334 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up ‘occhiello’ (€1.953) e il/la terzo/a classificato/a ‘GATTAMATTA74’ (€1.307).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.